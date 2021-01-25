 Союз биатлонистов России обжаловал в суде ограничения на ЧМ в Словении | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2021

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Россия

Союз биатлонистов России обжаловал в суде ограничения на ЧМ в Словении

Российские биатлонисты на чемпионате мира выступали под монохромным флагом и аббревиатурой национальной федерации. Они пожаловались в спортивный суд в Лозанне. Это удивило Международный союз биатлонистов.

Молоток и микрофон на столе

Союз биатлонистов России подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне из-за ограничений со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) во время чемпионата мира в словенской Поклюке. Об этом профильный портал Insidethegames сообщил в субботу, 27 февраля.

Российская сборная на чемпионате мира по биатлону в Поклюке выступила под монохромным флагом Союза биатлонистов. Кроме того, спортсмены могли использовать не полное название федерации, а лишь аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union).

Международный союз биатлонистов удивлен позицией российской стороны. "Я не понимаю логику", - заявил генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон. Он рассматривает решение российских биатлонистов обратиться в CAS как политическое заявление на национальном уровне. "Я не понимаю, чего они хотят достичь", - добавил Карлссон.

Санкции WADA и решение спортивного арбитражного суда

Арбитраж в Лозанне в декабре 2020 года постановил, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Суд в Лозанне смягчил решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, Россия должна выплатить WADA 1,27 млн долларов США (1,04 млн евро) в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования.

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    Автор: Илья Коваль


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