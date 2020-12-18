 Из-за решения CAS Красноярск лишился возможности принять ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду | Новости из Германии о России | DW | 19.12.2020

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Россия

Из-за решения CAS Красноярск лишился возможности принять ЧМ-2025 по фристайлу и сноуборду

Заявка Красноярска на проведение ЧМ по фристайлу и сноуборду подпадает под санкции, утвержденные Спортивным арбитражным судом, сообщили в Международной федерации лыжного спорта.

Соревнования по сноуборду на Олимпиаде в Сочи

Соревнования по сноуборду на Олимпиаде в Сочи

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Красноярск лишился возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила заявку российского города, сообщает в субботу, 19 декабря, ТАСС со ссылкой на представителя федерации.

При этом FIS указала на штрафные меры Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), введенные в ходе допингового скандала и несколько смягченные судом в Лозанне. "Из-за санкций, указанных в решении CAS против РУСАДА, Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет", - указывается в сообщении FIS.

При этом Красноярск являлся единственным кандидатом на проведение мирового первенства, которое проходит раз в два года, отмечает ТАСС. Прием заявок завершился 1 мая.

CAS запретил россиянам участвовать в ЧМ и Олимпиадах сроком на два года

В соответствии с решением CAS, российские атлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-ом, а также любых чемпионатах мира. России также на два года запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий.

Одновременно россиянам разрешено выступить под нейтральным флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, если их допинг-пробы покажут отрицательный результат. Таким образом, Спортивный арбитраж смягчил решение исполнительного комитета WADA, который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года.

В 2019 году WADA сочло доказанными манипуляции с переданной ему базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. РФ в конце 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство в январе 2020 года передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.

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