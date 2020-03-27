Где надо учиться, чтобы стать вирусологом?

Каждый кризис рождает своих героев. Сейчас особенная роль отводится представителям профессии, о которых в спокойные времена не часто услышишь: вирусологам. Над созданием вакцины против короновируса SARS-CoV-2 трудятся ученые по всему миру. Препарат, способный защитить от смертельно опасной инфекции, разрабатывают и сотрудники немецкой биотехнологической фирмы Curevac. Где же в Германии учат взламывать вирусы? Рассказываем об учебных программах в немецких университетах.

Первооткрыватель вируса

Если коротко, вирусология - это раздел микробиологии, который изучает вирусы. Существование этого типа возбудителя болезней впервые доказал в XIX веке русский ученый Дмитрий Ивановский. Его открытие кардинально изменило ход развития медицины и сделало возможным создание антивирусных вакцин, которые сегодня помогают бороться с корью, ветряной оспой и другими острыми вирусными заболеваниями.

Современный вирусолог - специалист широкого профиля. Он занимается лабораторными исследованиями и диагностикой, знает химию, молекулярную биологию, биохимию и генетику. Отдельной специальности "вирусология" в немецких вузах (пока!) нет. Но есть учебные направления, после окончания которых можно работать в этой области.

Сначала врач, потом вирусолог

Один из путей ведет через медицину. Студентам-медикам дают знания по микробиологии и вирусологии. Например, тем, кто получает образование на медицинском факультете Charité в Берлине, преподают сотрудники Института вирусологии, работающего при этом знаменитом университетском комплексе. Но успешного окончания факультета и получения разрешения на врачебную деятельность в Германии недостаточно для того, чтобы стать узким специалистом по вирусам. Придется получить еще одно образование - в области вирусологии, микробиологии и эпидемиологии инфекционных заболеваний.

В лаборатории берлинской клиники Charité

Этот путь - не самый короткий: учеба на медицинском факультете длится около шести лет, повышение квалификации и получение права работать врачом-вирусологом - это еще пять лет. Тот, кто успешно прошел оба этапа, может консультировать практикующих врачей и оказывать поддержку в профилактике, лечении и борьбе с инфекционными заболеваниями в клиниках и институтах.

Биология, медицинская биология или биохимия

В медицине внимание сосредоточено на способах борьбы с возбудителями инфекционных заболеваний. Если в ваши планы входит занятие фундаментальной наукой или работа в промышленности (на биотехнологическом или фармакологическом предприятии), то больше подойдет другой вариант. Медицинская биология - специальность на стыке биологии и медицины. Она позволяет глубже изучать процессы взаимодействия между вирусами и живыми клетками.

Эту специальность предлагают в Университете Дуйсбурга-Эссена. Обучение проходит при медицинском центре биотехнологий с ультрасовременными лабораториями и длится шесть семестров для бакалавров и четыре семестра - для магистров. На первом этапе программа включает биологию, медицину, химию, физику и статистику. Позже можно выбрать узкую специализацию, например, иммунологию и вирусологию.

Альтернативный вариант - специальности биомедицина, молекулярная биология, микробиология, биология, биохимия. Таких факультетов в немецких вузах значительно больше. В частности, биомедицину можно изучать в Вюрцбургском университете или в университете Марбурга, где у студентов бакалаврского отделения и магистратуры есть возможность выбрать специализацию в области биологии инфекционных заболеваний.

Боннский университет, при котором работает отдельный Институт вирусологии, предлагает несколько учебных программ: для бакалавров - "Молекулярная биомедицина" на немецком языке, для магистров - англоязычные программы "Медицинская иммунология и инфектология", а также "Молекулярная биология и биотехнологии".

Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом

В Мюнхенском техническом университете есть несколько учебных программ, в рамках которых преподают ученые из Института вирусологии, созданного при вузе: медицинская биология, молекулярные биотехнологии, биохимия.

Инфекционные и иммунологические исследования - одно из ведущих направлений в Ганноверской высшей медицинской школе. Помимо медицины, здесь можно изучать биомедицину (магистратура) или биохимию (магистратура). При вузе работает Институт вирусологии, сотрудники которого читают лекции и проводят семинары на этих факультетах.

В Гейдельберге создан крупнейший в Германии комплекс молекулярной биологии. Здесь работают европейская лаборатория молекулярной биологии, есть центр инфектологии, а также около ста научно-исследовательских групп. У студентов факультета биологических наук есть доступ к новейшим результатам исследований и лабораториям с самым передовым оснащением.

Шансы на поступление и трудоустройство

Набор студентов на перечисленные выше специальности, как и в целом на медицину, в Германии ограничен. Количество мест зависит от числа претендентов и среднего балла в школьном аттестате. Проходной балл колеблется в пределах "1,3" и "1,5". На магистерских программах нередко проводят и личное собеседование. Помимо знаний немецкого языка, здесь также требуется владеть английским языком на уровне B2. Зато перспективы трудоустройства - самые радужные. За последние 15 лет число биотехнических компаний в Германии утроилось, подчеркивают в Университете Дуйсбурга-Эссена. Востребованность специалистов с междисциплинарной подготовкой будет только расти, причем как в самой Германии, так и в других странах.

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