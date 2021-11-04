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Социология

A setting sun lights up the Kremlin in Moscow, Russia on 04 January 2010. Temperature in Moscow on 04 January dropped to minus 20 degrees Celsius. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Почти три четверти россиян не будут праздновать День народного единства 04.11.2021

Менее 20 процентов россиян намерены отметить День народного единства или годовщину Октябрьской революции, выяснил "Левада-центр". Чаще всего желание отпраздновать выражали опрошенные старше 55 лет.
10.06.2018 Kundgebung für die Freilassung der politischen Häftlinge: Plakat mit Schriftzug: Putins Russland – Land der Rechtlosigkeit und Folter (Moskau, Russland)

Опрос "Левады": каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми 29.10.2021

11 процентов россиян уверены что пытки допустимы, когда это может спасти жизни невиновных, еще 9 полагают, что их можно применять к совершившим тяжкие преступления, говорится в опросе "Левада-центра".
18.02.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 18, 2020: Pictured in this photo illustration are copies of the Constitution of the Russian Federation at the Russian State Library. The constitutional amendment group meets on February 20 to settle a date for the national vote day. On January 23, the Russian State Duma unanimously approved a draft law on constitutional amendments, proposed by the Russian President. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Более половины россиян не чувствуют себя под защитой закона 20.10.2021

Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не чувствуют себя защищенными законом. Мнения о том, насколько в России можно жить, не нарушая закона, разделились поровну.
MINSK, BELARUS - FEBRUARY 25, 2020: A citizen against the background of apartment buildings during a snowfall. Natalia Fedosenko/TASS

Атмосфера хуже, чем в 1930-е? Что репрессии делают с белорусами 18.10.2021

Власти в Беларуси и спустя год после протестов преследуют тех, кто их критикует. Как это отражается на жителях страны и к чему может привести? DW собрала мнения экспертов по социологии, психологии и истории.
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Из России за последние 20 лет эмигрировали до 5 млн человек 07.10.2021

С 2000 по 2021 год Россию покинули до 5 млн граждан, говорится в новом исследовании. В последние годы темпы эмиграции ускорились.
FILE PHOTO: Law enforcement officers stand behind barbed wire during an opposition demonstration to protest against presidential election results, in Minsk, Belarus August 23, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo

Исследование: сторонников власти в Беларуси - 39%, но они считают себя большинством 04.10.2021

Аналитический центр Chatham House представил результаты очередного исследования настроений белорусов. За кого они готовы голосовать на выборах, какие проблемы считают важными и кому доверяют - в материале DW.

A protester holds a banner reading 'No to integration!' during a rally in downtown Minsk, Belarus, Saturday, Dec. 7, 2019. More than 1,000 opposition demonstrators are rallying in Belarus to protest closer integration with Russia. Saturday's protest in the Belarusian capital comes as Belarusian President Alexander Lukashenko is holding talks with Russian President Vladimir Putin in Sochi on Russia's Black Sea coast. (AP Photo/Sergei Grits) |

Белорусы предпочитают нейтралитет. Лукашенко противоречит соцопросам? 28.09.2021

Итоги соцопроса государственного института социологии в Минске неожиданно разошлись с заявлениями властей Беларуси. DW разбиралась в ситуации.
Illustration - Eine junge Frau informiert sich auf Facebook über eine politische Partei, aufgenommen am 18.04.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance

Экзитполы: правопопулисты становятся второй силой в Мекленбурге - Передней Померании 26.09.2021

В Мекленбурге - Передней Померании правопопулисты из АдГ с 18,5% становятся второй силой после социал-демократов (37%), свидетельствуют данные экзитполов социологической службы Infratest dimap.
Erfurt Wahlplakate 03.08.2021 , Erfurt, Wahlplakate für die im September anstehende Bundestagswahl sind auf dem Anger an Lichtmasten und Strassenschildern befestigt im Bild: CDU Antje Tillmann, SPD Carsten Schneider und Bündnis90 Die Grünen *** Erfurt election posters 03 08 2021 , Erfurt, election posters for the upcoming Bundestag election in September are attached to light poles and street signs on the Anger in the picture CDU Antje Tillmann, SPD Carsten Schneider and Bündnis90 Die Grünen

Социал-демократы ФРГ обошли блок Меркель еще в одном рейтинге 27.08.2021

Социал-демократы Германии все увереннее опережают по популярности христианские партии. Согласно опросу социологического института YouGov, поддержать СДПГ готовы 24%, а блок ХДС/ХСС - 22% избирателей.
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Повышение цен ради защиты климата? За что немцы готовы больше платить 27.08.2021

На какие материальные жертвы и изменения в своем образе жизни согласны пойти жители Германии во имя сокращения выбросов парниковых газов, выясняли социологи Allensbach и FOM.
Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, geben nach der Klausur der Spitzen von CDU und CSU eine Pressekonferenz zum gemeinsamen Wahlprogramm für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Опрос: сторонники консерваторов хотят заменить кандидата в канцлеры ФРГ 25.08.2021

За замену Армина Лашета на Маркуса Зёдера выступили 70 процентов сторонников правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября.
Ein Schild mit der Aufschrift Passport Control, darüber in kyrillischer Schrift, aufgenommen am Mitwoch (04.07.2007) im Moskauer Flughafen. Foto: Peter Kneffel +++(c) dpa - Report+++ pixel

Более 30 млн россиян хотят эмигрировать 18.07.2021

Каждый пятый житель РФ хотел бы переехать за границу, выяснил "Левада-центр". Страна за 10 лет уже потеряла 1 процент экономически активного населения, отмечает профессор Сергей Гуриев.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 8, 2020: A participant in a rally for women's solidarity and women's rights, organized by the group of activists We Are Khachaturyan Sisters to mark International Women's Day in Moscow's Sokolniki Hyde Park. The protesters stand out for a draft law protecting women from domestic violence, for equality, against sexism, female objectification, and political repression. Sergei Fadeichev/TASS

Русскоязычные медиа игнорируют женщин-экспертов? Новые факты 29.06.2021

Результаты первого в России исследования, проведенного при поддержке Фонда имени Бёлля, показали отношение в русскоязычных медиа к женщинам-экспертам. Что же выяснили социологи?
Activists hold posters reading Freedom for Navalny! during the opposition rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia, Wednesday, April 21, 2021. Police across Russia have arrested more than 180 people in connection with demonstrations in support of imprisoned opposition leader Alexei Navalny, according to a human rights group. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В восприятии россиян митинги за Навального чуть уступили речи Путина 03.05.2021

Протестные акции в поддержку Навального назвали запоминающимся событием апреля 10 процентов опрошенных. Послание Владимира Путина к Федеральному собранию РФ получило на 7 процентных пунктов больше.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 12, 2020: A woman with a Belarusian and a red and white flag waves from a car during Women's March in support of opposition in central Minsk. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. According to the Central Election Commission of Belarus, incumbent president Alexander Lukashenko got 80.1% of the vote. Natalia Fedosenko/TASS

Портрет протестующих: что немецкие социологи узнали о белорусах 31.03.2021

Немецкий исследовательский институт ZoiS провел опрос жителей Беларуси, чтобы оценить настроения в обществе. DW обсудила с одним из авторов опроса, научным директором ZoiS Гвендолин Зассе, его итоги.
28.02.2020, Weißrussland, Minsk: MINSK, BELARUS - FEBRUARY 28, 2020: A quarantine notice outside the Minsk Clinical Hospital of Infectious Diseases; an Iranian student suspected of coronavirus, and those in contact with him on the February 22 flight from Baku, have been put into quarantine. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Социологи: Официальная статистика по COVID-19 в Беларуси занижена в разы 17.02.2021

Более 600 тысяч граждан Беларуси переболели COVID-19 в 2020 году, а число умерших могло превысить 20 тысяч человек - таковы данные белорусско-немецкого социсследования. Они сильно отличаются от официальных.
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