Социология

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Менее 20 процентов россиян намерены отметить День народного единства или годовщину Октябрьской революции, выяснил "Левада-центр". Чаще всего желание отпраздновать выражали опрошенные старше 55 лет.
11 процентов россиян уверены что пытки допустимы, когда это может спасти жизни невиновных, еще 9 полагают, что их можно применять к совершившим тяжкие преступления, говорится в опросе "Левада-центра".
Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не чувствуют себя защищенными законом. Мнения о том, насколько в России можно жить, не нарушая закона, разделились поровну.
Власти в Беларуси и спустя год после протестов преследуют тех, кто их критикует. Как это отражается на жителях страны и к чему может привести? DW собрала мнения экспертов по социологии, психологии и истории.
С 2000 по 2021 год Россию покинули до 5 млн граждан, говорится в новом исследовании. В последние годы темпы эмиграции ускорились.
Аналитический центр Chatham House представил результаты очередного исследования настроений белорусов. За кого они готовы голосовать на выборах, какие проблемы считают важными и кому доверяют - в материале DW.
Итоги соцопроса государственного института социологии в Минске неожиданно разошлись с заявлениями властей Беларуси. DW разбиралась в ситуации.
В Мекленбурге - Передней Померании правопопулисты из АдГ с 18,5% становятся второй силой после социал-демократов (37%), свидетельствуют данные экзитполов социологической службы Infratest dimap.
Социал-демократы Германии все увереннее опережают по популярности христианские партии. Согласно опросу социологического института YouGov, поддержать СДПГ готовы 24%, а блок ХДС/ХСС - 22% избирателей.
На какие материальные жертвы и изменения в своем образе жизни согласны пойти жители Германии во имя сокращения выбросов парниковых газов, выясняли социологи Allensbach и FOM.
За замену Армина Лашета на Маркуса Зёдера выступили 70 процентов сторонников правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября.
Каждый пятый житель РФ хотел бы переехать за границу, выяснил "Левада-центр". Страна за 10 лет уже потеряла 1 процент экономически активного населения, отмечает профессор Сергей Гуриев.
Результаты первого в России исследования, проведенного при поддержке Фонда имени Бёлля, показали отношение в русскоязычных медиа к женщинам-экспертам. Что же выяснили социологи?
Протестные акции в поддержку Навального назвали запоминающимся событием апреля 10 процентов опрошенных. Послание Владимира Путина к Федеральному собранию РФ получило на 7 процентных пунктов больше.
Немецкий исследовательский институт ZoiS провел опрос жителей Беларуси, чтобы оценить настроения в обществе. DW обсудила с одним из авторов опроса, научным директором ZoiS Гвендолин Зассе, его итоги.
Более 600 тысяч граждан Беларуси переболели COVID-19 в 2020 году, а число умерших могло превысить 20 тысяч человек - таковы данные белорусско-немецкого социсследования. Они сильно отличаются от официальных.
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