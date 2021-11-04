Социология

Атмосфера хуже, чем в 1930-е? Что репрессии делают с белорусами

Власти в Беларуси и спустя год после протестов преследуют тех, кто их критикует. Как это отражается на жителях страны и к чему может привести? DW собрала мнения экспертов по социологии, психологии и истории.