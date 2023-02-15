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Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance
МиграцияГлобальные темы

Gallup International: 36% жителей Земли готовы эмигрировать

Беттина Маркс
47 мин. назад

Президент Gallup International социолог Канчо Стойчев объяснил DW, почему из РФ сейчас хотят эмигрировать лишь 15% населения, а в странах ЕС этот показатель порой выше, чем в государствах, не входящих в Евросоюз.

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С 1979 года Gallup International Association (GIA) проводит по всему миру соцопросы, изучая, помимо прочего, экономические ожидания и надежды жителей разных стран и их отношение к различным проблемам. Недавнее исследование было посвящено миграции населения. Его самые интересные результаты в интервью DW прокомментировал Канчо Стойчев, президент GIA.

DW: Господин Стойчев, в ходе недавнего опроса Gallup International у респондентов из 57 стран выясняли, предпочли бы они жить в другой стране или остаться дома. Более трети ответили, что хотели бы эмигрировать. Как эти цифры соотносятся с предыдущими исследованиями на эту тему?

Канчо Стойчев: Прежде всего, этот наш вопрос был направлен на оценку лишь общего потенциального желания сменить страну проживания - при условии, что юридическое оформление документов не является препятствием. Другими словами, вопрос был нацелен на выяснение общей удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью в конкретной стране, а не немедленного решения покинуть ее. Стандартная статистика предоставляет реальные цифры эмиграции по каждой стране, поэтому в опросе по этому аспекту нет необходимости.

Люди меняют страну проживания по разным причинам. На самом деле миграция в определенной степени является нормальным и во многих случаях положительным явлением. Наше исследование показывает, что в среднем по миру около трети взрослого населения, 36%, готовы эмигрировать

Канчо Стойчев, президент Gallup International Association (GIA)
Канчо СтойчевФото: Gallup International Association

В нынешних глобальных условиях это, вероятно, является нормой. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что выявленный нами показатель является очень общим. Тем не менее он дает хорошее представление о субъективном личном восприятии взаимосвязи между местом, где живет человек, и качеством жизни, которое он или она ожидают или желают.

По сравнению с предыдущим нашим опросом на этот раз мы зафиксировали небольшой рост эмиграционного потенциала. Возможно, в этом нет особого сюрприза. Молодые поколения - включая и Европу - все более и более мобильны. Бедное городское население во многих частях света - особенно в так называемых развивающихся странах - отчаянно стремится переехать в лучшее место. Очень успешные люди из небольших стран часто не видят достаточного потенциала для развития своих навыков и способностей на небольшом рынке.

Естественно, во время войны и глобального экономического кризиса неопределенность возрастает, и миграция часто становится более привлекательным решением. На самом деле я не вижу здесь ничего удивительного. Чем моложе и беднее люди, тем выше вероятность миграции.

- Удивительно, но опрос показал, что больше людей хотят мигрировать из стран-членов Европейского Союза, чем из государств, не входящих в ЕС. В чем причина этого?

- Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно учесть, в каких странах Евросоюза и государствах, не входящих в ЕС, проходили опросы. Миграция внутри ЕС является системной и устойчивой: многие в ЕС говорят, что они бы поменяли страну проживания просто потому, что могут это сделать. Однако в таком случае миграция происходит в основном из одной страны ЕС в другую. Мобильность в Евросоюзе динамична. Она (право выбора места проживания. - Ред.) также является одной из свобод и прав граждан стран ЕС.

В государствах, не входящих в ЕС, где проводилось наше исследование - в Армении, Боснии и Герцеговине, Грузии, Казахстане, Косово, Молдове, Северной Македонии, Российской Федерации и Сербии, - условия для мобильности и геополитическая ориентация различны. (И там встает вопрос. - Ред.) - возможна ли миграция, и если да, то куда?

- В вашем соцопросе нет данных по Украине. Вы не включили ее в исследование из-за войны?

- К сожалению, война затрудняет проведение исследования в Украине. Кроме того, возникает вопрос о релевантности полученных данных, поскольку примерно треть населения уже покинула страну. Гораздо информативнее было бы выяснить, сколько людей останется в Украине и сколько вернется домой. Но это означало бы сосредоточиться именно на Украине, а целью нашего опроса было сравнение в глобальном масштабе.

- Молдова - не только одна из беднейших стран Юго-Восточной Европы, но и одна из тех, кому, как некоторые считают, больше всего несет угрозу вторжение России в Украину. Тем не менее ваши данные показывают, что только 23% жителей Молдовы хотят уехать - это гораздо меньше, чем в Боснии и Герцеговине (48%) и Северной Македонии (42%). Почему это так?

- Все, кто хотел эмигрировать (из Молдовы. - Ред.), уже сделали это. Более того, война также побудила некоторых людей остаться дома и защищать свою страну. Возможно, есть и те, кто по каким-то причинам ожидают чего-то позитивного. И в конце концов, не очень-то приемлемо заявлять интервьюеру, что вы готовы отвернуться от страны своего рождения в трудные времена.

Босния и Герцеговина и Северная Македония - совершенно другой случай: до вступления обеих стран в ЕС еще очень далеко, и люди там не хотят больше ждать. Если вы чувствуете, что ситуация там, где вы живете, ухудшается в течение долгого времени, ключевым вопросом становится не то, почему вам следует уехать, а то, почему вы должны остаться. В случае этих двух стран число желающих эмигрировать примерно на 50% выше, чем в среднем по ЕС.

- После начала войны в Украине многие европейские страны столкнулись со значительным притоком мигрантов из России. Это люди, которые хотят сбежать от мобилизации, выступают против войны или стремятся к более демократическому, открытому обществу. Тем не менее, согласно вашему опросу, только 15% респондентов в России заявили, что хотят эмигрировать. Почему так мало?

- Это неудивительно. Многие исследования показали высокий уровень патриотизма в России и значительную поддержку того, что мы в ЕС решительно отвергаем. Исторически Россия часто демонстрировала высокий уровень внутреннего единства в трудные времена. Не будем забывать, что доминирующий нарратив там совершенно иной, чем на Западе, а также что миллионы россиян, не одобряющих нынешнее развитие событий, уже уехали из страны.

Смотрите также:

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