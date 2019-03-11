 Сколько стоит общественный транспорт в Германии | Советы туристам в Германии | DW | 26.06.2019

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Туристу на заметку

Сколько стоит общественный транспорт в Германии

Этот вопрос поставили перед собой эксперты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) и проанализировали тарифные системы в крупнейших немецких городах.

Франкфкурт-на-Майне

Франкфкурт-на-Майне

ÖPNV - это не аббревиатура какой-то политической партии, а сокращенное немецкое название общественного транспорта для поездок на малые расстояния (от нем. Öffentlicher Personennahverkehr) - городского, пригородного, местного. Речь идет об автобусах, трамваях, метро, электричках, речных переправах, водных трамвайчиках и даже канатных дорогах. Впрочем, последнее - пока экзотика, хотя эксперты предсказывают канатным дорогам в городах большое будущее в качестве одной из альтернатив.

В июне этого года данные своего исследования, посвященного ценам на общественный транспорт в крупных немецких городах, опубликовал Общегерманский автомобильный клуб (ADAC). Актуальное сравнение проводилось по семи наиболее распространенным категориям билетов - на одну стандартную поездку и на одну короткую поездку для взрослых,стандартный детский билет, проездные на один день, неделю и месяц, а также дополнительный билет на провоз велосипеда. Тарифов существует намного больше, но они предлагаются не повсеместно, поэтому для сравнительного исследования не подходят.

Автобус маршрута M29 в Берлине

Автобус маршрута M29 в Берлине

Знакомясь с итогами, можно по-хорошему позавидовать жителям Мюнхена и Штутгарта, а посочувствовать - кошелькам пассажиров городского транспорта в Кельне, Бонне и Гамбурге. Почему? Далее - более подробно.

Проездные на месяц 

Начнем с единых месячных проездных (нем. Monatskarte). Самый дешевый такой абонемент предлагают пассажирам в баварской столице Мюнхене - 55,20 евро. В эту пятерку также вошли Дрезден (61,50 евро), Ганновер (63,00 евро), Карлсруэ (64,00 евро) и Бремен (66,30 евро).

Бросим взгляд на нижнюю часть списка, в котором в целом значатся названия 21 города с населением более 300 тысяч человек. Самый дорогой месячный проездной на общественный транспорт обходится пассажирам почти вдвое дороже мюнхенского! Стоит он 109,20 евро и дает право целый месяц ездить по Гамбургу и окрестностям. Соседние строчки занимают Кельн и Бонн (общая тарифная система - 98,50 евро), Франкфурт-на-Майне (90,40 евро) и Берлин (80,10 евро). Средняя цена месячного проездного во всех крупных городах составила 77,50 евро. 

Отметим, что предприятия и организации, например, в Кельне могут заключать с транспортными компаниями специальные коллективные соглашения, по которым сотрудники приобретают персональные месячные абонементы по более выгодным тарифам. Например, для сотрудников Кельнского университета он составляет сейчас 64,70 евро - вместо стандартных 98,50 евро. В свою очередь, для студентов в Германии действуют свои особые семестровые проездные - Semesterticket, однако мы вернемся к обычным пассажирам.

Проездные на неделю и билеты на один день

Баварская столица Мюнхен лидирует также в категории самых дешевых недельных проездных (нем. Wochenkarte) - 15,40 евро. Самый дорогой - в Берлине (30 евро). Однако их вообще не предлагают транспортные компании Ганновера и Карлсруэ.

Что касается билетов на один день (нем. Tageskarte), то самые выгодные - в Штутгарте (5,20 евро). Больше всего придется заплатить в Кельне и Бонне - 8,80 евро. Средняя цена по Германии составила 7,02 евро. В некоторых городах они действуют 24 часа от времени компостирования, в других - до окончания движения, определенного времени ночи или даже утра следующего дня - например, в Мюнхене, Карлсруэ и Гамбурге - до шести утра следующего дня, в Штутгарте - до семи утра.

Цена проездного билета на один день в больших немецких городах

Билет на одну поездку и короткое расстояние

Наиболее дешевый тариф на одну стандартную поездку для взрослых (нем. Einzelfahrkarte) действует в Мангейме - 1,80 евро. В Нюрнберге такой билет обойдется в 3,20 евро. Средняя цена по Германии - 2,74 евро. Тут тоже много нюансов. В большинстве городов - за исключением Франкфурта-на-Майне - такую поездку разрешается прерывать или делать пересадки, но поездка должна осуществляться в одном направлении. При этом в Дрездене и Лейпциге по таким билетам целый час можно передвигаться во всех направлениях и совершать любое количество пересадок.

Бонн

Бонн

Самая дешевая короткая поездка (нем. Kurzstrecke) - в Штутгарте (1,40 евро). Самая дорогая - в Кельне и Бонне (2,00 евро). Однако при покупке таких билетов следует внимательно изучить условия. Например, в Штутгарте они действуют до третьей остановки без пересадок от начала поездки на автобусе или трамвае, но лишь до следующей остановки на пригородной электричке. В Кельне - четыре остановки в одном направлении с пересадками или 20 минут от начала поездки.

В некоторых немецких городах уже предлагаются специальные гибкие тарифы для мобильных приложений (eTarife), когда стоимость поездки зависит от конкретного расстояния - причем, по прямой линии. Такие приложения уже работают в Карлсруэ (1 евро за поездку + 0,25 евро за километр) и Мангейме (0,80 евро за поездку + 0,20 евро за километр).

Дети до шести лет - бесплатно

Что с детскими билетами? До шестилетнего возраста самые маленькие пассажиры во всех городах перевозятся бесплатно, а в Дрездене и Лейпциге - до начала обучения в школе. В Лейпциге действует самый низкий тариф на детские билеты до 14-летнего возраста - 1,20 евро за поездку. Самые дорогие - в тарифном объединении городов Рурской области (Бохум, Дортмунд, Дуйсбург, Дюссельдорф, Эссен, Вупперталь) и Берлине - 1,70 евро.

Перевозка велосипедов

Сколько нужно платить за перевозку велосипеда (нем. Fahrradmitnahme)? В упомянутом только что тарифном объединении городов Рурской области - 3,60 евро. В среднем - 2,25 евро, но при этом во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Ганновере - бесплатно, однако во всех случаях приоритет имеют пассажиры, то есть если общественный транспорт переполнен, в перевозке велосипеда может быть отказано.

Кстати, что касается электросамокатов, только что официально допущенных на улицы в Германии, то в общем немецкие законы не препятствуют их перевозке в общественном транспорте, но окончательное решение должны принимать местные транспортные компании. Федеральное отраслевое объединение VDV рекомендовало им разрешать перевозку электрических скутеров - в сложенном виде и не очень тяжелых моделей. Тогда они рассматриваются в качестве обычного багажа. В свою очередь, более габаритные модели могут приравниваться к велосипедам и перевозиться по соответствующим правилам и тарифам.

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    С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

  • Электровелосипеды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электровелосипеды

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


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Контекст

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Ссылки в интернете

www.adac.de

Результаты исследования на сайте Общегерманского автомобильного клуба (нем.)

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Бесплатный общественный транспорт в ФРГ, или Цена чистого воздуха  

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