Сколько стоит карнавальный от-кутюр

Карнавал в Германии - время веселиться, петь, шутить, высмеивать сильных мира сего и прочих власть имущих, целоваться направо и налево, быть проще, гулять и наряжаться. На последнем остановимся сегодня более подробно, об остальном можно прочитать здесь ниже в двух наших фотогалереях - Карнавальном ликбезе и Кратком карнавальном словаре.

Кульминацией сезона является многодневный уличный карнавал, который в этом году начинается в четверг, 28 февраля. Главные шествия пройдут в понедельник, 3 марта, а завершится все на той же неделе в среду, 6 марта.

Правильно одеться на карнавал - наука особая. Разбираться будем на примере Кельна. Начнем с тех, кому ничего придумывать не надо, внимание и успех - всегда гарантированы, но затраты на карнавальный гардероб, как говориться, выше среднего. Речь идет о членах традиционных карнавальных корпусов. Они гордо носят униформу своих сообществ - в соответствии со званием, должностью и подразделением.

Гвардейцы карнавала

В Кельне таких традиционных корпусов - девять: Почетная гвардия (Ehrengarde), Лейб-гвардия принца (Prinzen-Garde), Корпус Старого города (Altstädter) и так далее. Старейшая из них - Красно-белая гвардия (Kölsche Funke rut-wieß, они же - Rote Funken). Она была основана в 1823 году в качестве персифляжа, то есть для высмеивания ленивых и трусливых солдат кельнской городской стражи, канувшей то ли в Рейн, то ли в Лету в конце XVIII века после захвата Рейнской области наполеоновскими войсками. Сейчас только этот традиционный карнавальный корпус в Кельне насчитывает около четырехсот человек.

Фотогалерея: Карнавальный ликбез

Карнавал в Кельне Большое видится на расстоянии Немецкий город Кельн на Рейне славится своим гостеприимством, готическим собором и карнавалом. Кульминационный момент карнавала - многодневные уличные гуляния с веселыми красочными шествиями и переполненными пивными накануне начала католического Великого поста. Что происходит в городе в это время? В принципе - одно и то же из года в год! Здесь умеют хранить традиции.

Карнавал в Кельне "Шествие идет!" Жители Кельна и его окрестностей с нетерпением ждут прихода "пятого времени года": готовятся, шьют костюмы, репетируют, берут уроки верховой езды. В кульминационный день уличного карнавала клич "D'r Zoch kütt!", выкрикиваемый на местном диалекте, продвигается по городу со скоростью шутовской процессии, означая ее скорое приближение. Посмотреть на нее собирается более миллиона зрителей.

Карнавал в Кельне "Бешеный понедельник" Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста. В этом сезоне - 8 февраля. В Рейнской области - это официальный выходной, но многие встают куда раньше, чем в трудовые будни. За много часов до начала шествия его участники при полном параде собираются на перекрытых по этому случаю улочках Южного города (Südstadt).

Карнавал в Кельне "Бабий четверг" Уличный карнавал начинается в так называемый "бабий четверг" (Wieverfastelovend). В этом году - 12 февраля. "Восставшие" женщины штурмуют ратушу и берут власть в свои руки. Вооруженные ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут целоваться, выкрикивая: "Bützchen!" Впереди - пять суток гуляний напролет, до ночи на "пепельную среду" (18 февраля).

Карнавал в Кельне Вся карнавальная конница, вся карнавальная рать Карнавал - это свой мир с собственными законами и порядком. Шествие в карнавальный понедельник имеет свою логику, подчинятся строгой шутовской субординации. В нем движутся традиционные карнавальные корпуса и потешные гвардии, наполненные конфетами полевые кухни и бутафорские аптекарские повозки, оркестры и танцевальные группы, роскошные кареты карнавальной элиты и почетных гостей.

Карнавал в Кельне Вояки и пруссаки Карнавальные гвардии зародились в качестве пародии на прусскую армию и военную муштру, когда Кельн в XIX веке утратил свою свободу, оказавшись в составе Прусского королевства. Своего рода гражданский протест. Их отличают по цвету униформы, а именуют в честь городских кельнских солдат - Funken, на протяжении столетий охранявших ворота этого некогда вольного имперского города.

Карнавал в Кельне Демонстрация пацифизма Особый восторг публики вызывает ритуал, который демонстрируют пешие гвардейцы, на этом снимке увековеченные в виде фигур из папье-маше. Два солдата, стоя друг к другу спиной, трутся выпяченными мягкими местами. Места эти на кельнском диалекте Kölsch именуются трудно произносимым словом Stippeföttche. В бутафорских ружьях - обязательные цветы, указывающие на мирный характер происходящего.

Карнавал в Кельне Танцующие талисманы В традиционных карнавальных гвардиях особая роль уделяется главной танцевальной паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во время сессии. Девушек в таких парах называют ласково "Танцующими Маришками" (Tanzmariechen) , а их кавалеров - просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). Они могли бы смело поучаствовать в любом чемпионате по спортивным танцам.

Карнавал в Кельне Сатира и юмор Обязательная часть карнавальной программы в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Раздают всем сестрам по серьгам. Из заграничных персонажей постоянные гости - президенты США и России. Канцлера Ангелу Меркель один раз даже изобразили в костюме Евы, но перед шествием все-таки оснастили миниатюрным купальником. Этот аспект карнавала требует отбельного репортажа.

Карнавал в Кельне Шутовская статистика В главном шествии карнавального сезона в Кельне участвует около 12 тысяч человек, а растягивается оно на шесть километров. Кельн гордится тем, что по этому показателю он опережает своего главного конкурента - соседний Дюссельдорф, не говоря уже о Майнце или Бонне. Участники традиционных гвардий шествуют в парадной униформе, а зрители выделяются в толпе, кто во что горазд. Фантазии нет предела.

Карнавал в Кельне Полная свобода "Jede Jeck es anders" - гласит на диалекте старая кельнская мудрость. "Каждый шут - особый" или "Каждый шут дурачится по-своему". Так можно перевести это крылатое выражение. Jeck - шут, клоун, ряженый. Шутовской костюм можно купить уже готовый в одном из специальных магазинов, но самые интересные персонажи праздника явно постарались сами.

Карнавал в Кельне Арлекин в народе Среди традиционных карнавальных образов следует упомянуть тряпичного клоуна (Lappenclown) - рейнскую интерпретацию итальянского Арлекина. Этот кельнский персонаж демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. У простого люда в Кельне пару веков назад не было денег на дорогие шутовские наряды, поэтому они придумали себе вполне демократичный костюм из обрезков ткани.

Карнавал в Кельне Крестьянин - Der Bauer "Бешеный понедельник" - самый насыщенный день карнавала. Каждый исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - первые лица праздника, составляющие так называемый триумвират (Dreigestirn). В шествии они идут, вернее, едут последними. Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин делит повозку с Девой. Он символизирует силу Кельна - способность постоять за себя. Шапку украшают 125 павлиньих перьев.

Карнавал в Кельне Дева - Die Jungfrau Роль Девы в Кельне исполняют мужчины. Традиция прерывалась лишь во времена национал-социализма. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений.

Карнавал в Кельне Принц - Der Prinz Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни. Роль принца связана с большими финансовыми затратами. Один лишь костюм стоит до шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный карнавальный отпуск.

Карнавал в Кельне На общественных началах Шестидневный уличный карнавал проходит в феврале-марте. Однако ему предшествует длительная карнавальная сессия. Она начинается всегда в магический шутовской момент 11-го числа 11-го месяца в 11:11. Где-то в начале января Кельнская троица со свитой селится в одном из городских отелей, откуда каждый день выезжает на карнавальные заседания. В общей сложности - до четырехсот выступлений за сезон.

Карнавал в Кельне "Караван идет дальше, султана мучит жажда"… Примерно так можно перевести припев одной из популярнейших в Кельне шутовских песен: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Заядлые участники карнавала могут подхватить ее в любой момент - даже во сне среди глубокой ночи, не говоря уже о шествии, когда эта и другие жизнерадостные мелодии звучат в исполнении десятков оркестров, участвующих в процессии.

Карнавал в Кельне Накануне В карнавальное воскресенье по маршруту главной понедельничной процессии, то есть за день до нее, проходит шествие школьников и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch. Всего в нем участвует около восьмидесяти групп. Специальная комиссия оценивает костюмы и оформление. Две лучшие группы на следующий день участвуют в главном шествии "бешеного понедельника".

Карнавал в Кельне Детский триумвират Карнавалу в Кельне все возрасты покорны, а карнавальный дух здесь впитывается с молоком матери. У каждой шутовской гвардии или корпуса имеются свои детские группы. Каждый сезон в городе также провозглашают свой детский триумвират. Единственное его отличие от взрослой шутовской троицы состоит в том, что роль Девы в нем исполняет не молодой человек, а одна из юных жительниц Кельна.

Карнавал в Кельне "Да здравствует Кельн!" Дети играют в карнавал по-взрослому. Взрослые становятся детьми. Все понимают особый карнавальный язык, важнейшую функцию в котором выполняет приветствие-здравица "Kölle Alaaf". Главное занятие зрителей карнавальной процессии - азартная ловля букетиков, шоколадок с эмблемами шутовских сообществ, прочих сладостей и сувениров, щедро разбрасываемых ее участниками.

Карнавал в Кельне Рог изобилия Kamelle! Strüßje! С помощью этих призывов карнавальная публика требует щедрее кидать в ее сторону "метательный материал" (Wurfmaterial). Все эти дары участники шествия оплачивают из собственного кармана - в среднем по триста евро на каждого.

Карнавал в Кельне В тысячах и тоннах На головы зрителей, в перевернутые зонтики, шляпы, на балконы, в окна, просто на асфальт в "бешеный понедельник" только в Кельне падает около 150 тонн конфет, 700 тысяч плиток шоколада, тысячи весенних букетиков из гвоздик, роз, тюльпанов или мимоз.

Карнавал в Кельне Места на балконе По маршруту шествия расставляют гостевые трибуны. На одни можно купить билеты, другие - корпоративные, принадлежащие карнавальным сообществам, фирмам, городским организациям. Лучшие бесплатные места на тротуарах занимают ранним утром. У владельцев балконов таких проблем нет. Они могут выспаться. Место в ложе им гарантировано.

Карнавал в Кельне Кто виноват? В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост. Автор: Максим Нелюбин



Полная экипировка лихого карнавального гвардейца из числа тех самых, которые разбрасывают сладости и букетики цветов во время праздничных шествий, обходится примерно в 2000 - 3500 евро. Причем на оплату новички могут получить от своего корпуса кредит. Инвестиция фактически на всю (активную карнавальную) жизнь. Носить эту форму разрешается строго во время официального сезона - на шествиях, во время разных заседаний, пирушек и так далее. В остальное время исключения возможны только для каких-то особых представительских мероприятий.

Например, в 2018 году вне карнавального сезона большая делегация Красно-белой гвардии, прихватив одну из культовых кельнских рок-групп, посетила... Кубу, где прошла маршем по Гаване и провела другие полевые учения - разные мероприятия, чтобы познакомить жителей Острова Свободы со своими замечательными кельнскими традициями.

В багаже находились не только гвардейские костюмы, шляпы с перьями, сапоги и музыкальные инструменты, но и бутафорские ружья, необходимые для исполнения традиционного танца - Stippeföttche-Tanz, во время которого пары гвардейцев становятся спинами друг к другу, прислоняются особо мягкими частями тела и начинают ритмично двигаться в такт музыке. Весело было всем, включая кубинских таможенников, оформлявших документы на ввоз всего этого шутовского реквизита.

Послы кельнского карнавала на Кубе в 2018 году

Карнавальный триумвират

Плох тот карнавальный гвардеец, который не мечтает в Кельне один раз в жизни войти в городской карнавальный Триумвират (Dreigestirn) - стать Принцем (Prinz), Крестьянином (Bauer) или Девой (Jungfrau), но удовольствие это - очень дорогое. Роль Девы, кстати, исполняет мужчина.

Стоимость одного лишь костюма Принца оценивается в пятнадцать тысяч евро, однако фотографии ценника никто не видел. Он напоминает одежды настоящих немецких принцев эпохи Ренессанса. Общие затраты Принца из личного кармана составляют полсотни тысяч евро (хотя официально вслух об этом говорить не принято) - на костюм, подарки, угощения, разбрасываемые сладости, не считая нескольких недель отпуска за свой счет или отсутствия на собственной фирме. Расходы Крестьянина и Девы - не меньше.

За несколько недель карнавального сезона Триумвират выступает на сотнях разных мероприятий, всего - до четырехсот: от заседаний разных обществ до традиционного посещения городской детской больницы. В нынешнем сезоне кельнская карнавальная троица даже слетала в Рим на аудиенцию к самому папе Франциску I. В Кельне свои карнавальные принцы есть также в отдельных районах. Их экипировка проще, но тысячи полторы евро инвестировать приходится.

Помимо девяти традиционных корпусов в Кельне существует множество карнавальных обществ и клубов, которые также имеют свои особые наряды, но по цене уже более доступные, а многие вообще шьются своими руками или изготавливаются совместными усилиями. Чтобы дать пищу для вашего воображения, приведем здесь названия некоторых из них - Веселые купцы (Fidele Kaufleute), Золотые юноши (Goldene Jungs), Кельнские фигаро (Kölsche Figaros), Филины (KG UHU), Маленькие сурикаты (Kleine Erdmännchen), Монгольская орда (Mongolen Horde) и так далее.

Однако карнавал - традиция демократическая. Каждый волен праздновать, как хочет. Вступать в какие-то сообщества или клубы для этого совсем необязательно. Нацепил красный нос за пару центов, наклеил смываемые кельнские гербы-татуировки на обе щеки и вперед! Можно еще предварительно договориться с друзьями, а можно и так, куда глаза глядят, стремя голову в шутовской круговорот - спутники и спутницы сами найдутся.

Фотогалерея: Краткий карнавальный словарь

Краткий словарь кельнского карнавала Fastelovend и Fasteleer - собственно, карнавал по-кельнски. Карнавальный сезон (Session) начинается 11 ноября, а уличный карнавал стартует в один из четвергов февраля или марта - "бабий четверг" (Weiberfastnacht) и заканчивается в "пепельную среду" (Aschermittwoch) на следующей неделе. Уличный карнавал также называют "пятым временем года" (fünfte Jahreszeit) или "безумными днями" (Tollen Tage).

Краткий словарь кельнского карнавала Jecken - ряженые и все прочие лица, бурно и активно отмечающие карнавал. Слово jeck на местном кельнском диалекте означает "сумасшедший", а вопрос "Bist du eijentlich jeck?" в переводе на разговорный немецкий язык будет звучать так: "Spinnst du?" ("С ума сошел?").

Краткий словарь кельнского карнавала "Kölle Alaaf!" - главное карнавальное приветствие в Кельне. Слово "Alaaf" вошло в местный диалект не позже середины XVI века. Изначально употреблялось в качестве тоста, означавшего призыв и готовность бросить все ради поднятого бокала. Позже прибавилось еще одно значение - прославление Кельна в качестве лучшего города на свете.

Краткий словарь кельнского карнавала Kölsch - название диалекта и кельнского пива. Наблюдения показывают, что после изрядного его количества на местном языке начинают говорить даже приезжие, вообще не владеющие никаким немецким. Этот бочонок кёльша и талисман местной футбольной команды преподнесли архиепископу Райнеру Марии Вёльки во время церемонии его введения в должность в 2014 году. Он вырос в Кельне и хорошо знаком с традициями.

Краткий словарь кельнского карнавала Клич "D'r Zoch kütt!" означает приближение одной из праздничных процессий. Они проходят в разных районах и пригородах Кельна в дни уличного карнавала. Главное шествие - Rosenmontagszug. Для него отведен так называемый "розовый" или "бешеный понедельник". В карнавальное воскресенье по маршруту главной процессии проходит шествие школ и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch.

Краткий словарь кельнского карнавала "Kamelle!" - с помощью этого призыва карнавальная публика, особенно - дети, требует от участников шествий пощедрее разбрасывать "метательный материал" (Wurfmaterial) - карамельки и прочие сладости. Особую осторожность следует соблюдать при ловле коробок конфет и больших шоколадок. Они летают с такой скоростью, что при неудачном стечении обстоятельств могут несколько испортить праздник.

Краткий словарь кельнского карнавала "Strüssjer!" Этот призыв выкрикивается на одном дыхании с предыдущим: "Kamelle! Strüssjer!". С его помощью зрители требуют бросать в толпу тюльпаны, гвоздики, мимозы и прочие цветочки. Диалектное слово происходит от литературного немецкого "Sträußchen", то есть букетик.

Краткий словарь кельнского карнавала Bützcher - поцелуйчик. Во время карнавала можно и нужно целоваться. Символический ритуал совершается не только со знакомыми, но и абсолютно посторонними людьми. Правда, поцелуй - в одну щечку или обе - еще не является, как говорится, поводом для знакомства. Во время шествий много поцелуев также достается полицейским, следящим за порядком.

Краткий словарь кельнского карнавала Участники карнавала всегда находятся в движении, хотя бы чтобы не замерзнуть в обычно прохладную погоду. Если же они стоят на месте в какой-нибудь пивной, то все равно танцуют под традиционные хиты и качаются, взявшись за руки. Выражение "Schunkele un danze" как раз означает этот музыкально-поступательный процесс.

Краткий словарь кельнского карнавала "Jet ze müffele?" - "Что-нибудь перекусить?". Потребление пива стимулирует аппетит, особенно на свежем воздухе. Среди самых популярных кельнских блюд и закусок - кровяная колбаса (Flönz), ржаные булочки с сыром (Halver Hahn), отварные свиные рульки (Hämcher), картофельные оладьи (Rievkooche), а также тефтельки (Frikadellen).

Краткий словарь кельнского карнавала Weetschaff. Происходит от литературного слова Wirtschaft, которым обозначаются не только экономика и народное хозяйство, но также пивные и рестораны. Из них на время уличного карнавала выносят всю мебель, чтобы народу было, где повеселиться под песни и пиво. Перед большинством таких заведений выстраиваются очереди, но и на улице в эти дни и ночи никому не скучно. Kölle Alaaf! Автор: Зильке Вюнш, Максим Нелюбин



Правда, для большинства одними красными носами дело все же редко ограничивается. Многие, так сказать, неорганизованные участники буйного праздника каждый год придумывают наряды сами и делают их своими руками - причем некоторым могут позавидовать профессиональные театральные или кинематографические художники, гримеры и прочие костюмеры. В них часто находят отражения актуальные политические события и общественные темы. Идеи для карнавальных костюмов также нередко дают актуальные блокбастеры или классические эпосы вроде "Звездных войн". Есть и традиционные народные варианты - клоун в костюме из отрепьев (Lappenclown), своего рода кельнский вариант итальянского Арлекина.

Если нет времени, желания или способностей смастерить что-то самостоятельно, можно купить что-то готовое в одном из многочисленных специализированных магазинов. В разгар сезона на их парковках со свободными местами - проблемы.

Что сейчас в тренде? Согласно данным кельнской сети магазинов Deiters, представительницы прекрасной половины карнавального человечества в этом году особенно падки на сладкое, блестящее и яркое, то есть будут наряжаться в костюмы по мотивам ассортимента кондитерских магазинов. Также пользуются спросом единороги, русалочки и супергероини. Среди трендов мужских костюмов - разносчик газет, директор цирка, астронавт и наряды в стиле стимпанк, однако не стоит забывать о других популярных образах - костюмах полицейских, летчиков, капитанов, гладиаторов и викингов.

Красный нос - залог успеха!

Многие представители всех полов вспомнили моду восьмидесятых и семидесятых годов прошлого века - яркие тренировочные костюмы и наряды поколения хиппи, а также "золотые" двадцатые годы - не без помощи сериала "Вавилон-Берлин".

Приценимся. Полная экипировка клоуна, например, обойдется в сотню евро, комбинезоны плющевого мишки самых разных и невероятно кислотных цветов - около шестидесяти евро, уцененный костюм медсестры - в двенадцать евро.

Цена вопроса

По данным немецкого Отраслевого объединения индустрии игрушек (DVSI), в которое входят изготовители и продавцы карнавальных костюмов и аксессуаров, ежегодная выручка от продажи этих товаров в Германии составляет почти 290 миллионов евро. Из них на филиалы кельнского семейного предприятия Deiters приходится 20 миллионов евро.

Такие высокие обороты совсем не удивительны, так как каждый второй, кто будет праздновать карнавал в этом году, намерен делать это в костюмах. Из них более 40 процентов поклонников карнавала ничего сами мастерить не собираются, то есть делают ставку на покупные наряды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по исследованию рынка и анализу данных YouGov. Еще 45 процентов намерено комбинировать готовый наряд и что-то, сделанное собственными руками. Своими руками все сделает около 10 процентов, но от себя добавим, что именно эти десять процентов будут самыми яркими и заметными. Оставшиеся пять процентов решения еще не приняли.

Согласно этому же исследованию, около 30 процентов готовы потратить на карнавальные костюмы и аксессуары до 20 евро, 47 процентов - до 50 евро, 17 процентов - до 100 евро, 4 процента - более 100 евро. Остальные затруднились ответить. Среди наиболее популярных костюмов участники этого опроса назвали пиратов, разных зверей, сказочных персонажей, клоунов, а также принцев и принцесс.

Пожелаем им всем веселого праздника и поприветствует традиционным кельнским кличем: Kölle Alaaf!