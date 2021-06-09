Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД)

Запрет на въезд в Украину и G20 c Путиным и Трампом: что говорят на Западе - DW Новости (30.11.2018)

Украина в ответ на инцидент в Керченском проливе принимает контрмеры. Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил разорвать дипотношения с Москвой. А с пятницы и на период военного положения указом президента Порошенко введен запрет на въезд в Украину гражданам Российской Федерации, а именно - мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Насколько целесообразны эти меры и что о них думает Берлин?