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Сеул

N.K. leader accompanied by his sister North Korea's top leader Kim Jong-un (L) walks up the steps to a performance hall with his younger sister Kim Yo-jong in Pyongyang in this photo capture from the North's Korean Central TV on Dec. 30, 2017. Kim Yo-jong was named an alternate member of the North's ruling party politburo, the top decision-making body, in October in a move that tightened the Kim family's grip on the country. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2017-12-31 09:54:48/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как сестра Ким Чен Ына пытается помирить Пхеньян и Сеул 05.10.2021

Сестра Ким Чен Ына пытается организовать саммит КНДР и Южной Кореи. Предположительно она же стоит за возобновлением телефонной связи между Пхеньяном и Сеулом. Какую цель преследует Ким Ё Чжон?

N. Korea to restore suspended inter-Korean communication channel This July 2016 file photo shows the inter-Korean hotline installed in the Joint Security Area, a small strip of land at the truce village of Panmunjom. North Korea said on Jan. 3, 2018, that it will reopen the suspended inter-Korean communication line at the shared border village of Panmunjom at 3:00 p.m. (Pyongyang time) the same day. (Yonhap)/2018-01-03 14:29:07/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Южная Корея и КНДР возобновили связь 04.10.2021

Между Сеулом и Пхеньяном восстановлена связь: северокорейская сторона ответила на звонок из Южной Кореи. Тем самым был подан сигнал о сближении.
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

Южная Корея намерена помешать сливу воды с АЭС "Фукусима" 14.04.2021

Для предотвращения слива радиоактивной воды в море Сеул планирует задействовать международные суды. В знак протеста против планов Токио Южная Корея уже вызвала в МИД японского посла в Сеуле.

Samsung chairman dies This file photo shows Samsung Electronics Co. Chairman Lee Kun-hee. He died at a hospital in Seoul on Oct. 25, 2020, at age 78. (Yonhap)/2020-10-25 11:13:15/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Скончался председатель Samsung Ли Гон Хи 25.10.2020

Ли Гон Хи, превративший Samsung в крупную международную корпорацию и считавшийся самым богатым гражданином Южной Кореи, умер в Сеуле на 79-м году жизни.
file - A picture released by the North Korean Central News Agency (KCNA) on 07 March 2013 shows North Korean soldiers during combat training at an undisclosed location in North Korea on 06 March 2013. EPA/KCNA SOUTH KOREA OUT NO SALES (zu dpa Hochgerüstet, aber arm - Warum setzt Nordkorea auf Konfrontation? vom 05.04.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ ***FÜR SOCIAL MEDIA GEEIGNET***

Сеул обвинил КНДР в убийстве южнокорейца 24.09.2020

По данным Сеула, северокорейские пограничники застрелили в море сотрудника одного из южнокорейских министерств. Его тело впоследствии сожгли в КНДР в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
08.07.2020, Südkorea, Seoul: Park Won Soon, Bürgermeister von Seoul, spricht während einer Pressekonferenz im Rathaus. Nachdem Park Won Soon heute als vermisst gemeldet wurde, soll nun seine Leiche im nördlichen Teil von Seoul gefunden worden sein. Foto: Cheon Jin-Hwan/Newsis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым 09.07.2020

Полиция предполагает, что мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой. По информации СМИ, накануне бывшая сотрудница мэрии выдвинула против него обвинения в сексуальных домогательствах.
En esta imagen sin fecha proporcionada el domingo 24 de mayo de 2020 por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, habla durante una reunión de la Séptima Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, en Corea del Norte. No se dio acceso a periodistas independientes para cubrir el evento mostrado en la imagen. El contenido de la fotografía se muestra como se recibió y no pudo ser verificado de forma independiente. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) |

КНДР "отложила начало военных действий" против Южной Кореи 24.06.2020

Пхеньян недоволен заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Причины отмены военной операции против Сеула не уточняются.
21.03.2020, Südkorea, Seoul: Menschen im Bahnhof von Seoul verfolgen eine Nachrichtensendung. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Сеул сообщил о запуске ракет КНДР в направлении Японского моря 21.03.2020

В Южной Корее заявили об испытании двух баллистических ракет, проведенном Пхеньяном. Это третий подобный случай в начале этого года.

A man watches a TV showing a file picture for a news report on North Korea firing two unidentified projectiles, in Seoul, South Korea, March 2, 2020. REUTERS/Heo Ran

Сеул сообщил о ракетных пусках в Северной Корее 09.03.2020

По данным генштаба Южной Кореи, с восточной территории КНДР в сторону Японского моря были выпущены три ракеты. Информации об их типе, дальности и высоте полета предоставлено не было.
24.12.2019 *** China's Premier Li Keqiang, center, speaks as South Korean President Moon Jae-in, left, and Japanese Prime Minister Shinzo Abe, right, look on, at a joint press conference during their trilateral leaders' meeting in Chengdu, southwest China's Sichuan province Tuesday, Dec. 24, 2019. Leaders from China, Japan and South Korea were meeting Tuesday against the backdrop of increasing threats from North Korea's nuclear and missile programs. (Wang Zhao/Pool Photo via AP)

Пекин, Сеул и Токио сплотились в атомном споре с КНДР 24.12.2019

Лидеры трех стран подтвердили нацеленность на денуклеаризацию Корейского полуострова. Конфликт вокруг атомной программы Пхеньяна может быть урегулирован лишь мирным путем, подчеркнули они.

16.08.2019, Südkorea, Seoul: Passanten verfolgen eine Nachrichtensendung über erneute Raketentests von Nordkorea. Nordkorea hat damit bereits zum sechsten Mal innerhalb von drei Wochen mehrere Raketen abgefeuert. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Южная Корея сообщила о новых пусках ракет в КНДР 16.08.2019

Северная Корея вновь запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда, заявили в южнокорейском Комитете начальников штабов. Сеул связывает испытания Пхеньяна с маневрами Южной Кореи и США.
People watch a TV showing a file image of a North Korea's missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Aug. 6, 2019. North Korea on Tuesday continued to ramp up its weapons demonstrations by firing unidentified projectiles twice into the sea while lashing out at the United States and South Korea for continuing their joint military exercises that the North says could derail fragile nuclear diplomacy. The sign reads North Korea could seek a new road. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Сеул сообщил о новом запуске северокорейских ракет 10.08.2019

Две баллистические ракеты были запущены близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. По его словам, Пхеньян в пятый раз с 25 июля провел ракетные испытания.
01.07.2019, Japan: ©Kyodo/MAXPPP - 01/07/2019 ; Photo taken in Tokyo on July 1, 2019, shows a semiconductor product made by a South Korean company. Japan said the same day it will restrict exports of South Korean-bound materials used in the manufacturing process of semiconductors and display screens for smartphones and TV. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

Япония лишает Южную Корею торговых преференций 02.08.2019

Япония хочет усилить контроль над экспортом в Республику Корею своей продукции, используемой в микроэлектронике. Министр экономики объяснил это заботой о нацбезопасности. Сеул пообещал Токио жесткий ответ.
The North Korean flag flies amongst flags from many nations participating in the 2018 Winter Olympics at the Pyeongchang Olympic Village in Pyeongchang, South Korea, Friday, Feb. 2, 2018. (AP Photo/Patrick Semansky) |

Сеул заявил о новых ракетных пусках в КНДР 02.08.2019

Северная Корея запустила в сторону Японского моря две неопознанные ракеты малой дальности, сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов.
25.07.2019, Südkorea, Seoul: Pendler schauen am Hauptbahnhof eine Nachrichtensendung, in der über eine nordkoreanischen Waffentest berichtet wird. Nordkoreas Militär hat südkoreanischen Angaben zufolge kurz hintereinander zwei nicht identifizierte Projektile ins offene Meer abgefeuert. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Токио и Сеул заявили о новом запуске ракет Северной Кореей 25.07.2019

Армия КНДР провела запуск двух ракет, они пролетели 430 километров и упали в Японское море. Япония и Южная Корея выразили обеспокоенность.
South Korean fighter jets take part in a U.S.-South Korea joint live-fire military exercise at a training field near the demilitarized zone separating the two Koreas in Pocheon, South Korea April 21, 2017. Picture taken on April 21, 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji

Сеул сообщил о нарушении воздушного пространства военным самолетом РФ 23.07.2019

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь в ответ на нарушение российским военным самолетом воздушного пространства республики.
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