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Сестра Ким Чен Ына пытается организовать саммит КНДР и Южной Кореи. Предположительно она же стоит за возобновлением телефонной связи между Пхеньяном и Сеулом. Какую цель преследует Ким Ё Чжон?
Между Сеулом и Пхеньяном восстановлена связь: северокорейская сторона ответила на звонок из Южной Кореи. Тем самым был подан сигнал о сближении.
Для предотвращения слива радиоактивной воды в море Сеул планирует задействовать международные суды. В знак протеста против планов Токио Южная Корея уже вызвала в МИД японского посла в Сеуле.
Ли Гон Хи, превративший Samsung в крупную международную корпорацию и считавшийся самым богатым гражданином Южной Кореи, умер в Сеуле на 79-м году жизни.
По данным Сеула, северокорейские пограничники застрелили в море сотрудника одного из южнокорейских министерств. Его тело впоследствии сожгли в КНДР в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Полиция предполагает, что мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой. По информации СМИ, накануне бывшая сотрудница мэрии выдвинула против него обвинения в сексуальных домогательствах.
Пхеньян недоволен заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Причины отмены военной операции против Сеула не уточняются.
В Южной Корее заявили об испытании двух баллистических ракет, проведенном Пхеньяном. Это третий подобный случай в начале этого года.
По данным генштаба Южной Кореи, с восточной территории КНДР в сторону Японского моря были выпущены три ракеты. Информации об их типе, дальности и высоте полета предоставлено не было.
Лидеры трех стран подтвердили нацеленность на денуклеаризацию Корейского полуострова. Конфликт вокруг атомной программы Пхеньяна может быть урегулирован лишь мирным путем, подчеркнули они.
Северная Корея вновь запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда, заявили в южнокорейском Комитете начальников штабов. Сеул связывает испытания Пхеньяна с маневрами Южной Кореи и США.
Две баллистические ракеты были запущены близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. По его словам, Пхеньян в пятый раз с 25 июля провел ракетные испытания.
Япония хочет усилить контроль над экспортом в Республику Корею своей продукции, используемой в микроэлектронике. Министр экономики объяснил это заботой о нацбезопасности. Сеул пообещал Токио жесткий ответ.
Северная Корея запустила в сторону Японского моря две неопознанные ракеты малой дальности, сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов.
Армия КНДР провела запуск двух ракет, они пролетели 430 километров и упали в Японское море. Япония и Южная Корея выразили обеспокоенность.
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь в ответ на нарушение российским военным самолетом воздушного пространства республики.
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