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Сеул: Тест гиперзвуковой ракеты КНДР завершился неудачно

Ася Миллер
26 июня 2024 г.

Запущенная из района близ Пхеньяна ракета пролетела около 250 километров и упала в Японское море, сообщило южнокорейское военное командование.

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Испытательный пуск тактической баллистической ракеты КНДР 17 мая 2024 года
Испытательный пуск тактической баллистической ракеты КНДР 17 мая 2024 годаФото: KCNA/AFP

Северная Корея провела неудачный запуск гиперзвуковой ракеты в сторону Японского моря. Запущенная из района близ Пхеньяна ракета пролетела около 250 километров и упала в воду, сообщает в среду, 26 июня, агентство AFP со ссылкой на представителя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Факт пуска также подтвердила береговая охрана Японии, потребовав от судов в Японском море не приближаться к обломкам ракеты при их обнаружении.

Последний ракетный тест перед этим неудачным испытанием КНДР провела 30 мая. Тогда Сеул сообщал о запуске Пхеньяном около 10 баллистических ракет малой дальности. Эксперты предполагают, что Северная Корея нарастила производство артиллерийских и крылатых ракет, а также участила их испытания перед отправкой боеприпасов в Россию для дальнейшего использования в Украине.

КНДР продолжает посылать шары с мусором в Южную Корею

Испытание гиперзвуковой ракеты последовало за очередным запуском КНДР в сторону Южной Кореи воздушных шаров с мусором. Последняя партия северокорейских воздушных шаров на несколько часов приостановила работу международного аэропорта Инчхон, после того как один из "летающих объектов" приземлился рядом с выходом на посадку.

Пхеньян направил в Южную Корею уже более тысячи воздушных шаров с мусором. Власти КНДР заявили, что их "искренние подарки" южному соседу стали "ответом на частое разбрасывание в приграничных районах агитационных материалов", критикующих режим Ким Чен Ына.

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