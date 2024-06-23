Сеул пригрозил России поставками оружия в Украину

Южная Корея может начать поставки летального оружия в Украину, если РФ "пересечет красную линию" в сотрудничестве с КНДР, заявил советник по нацбезопасности страны Чан Хо Чжин.

Южная Корея может снять ограничения на поставки летальных вооружений в Украину, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие. Об этом в воскресенье, 23 июня, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин в эфире телеканала KBS TV. Ранее он заявлял об "обеспокоенности" Сеула в связи с подписанием соглашения о партнерстве между Россией и Северной Кореей.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия. Останется ли у нас какая-либо линия, если Россия предоставит высокоточное оружие Северной Корее?", - приводит слова Чан Хо Чжина агентство Yonhap .

Агентство уточняет, что Южная Корея может начать поставки летального оружия в Украину, если РФ "пересечет красную линию". В свою очередь президент РФ Владимир Путин 20 июня заявил, что передача военной помощи Киеву станет "большой ошибкой" Южной Кореи.

Южная Корея - крупный поставщик вооружений

Южная Корея - один из крупнейших в мире поставщиков вооружений, но оружие в Украину она не отправляет. Владимир Путин недавно заявлял, что "высоко ценит" это обстоятельство. В то же время некоторые мировые СМИ сообщали, что южнокорейские снаряды могли поставляться в США, чтобы Вашингтон переправлял их оттуда в Украину.

Соглашение о партнерстве было подписано президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном 19 июня. Один из пунктов документа гарантирует сторонам взаимную военную помощь в случае вторжения третьей страны.

Южная и Северная Корея, которые до 1948 года были единым государством, с 1950 года официально находятся в состоянии войны. После активных боевых действий, приведших к гибели сотен тысяч человек, страны в 1953 году подписали перемирие. С тех пор им так и не удается заключить мирный договор.