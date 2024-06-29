Сеул запретит экспорт в РФ 240 товаров для военных целей

Южная Корея расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь. Новые ограничения касаются продукции, которая может быть использована в оборонном производстве.

Южная Корея запретит экспорт в Россию и Беларусь 243 наименования товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Об этом заявило в пятницу, 28 июня, министерство торговли, промышленности и энергетики страны, передает агентство Yonhap . В список запрещенной к экспорту продукции вошли, в частности, металлорежущие станки, детали оптических приборов и оптические датчики.

Ожидается, что новые правила вступят в силу к концу августа. При этом правительство Южной Кореи может разрешить поставки в РФ и Беларусь некоторых из запрещенных товаров, особенно если речь идет об уже заключенных сделках, отмечает Yonhap.

Последнее решение Сеула увеличило число товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Беларусь, до 1402, указывает агентство.

Сеул пригрозил России поставками оружия в Украину

Южная Корея может снять ограничения на поставки летальных вооружений в Украину, если Россия пересечет "красную линию" в сотрудничестве с Северной Кореей, передав КНДР высокоточное оружие,заявил 23 июня начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин. Ранее он говорил об "обеспокоенности" Сеула в связи с подписанием соглашения о партнерстве между Россией и Северной Кореей.