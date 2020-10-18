 Южная Корея и КНДР восстановят канал связи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2021

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Мир

Южная Корея и КНДР восстановят канал связи

В отношениях Южной и Северной Кореи впервые за долгое время наметилось потепление: лидеры двух стран договорились восстановить канал связи между Сеулом и Пхеньяном.

Человек у телефона

Южная и Северная Корея восстановили друг с другом прямой канал связи, прервавшейся на несколько месяцев. Об этом обе страны сообщили во вторник, 27 июля, в 68-ю годовщину подписания соглашения о перемирии, положившего конец Корейской войне.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ынс апреля обменялся несколькими письмами, отметил Сеул. Как ожидается, восстановление канала связи будет способствовать улучшению двусторонних отношений. Лидеры двух стран договорились "сделать шаг к восстановлению взаимного доверия и примирению", решив "восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом", написали во вторник государственные СМИ КНДР.

В июне прошлого года конфликт между КНДР и Южной Кореей резко обострился. Пхеньян сообщил о блокировке всех линий телефонной связи с Сеулом, назвав это "первым шагом к полному уничтожению всех способов связи с Южной Кореей". В том числе была прервана связь президентской администрации в Сеуле с офисом правителя КНДР. Позже по приказу северокорейского руководства был взорван офис по межкорейским связям в технопарке Кэсон.

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    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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