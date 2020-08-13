Саммит ЕС по Беларуси: давление на Лукашенко усиливается

Чрезвычайные саммиты, посвященные внешнеполитическим вопросам, созываются в Евросоюзе довольно редко. Однако на фоне последних событий в Беларуси председатель Евросовета Шарль Мишель посчитал проведение такой встречи необходимым. В среду, 19 августа, главы государств и правительств стран ЕС обсудят ситуацию в Беларуси по видеосвязи. "Народ Беларуси имеет право определить свое будущее и свободно избрать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо и недопустимо", - написал Мишель в своем микроблоге Twitter в понедельник, 17 августа.

Объявление Мишеля о проведении видеосаммита стало, прежде всего, ответом на требования Польши и Чехии. Еще 14 августа, во время внеочередного заседания министров иностранных дел стран ЕС, представители этих государств потребовали созвать саммит Евросоюза, чтобы придать заявлениями Брюсселя в отношении Минска больший политический вес.

Ряд стран ЕС - за проведение повторных выборов

На акцию протеста у стелы в Минске 16 августа пришли 22 тысячи человек

В понедельник, 17 августа, с жесткой критикой в адрес белорусских властей выступили и президенты Германии и Франции - Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Эмманюэль Макрон. Глава ФРГ, в частности, отметил, что восхищается мужеством демонстрантов, и призвал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко "встать на путь разговора", подчеркнув, что ему следует опираться на диалог, а не на насилие. "Я призываю белорусских военных не брать на себя грех насилия против собственного народа", - заявил Штайнмайер.

В Евросоюзе не признают официальные данные ЦИК Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Оппозиция обвиняет его в фальсификации итогов голосования. Ряд стран ЕС, в частности, страны Балтии, Польша и Чехия также требуют проведения в Беларуси повторных - свободных и честных - выборов.

Меркель: Власти Беларуси должны освободить политзаключенных

Ангела Меркель и Владимир Путин во Франции, 2018 год

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) подчеркнул, что определенную роль в пересмотре итогов президентских выборов в Беларуси могла бы сыграть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В эту организацию входят как Беларусь и все страны ЕС, так и Россия и США. Однако, в отличие от предыдущих выборов, в этот раз ОБСЕ не смогла отправить в Беларусь своих наблюдателей.

Германия, которая в данный момент председательствует в ЕС, пытается выступить в нынешнем конфликте в роли посредника. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) уже обсудила ситуацию в Беларуси со многими европейскими партнерами, а также президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора с российским лидером 18 августа Меркель заявила о необходимости "национального диалога" между официальным Минском и оппозицией, а также подчеркнула, что власти страны должны незамедлительно освободить политзаключенных.

Потребует ли Брюссель отставки Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает перед рабочими МЗКТ, 17 августа

Между тем стоит отметить, что пока ЕС не выступил с четким требованием об отставке Лукашенко, который находится у власти в стране 26 лет. Такое решение может быть принято в ходе саммита, однако для этого потребуется согласие всех без исключения стран-членов ЕС. Венгрия, которая традиционно поддерживала хорошие отношения с Лукашенко, может высказаться против. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто еще на прошлой неделе призвал ЕС продолжать диалог с президентом Беларуси, несмотря на разгон демонстрантов.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в поддержку протестующих. "Евросоюзу следует продолжать поддерживать сотни тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение их прав, свободу и суверенитет", - написал глава французского государства в Twitter.

Кого могут затронуть новые санкции ЕС?

Главы МИД стран Евросоюза в ходе внеочередного заседания 14 августа договорились ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Внешнеполитической службе ЕС поручено составить список лиц, причастных к фальсификациям на выборах и разгону акций в белорусских городах. Будет ли в этом списке сам Лукашенко, пока, впрочем, неясно, По словам дипломатов ЕС, черный список может быть подготовлен и представлен на голосование до конца августа.

Бойцы ОМОНа в Минске вечером 11 августа

Между тем стоит отметить, что Беларусь находится под санкциями ЕС и сейчас. Речь идет об эмбарго на поставки оружия и техники, которая может быть использована для репрессий внутри страны, а также о персональных ограничениях в отношении четырех человек - замораживании их активов в ЕС и запрете на их въезд на его территорию. Эти санкции были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске.

В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Однако в феврале 2016 года Евросоюз снял санкции со 170 чиновников Беларуси, с президента Лукашенко и с трех белорусских компаний. По неофициальной информации, ослабление санкций могло быть связано с активной поддержкой Лукашенко усилий ЕС по преодолению украинского кризиса и организацией в Минске переговоров.

"Нельзя давать России повод для вмешательства"

В последние время в отношениях между Брюсселем и Минском наблюдалось заметное потепление. Беларусь, к примеру, получает от Евроcоюза финансовую помощь на реализацию различных проектов в рамках программы ЕС "Восточное партнерство".

Однако теперь Лукашенко обвиняет Нидерланды, Польшу и Украину в том, что те руководят протестами извне. "Мы должны избегать всего того, что может послужить поводом для вмешательства России в конфликт. Нам не нужна вторая Украина", - заявил в беседе с DW дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Между тем 17 августа Беларусь начала тактические учения у границы с Литвой. Во время митинга своих сторонников на площади Независимости в Минске днем ранее Лукашенко заявил, что страны НАТО наращивают военную мощь у западных границ Беларуси. В альянсе поспешили опровергнуть это утверждение. "Многонациональное присутствие сил в восточных регионах альянса не представляет угрозы ни для одной страны. Оно направлено исключительно на оборону, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", - заявила официальный представитель НАТО в Брюсселе.

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