РФ запросила у Франции и Швеции материалы токсикологических исследований Навального

Генпрокуратура РФ призвала власти Франции и Швеции предоставить данные токсикологических исследований биоматериалов российского оппозиционера Алексея Навального. Запросы о предоставлении правовой помощи переданы компетентным органам двух стран в пятницу, 18 сентября, "на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Кроме того, Генпрокуратура запросила информацию об опросе иностранных экспертов по делу Навального, отмечается далее. "Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи до настоящего времени не исполнены", - сообщили в Генпрокуратуре.

В Берлине заявляют о правовой помощи при условии согласия Навального

Ранее Генеральная прокуратура Берлина сообщила, что получила поручение ведомства берлинского сената по вопросам юстиции оказать правовую помощь российским органам по делу об отравлении Навального. При этом "сведения о состоянии здоровья Навального" могут быть переданы лишь "при условии его согласия", подчеркнули в немецком ведомстве. "Предоставление дополнительной информации в настоящее время не представляется возможным", - указывается далее в заявлении.

В свою очередь заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz) пояснила, что ситуация с отравлением оппозиционного политика не является вопросом взаимоотношений Германии и РФ, речь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). В соответствии с КХО власти ФРГ привлекли к расследованию Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Берлин ссылается на 38-ю статью главы VIII этой конвенции, согласно которой ОЗХО "оказывает техническую помощь государствам-участникам и производит для них техническую оценку в ходе осуществления положений настоящей Конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов".

Между тем пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) на вопрос, почему Берлин не хочет, чтобы пробу у Навального взяли и российские эксперты, ответила, что Навальный 48 часов находился в российской больнице и там есть пробы для анализа.

Отравление Навального "Новичком"

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель.14 сентября выводы экспертов бундесвера подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции, куда немецкая сторона обратилась с запросом о проверке своих результатов.

Российские власти отрицают все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального и отказываются возбуждать уголовное дело.

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