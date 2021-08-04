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Росатом

Российская госкорпорация по атомной энергии

Symbolbild zum Thema Energiepolitik, Strommasten, Stromtrasse bei Siegen-Oberschelden vor blauem Himmel Energiepolitik, 21.05.2020 in Siegen/Deutschland *** Symbolic picture on the subject of energy policy, power poles, power line near Siegen Oberschelden against a blue sky Energy policy, 21 05 2020 in Siegen Germany

Атомная энергетика Польши: на распутье между Россией и Западом 04.08.2021

Два самых богатых бизнесмена Польши намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики. Один из них хочет построить в стране мини-АЭС, второй - вложиться в достройку АЭС в Калининграде.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кремль ответит за Навального и ФБК? Что решили в Европарламенте 29.04.2021

Освобождение Навального, прекращение преследования ФБК, отвод войск от границы с Украиной. О чем еще идет речь в резолюции Европарламента? И какие санкции предложено ввести против РФ?
November 21, 2017. - Russia, Sochi. - President of the Czech Republic Milos Zeman (left) meets with Russian President Vladimir Putin. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Прага против Москвы - конфликт дошел до президентов 27.04.2021

Чешско-российский конфликт вышел на новый уровень, после того как его вынужден был прокомментировать лично Владимир Путин. Отношениям двух стран это на пользу не пойдет, считает Иван Преображенский.

Presentation of new cooling ventilator towers that are now tested at nuclear power plant Dukovany and are aimed at raising the operation safety took place in Dukovany, Czech Republic, March 3, 2016. (CTK Photo/Lubos Pavlicek) |

Чехия исключила Россию из тендера на строительство АЭС 19.04.2021

На фоне скандала вокруг взрыва в Врбетице правительство Чехии решило не допускать российские компании к строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы".
Das tschechische (Atom) Kernkraftwerk AKW Dukovany, aufgenommen am Samstag, 4. Juli 2015, liegt 50 Kilometer westlich von Brno (Brünn) und ca. 120 Kilometer nördlich von Wien im Kreis Vysocina, früher Südmähren. Es wurde zwischen 1985 und 1987 in Betrieb genommen und besteht aus vier WWER-440 Reaktorblöcken sowjetischer Bauart mit einer Gesamtleistung von 1792 MW. FOTO: HERBERT P. OCZERET - 20150704_PD6195 |

"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии 18.04.2021

По словам вице-премьера Гавличека, отстранение РФ от участия в тендере произойдет, если полностью подтвердится причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Kernkraftwerks Krümmel bei Geesthacht geht am 15.07.2009 während Wartungsarbeiten neben dem Brennelemente-Lagerbecken und dem Flutraum mit dem geöffneten Reaktor. Für den Fall eines Scheiterns der Energiewende bis 2020 schließt der Kieler FDP-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kubicki eine Renaissance der Atomenergie in Deutschland nicht aus. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa «Bei Scheitern der Energiewende Kubicki eher für Atomkraft als Kohle» vom 22.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Дочка" Росатома хочет создать в ФРГ совместное предприятие с Framatome 26.02.2021

Немецкий антимонопольный регулятор рассмотрит заявку на создание в Нижней Саксонии российско-французской компании по производству ядерного топлива для АЭС.
Employees work inside the ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) construction site where will be installed the Tokamak, a confinement device being developed to produce controlled thermonuclear fusion power, in Saint-Paul-les-Durance, southern France on October 10, 2018. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Во Франции приступили к сборке международного термоядерного реактора ИТЭР 28.07.2020

На юге Франции стартовал заключительный этап строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. В число партнеров проекта входит и "Росатом".
3207163 10/06/2017 Logo of the Rosatom state nuclear corporation at the Russian Energy Week 2017 International Forum in Moscow. Evgeny Biyatov/Sputnik Foto: Evgeny Biyatov/Sputnik/dpa |

Около 100 строителей Белорусской АЭС инфицированы коронавирусом 26.05.2020

Диагноз коронавируса подтвердился примерно у 100 сотрудников строительной площадки "Росатома" в Беларуси.
March 20, 2020, Breda, Netherlands: A lab technician holding a test tube that contains blood sample from a patient that has tested positive with the COVID-19 coronavirus at Amphia Hospital..The Amphia Hospital is currently carrying out between 400-500 tests a day for suspected cases of the COVID-19 Coronavirus. Coronavirus testing are to patients free of charge in the Netherlands. (Credit Image: © Robin Utrecht/SOPA Images via ZUMA Wire |

В Беларуси из-за коронавируса госпитализированы строители БелАЭС из России 08.04.2020

В больницу с позитивным результатом теста на SARS-CoV-2 отправлены 15 российских специалистов. В Минздраве Беларуси подчеркнули, что эти люди еще не начали участвовать в работах, а находились на карантине.
This undated photograph released by the United Arab Emirates' state-run WAM news agency, shows the under-construction Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi's Western desert. The UAE on Sunday denied a claim by Yemen's Shiite rebels that a rebel-fired missile targeted the plant. (Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM via AP) |

Первая АЭС в арабском мире: атомная энергия против нефти 20.02.2020

Первая в арабском мире атомная электростанция появится в Объединенных Арабских Эмиратах. Их примеру собираются последовать другие страны региона. DW выясняла, чем это может обернуться.
lDas franzoesische Kernkraftwerk Fessenheim am Ufer des Rhein, aufgenommen am 28. 04. 2010. Fessenheim ist das aelteste franzoesische AKW. French Nuclear power plant Fessenheim at Shore the Rhine Date at 28 04 2010 Fessenheim is the oldest French NPP

Французская компания разрабатывает альтернативу российскому ядерному топливу 06.02.2020

Альтернатива топливу российской "ТВЭЛ" должна быть полностью разработанной в Европе и производиться там же местными компаниями, заявил топ-менеджер Framatome.

Экспорт ядерных отходов в Россию: почему немцы против? (18.11.2019) 18.11.2019

В России урановые отходы свалят в чистом поле, уверены экоактивисты. В "Росатоме" утверждают, что отходы будут храниться бережно.
A picture shows the reactor building at the Russian-built Bushehr nuclear power plant in southern Iran, 1,200 km south of Tehran, Iran on October 28, 2010. Iran has began to unload fuel into the reactor core for the nuclear power plant on October 26, 2010, a move which brings the facility closer to generating electricity after decades of delay. Photo by Fars/ParsPix/ABACAPRESS.COM |

Иран начал совместное с РФ строительство нового энергоблока АЭС 10.11.2019

Второй энергоблок АЭС в Бушере - один из крупнейших проектов Москвы и Тегерана. Иран утверждает, что превысил зафиксированный в ядерной сделке порог обогащения с тем, чтобы снабжать объект.

Ввоз радиоактивных отходов из ФРГ в РФ: экологи бьют тревогу (24.10.2019) 24.10.2019

"Росатом" уверяет, что отправит уран обратно в Германию, однако экологи этому не верят. В России уже накопилось до миллиона тонн "урановых хвостов".

Ядерные отходы из ФРГ: Россия вновь становится свалкой радиоактивного мусора? DW Новости (24.10.2019) 24.10.2019

В российском отделении "Гринпис" заявили, что из Германии в России возобновили ввоз радиоактивных отходов. Однако в "Росатоме" эти данные опровергают. Подробности – в выпуске DW Новости.
Bildnummer: 55291435 Datum: 25.04.2011 25.04.2011 gronau - aufbereitungsanlange urenco +++ Copyright: Imago/biky

Структура "Росатома" опровергает ввоз радиоактивных отходов из ФРГ 24.10.2019

Иностранный обедненный уран будет в РФ не захоронен, а переработан и вывезен обратно за рубеж, заявили в "Росатоме". Ранее "Гринпис" сообщил о ввозе в РФ тысяч тонн урановых "хвостов".
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