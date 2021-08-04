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Российская госкорпорация по атомной энергии
Два самых богатых бизнесмена Польши намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики. Один из них хочет построить в стране мини-АЭС, второй - вложиться в достройку АЭС в Калининграде.
Освобождение Навального, прекращение преследования ФБК, отвод войск от границы с Украиной. О чем еще идет речь в резолюции Европарламента? И какие санкции предложено ввести против РФ?
Чешско-российский конфликт вышел на новый уровень, после того как его вынужден был прокомментировать лично Владимир Путин. Отношениям двух стран это на пользу не пойдет, считает Иван Преображенский.
На фоне скандала вокруг взрыва в Врбетице правительство Чехии решило не допускать российские компании к строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы".
По словам вице-премьера Гавличека, отстранение РФ от участия в тендере произойдет, если полностью подтвердится причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов.
Немецкий антимонопольный регулятор рассмотрит заявку на создание в Нижней Саксонии российско-французской компании по производству ядерного топлива для АЭС.
На юге Франции стартовал заключительный этап строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. В число партнеров проекта входит и "Росатом".
Диагноз коронавируса подтвердился примерно у 100 сотрудников строительной площадки "Росатома" в Беларуси.
В больницу с позитивным результатом теста на SARS-CoV-2 отправлены 15 российских специалистов. В Минздраве Беларуси подчеркнули, что эти люди еще не начали участвовать в работах, а находились на карантине.
Первая в арабском мире атомная электростанция появится в Объединенных Арабских Эмиратах. Их примеру собираются последовать другие страны региона. DW выясняла, чем это может обернуться.
Альтернатива топливу российской "ТВЭЛ" должна быть полностью разработанной в Европе и производиться там же местными компаниями, заявил топ-менеджер Framatome.
В России урановые отходы свалят в чистом поле, уверены экоактивисты. В "Росатоме" утверждают, что отходы будут храниться бережно.
Второй энергоблок АЭС в Бушере - один из крупнейших проектов Москвы и Тегерана. Иран утверждает, что превысил зафиксированный в ядерной сделке порог обогащения с тем, чтобы снабжать объект.
"Росатом" уверяет, что отправит уран обратно в Германию, однако экологи этому не верят. В России уже накопилось до миллиона тонн "урановых хвостов".
В российском отделении "Гринпис" заявили, что из Германии в России возобновили ввоз радиоактивных отходов. Однако в "Росатоме" эти данные опровергают. Подробности – в выпуске DW Новости.
Иностранный обедненный уран будет в РФ не захоронен, а переработан и вывезен обратно за рубеж, заявили в "Росатоме". Ранее "Гринпис" сообщил о ввозе в РФ тысяч тонн урановых "хвостов".
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