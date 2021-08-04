В Беларуси из-за коронавируса госпитализированы строители БелАЭС из России

В больницу с позитивным результатом теста на SARS-CoV-2 отправлены 15 российских специалистов. В Минздраве Беларуси подчеркнули, что эти люди еще не начали участвовать в работах, а находились на карантине.