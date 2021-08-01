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Романский стиль

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Welterbe Speyerer Dom. Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы 30.05.2021

В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
30.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Das neu vom Künstler Markus Lüpertz gestaltete Fenster stellt den Heiligen «Peter von Mailand» dar. Lüpertz gestaltet elf Fenster in der romanischen Kirche St. Andreas in Köln. Von 2005 bis 2010 hatte Lüpertz bereits zwölf Fenster in der Basilika entworfen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Покровитель кельнских пивоваров попал на витраж в церкви (фото) 02.07.2020

Автор этого нового витража в древней церкви Святого Андрея в Кельне - знаменитый немецкий художник Маркус Люперц.
27.05.2020, Niedersachsen, Hildesheim: Der 1000-jähriger Rosenstock am Hildesheimer Dom (im Bild hinten). Die wilde Heckenrose an der Kirchenmauer steht in diesen Tagen in voller Blüte. Der Überlieferung nach hatte ein Sohn Karls des Großen um 815 bei einer Rast ein Reliquiengefäß nicht aus den Rosen befreien können. Deswegen ließ er an der Stelle eine Kapelle errichten, später entstand der Dom. Tatsächlich ist der Rosenstock nach neueren Untersuchungen maximal 700 Jahre alt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

В Германии цветет 1000-летняя роза (фото) 28.05.2020

Эта солнечная роза растет около памятника Всемирного наследия - Хильдесхаймского собора.
19.11.2019, Hessen, Limburg: Die neuen Glocke des Limburger Doms wird in den Turm gehoben. Sie ist der im vergangenen Jahr heiliggesprochenen Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern, Katharina Kasper, gewidmet. Die aus Kupfer und Zinn bestehende Glocke ist nach Angaben des Bistums die kleinste im Turm und stimmt den höchsten Ton des Geläuts an: das hohe C. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Новый колокол для самой красивой церкви (фото) 21.11.2019

Новый колокол для Лимбургского собора освятили в честь основательницы женской монашеской конгрегации помощи бедным Катарины Каспер.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo Copyright: Andre Götzmann

Германия сверху: Ахенский собор (видео) 29.07.2019

История этого памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
ARCHIV - 22.09.2014, Hessen, Limburg An Der Lahn: Hinter den Blättern eines Baumes ist der Limburger Dom zu erkennen. Das Bauwerk soll bald saniert werden. Welche Arbeiten geplant sind, darüber wollen der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sowie das Bistum am 23.05.2019 informieren. Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

8,2 миллиона евро на ремонт древнего храма (фото) 26.05.2019

Лимбургский собор считается одной из самых известных достопримечательностей немецкой земли Гессен.
19.12.2018, Niedersachsen, Osnabrück: Krippenfiguren stehen im Osnabrücker Dom. Die Krippe mit insgesamt 46 Figuren ist eine der größten und umfangreichsten Weihnachtskrippen des Osnabrücker Landes. Sie entstand zwischen den Jahren 1919 und 1929 in der Werkstatt des damaligen Dombildhauers Jakob Holtmann. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественский вертеп в романском соборе (фото) 24.12.2018

Во многих немецких храмах и других местах сейчас можно увидеть такие композиции со сценой Рождества Христова.
Titel: Dom Speyer Schlagworte: Gottesdienst, Christi Himmelfahrt, Dom Speyer Das Bild ist honorarfrei Foto: Klaus Landry Bildrechte, Domkapitel Speyer

Всемирное наследие: Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы 19.10.2018

В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Deckenmosaik im Oktogon des Aachener Doms. Foto vom 23. Mai 2009.

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого 12.10.2018

История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Limburger Dom, Reportage. Limburg an der Lahn. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена (фоторепортаж) 02.10.2018

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
ARCHIV - Im Licht der untergehenden Sonne sind als Silhouette am Mittwochabend (04.05.2011) in Worms die Türme des Doms St. Peter und der Dreifaltigkeitskirche zu sehen. Ins Rennen um den Vorentscheid zum Unesco-Titel gehen in Rheinland-Pfalz die romanischen Dome in Mainz und Worms, das Industriedenkmal Sayner Hütte in Bendorf bei Koblenz und die drei «Schum»-Städte Worms, Speyer und Mainz mit ihrer jüdischen Vergangenheit. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lrs 0031 vom 22.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Собор Нибелунгов" празднует юбилей 02.07.2018

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
Bamberger Dom mit Altenburg, Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи 08.06.2018

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
ARCHIV - 04.05.2011, Rheinland-Pfalz, Worms: Im Licht der untergehenden Sonne sind als Silhouette die Türme des Doms St. Peter und der Dreifaltigkeitskirche (hinten) zu sehen. (zu dpa «Fünf neue Glocken für den Wormser Dom erreichen die Stadt» vom 27.03.2018) Foto: Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Новые колокола для 1000-летнего Вормсского собора 29.03.2018

Перед Пасхой в немецкий город Вормс на Рейне доставили пять новых колоколов, отлитых для здешнего древнего романского храма.

Der Dom (M) und die Kirche Groß St. Martin (l) werden 13.02.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) nach Sonnenuntergang am Rheinufer angestrahlt. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Кельнский собор запретят входить с чемоданами и большими сумками 14.02.2017

Эта фотография агентства dpa была сделана в Кельне в понедельник, 13 февраля. В центре - романский храм Большой Святой Мартин, справа за ним - готический Кельнский собор.
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