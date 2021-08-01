Романский стиль

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Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Автор этого нового витража в древней церкви Святого Андрея в Кельне - знаменитый немецкий художник Маркус Люперц.
Эта солнечная роза растет около памятника Всемирного наследия - Хильдесхаймского собора.
Новый колокол для Лимбургского собора освятили в честь основательницы женской монашеской конгрегации помощи бедным Катарины Каспер.
История этого памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Лимбургский собор считается одной из самых известных достопримечательностей немецкой земли Гессен.
Во многих немецких храмах и других местах сейчас можно увидеть такие композиции со сценой Рождества Христова.
В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
Перед Пасхой в немецкий город Вормс на Рейне доставили пять новых колоколов, отлитых для здешнего древнего романского храма.
Эта фотография агентства dpa была сделана в Кельне в понедельник, 13 февраля. В центре - романский храм Большой Святой Мартин, справа за ним - готический Кельнский собор.
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