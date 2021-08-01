Романика в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой романской архитектуры.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.
Новый колокол для Лимбургского собора освятили в честь основательницы женской монашеской конгрегации помощи бедным Катарины Каспер.
В земле Саксония-Анхальт подвели итоги первого года Наумбургского собора в статусе Всемирного наследия.
Лимбургский собор считается одной из самых известных достопримечательностей немецкой земли Гессен.
В главном храме столицы Тюрингии восстановили неоготическую мозаику, пролежавшую в подвале полвека.
Представляем немецкие достопримечательности, которым в 2018 году был присвоен статус памятников Всемирного наследия. Торжественная церемония состоялась 21 октября в Наумбурге.
История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.
Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.
В среду, 15 ноября 2017 года, отмечается 25-летие включения памятников нижнесаксонского города Гослара в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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