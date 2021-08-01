Романика в Германии

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.