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Романика в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой романской архитектуры.

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Welterbe Speyerer Dom. Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы 30.05.2021

В воскресенье, 30 мая, после 7-месячного перерыва из-за пандемии в Шпайере вновь откроют для посетителей крипту здешнего имперского собора. Чем интересен этот храм?
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
19.08.2020, Thüringen, Erfurt: Andreas Gold, Dombaumeister, betrachtet die ersten Skulpturen des Jungfrauenportals vor ihrem Einbau. Die Figurengruppe „Törichte Jungfrauen“ wird nach ihrer Restaurierung in das schon sanierte Jungfrauenportal des Triangels am Erfurter Dom eingebaut. Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

''Неразумные девы'' возвращаются на свои места (фото) 22.08.2020

Этим каменным девам из Эрфурта - 700 лет. Сейчас их отреставрировали и устанавливают над входом в местный собор.
19.11.2019, Hessen, Limburg: Die neuen Glocke des Limburger Doms wird in den Turm gehoben. Sie ist der im vergangenen Jahr heiliggesprochenen Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern, Katharina Kasper, gewidmet. Die aus Kupfer und Zinn bestehende Glocke ist nach Angaben des Bistums die kleinste im Turm und stimmt den höchsten Ton des Geläuts an: das hohe C. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Новый колокол для самой красивой церкви (фото) 21.11.2019

Новый колокол для Лимбургского собора освятили в честь основательницы женской монашеской конгрегации помощи бедным Катарины Каспер.
ARCHIV - 04.05.2018, Sachsen-Anhalt, Naumburg: Der Naumburger Dom ist im Zentrum der Altstadt zu sehen (Luftaufnahme mit einer Drohne). (zu dpa «Unesco-Welterbe Naumburger Dom zieht mehr Besucher an») Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Почему туристы со всего мира потянулись в немецкий Наумбург (фото) 24.06.2019

В земле Саксония-Анхальт подвели итоги первого года Наумбургского собора в статусе Всемирного наследия.
ARCHIV - 22.09.2014, Hessen, Limburg An Der Lahn: Hinter den Blättern eines Baumes ist der Limburger Dom zu erkennen. Das Bauwerk soll bald saniert werden. Welche Arbeiten geplant sind, darüber wollen der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sowie das Bistum am 23.05.2019 informieren. Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

8,2 миллиона евро на ремонт древнего храма (фото) 26.05.2019

Лимбургский собор считается одной из самых известных достопримечательностей немецкой земли Гессен.
21.03.2019, Thüringen, Erfurt: Das restaurierte Marienmosaik wird vor der Einweihung am 24. März der Presse vorgestellt. Das 1870 fertiggestellte Kunstwerk hing bis 1968 an der äußeren Westseite des Doms und lagerte seither in Kisten im Keller. Das 44 Quadratmeter große Mosaik ist nun restauriert und hat einen neuen Platz im Dachstuhl des Langhauses im Dom gefunden. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дева Мария возвращается в Эрфуртский собор (фото) 23.03.2019

В главном храме столицы Тюрингии восстановили неоготическую мозаику, пролежавшую в подвале полвека.
Zwischen den Stifterfiguren (r-l) Markgräfin Uta von Meißen und Markgraf Eckehard II. von Meißen steht eine Frau am 30.06.2014 in einer Ausstellung in Naumburg (Sachsen-Anhalt). Der Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut präsentiert in Naumburg eine Schau begleitend zum laufenden Unesco-Antragsverfahren, um zentrale Aussagen zum universellen Wert der Kulturlandschaft an Saale und Unstrut in Sachsen-Anhalt zu vermitteln. Foto: Peter Endig/dpa

Наумбургский собор - новый немецкий объект в списке Всемирного наследия 20.10.2018

Представляем немецкие достопримечательности, которым в 2018 году был присвоен статус памятников Всемирного наследия. Торжественная церемония состоялась 21 октября в Наумбурге.
Deckenmosaik im Oktogon des Aachener Doms. Foto vom 23. Mai 2009.

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого 12.10.2018

История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Limburger Dom, Reportage. Limburg an der Lahn. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена (фоторепортаж) 02.10.2018

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
ARCHIV - Im Licht der untergehenden Sonne sind als Silhouette am Mittwochabend (04.05.2011) in Worms die Türme des Doms St. Peter und der Dreifaltigkeitskirche zu sehen. Ins Rennen um den Vorentscheid zum Unesco-Titel gehen in Rheinland-Pfalz die romanischen Dome in Mainz und Worms, das Industriedenkmal Sayner Hütte in Bendorf bei Koblenz und die drei «Schum»-Städte Worms, Speyer und Mainz mit ihrer jüdischen Vergangenheit. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lrs 0031 vom 22.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Собор Нибелунгов" празднует юбилей 02.07.2018

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
Der Kräutergarten oder Himmelsgarten, Deckenfresko im Mittelschiff der Klosterkirche vom Kloster St. Michael auf dem Michelsberg, Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland | Verwendung weltweit

Монастырь Святого Михаила, или Где варили жидкий копченый окорок? 15.06.2018

В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.
Bamberger Dom mit Altenburg, Bamberg, Oberfranken, Bayern, Deutschland

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи 08.06.2018

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
Das Kloster St. Maria und St. Theodor am Kaulberg war eine Abtei der Zisterzienserinnen. Apostel Paulus.

Церкви и монастыри Бамберга 29.05.2018

В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.

ARCHIV - Eine 100-Euro-Goldmünze der Unesco «Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar» wird vor dem Rathaus der Stadt am nördlichen Harzrand präsentiert. Vor 25 Jahren wurden das Erzbergwerk Rammelsberg und die Altstadt von Goslar zum Weltkulterbe ernannt. (zu dpa Goslar feiert 25 Jahre Welterbe vom 14.11.2017) Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Гослар и рудник Раммельсберг - 25 лет Всемирного наследия 15.11.2017

В среду, 15 ноября 2017 года, отмечается 25-летие включения памятников нижнесаксонского города Гослара в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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