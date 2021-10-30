В Италии, Франции и Швейцарии прошли протесты против "санпропусков"

В Риме полиция в ходе стычек с протестующими против правительственных мер по борьбе с пандемией применила слезоточивый газ и водометы. Во Франции протесты прошли в 13-й раз.