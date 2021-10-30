Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Лидеры США и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.
Основные темы двухдневной встречи - пандемия коронавируса и ситуация в мировой экономике. Страны G20 хотят добиться 70-процентной вакцинации населения во всем мире к сентябрю 2022 года.
Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.
В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
В Риме полиция в ходе стычек с протестующими против правительственных мер по борьбе с пандемией применила слезоточивый газ и водометы. Во Франции протесты прошли в 13-й раз.
Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.
Власти Италии обвиняют Марию Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве. Считается, что она возглавила клан из неаполитанской преступной структуры после выхода из тюрьмы.
Олимпийский награды принесли немецкой сборной борцы Франк Штеблер и Денис Кудла. Теперь в копилке ФРГ 32 медали.
Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.
Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact