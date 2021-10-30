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Рим

Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose the media prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Байден: Нельзя позволить РФ пользоваться поставками газа в политических целях 30.10.2021

Лидеры США и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

В Риме открылся последний саммит G20 с участием Ангелы Меркель 30.10.2021

Основные темы двухдневной встречи - пандемия коронавируса и ситуация в мировой экономике. Страны G20 хотят добиться 70-процентной вакцинации населения во всем мире к сентябрю 2022 года.
Eine Mitarbeiterin der Stadtarchäologie hält eine Münze, auf der Kaiser Augustus abgebildet ist. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

Археологические сенсации 2021 года 19.10.2021

Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи порой обнаруживают сенсационные вещи. О громких открытиях, сделанных в 2021 году, - в фотогалерее DW.

Eine Mitarbeiterin der Stadtarchäologie hält eine Münze, auf der Kaiser Augustus abgebildet ist. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея) 19.10.2021

В баварском Аугсбурге обнаружены 15 кг серебряных монет времен Римской империи. Клад стал еще одной сенсационной находкой в 2021 году, богатом на уникальные археологические раскопки. Фотогалерея DW.
People gather in Piazza del Popolo square during a protest, in Rome, Saturday, Oct. 9, 2021. Thousands of demonstrators protested Saturday in Rome against the COVID-19 health pass that Italian workers, both the public and private sectors, must display to access their workplaces from Oct. 15 under a government decree. (Cecilia Fabiano/LaPresse via AP)

В Италии, Франции и Швейцарии прошли протесты против "санпропусков" 09.10.2021

В Риме полиция в ходе стычек с протестующими против правительственных мер по борьбе с пандемией применила слезоточивый газ и водометы. Во Франции протесты прошли в 13-й раз.
Metropolitan Hilarion, Chairman of external relations department of the Moscow Patriarchate and permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, speaks during a news conference in Minsk, Belarus October 15, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Codex Theodosianus, Einzelblatt aus dem 16. Buch mit dem Dekret von 321, 6. Jh. (Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Reg. Lat. 886) Foto: Lothar Schnepf © Kolumba, Köln

Бесценный исторический документ из Ватикана - хайлайт выставки в Кельне 20.09.2021

Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
Hafentempel, Rekonstruktion, Archäologischer Park Xanten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Древние римляне на территории нынешней Германии: как они жили? 20.09.2021

Пограничные укрепления римлян вдоль нижнего течения Рейна стали Всемирным наследием ЮНЕСКО. Музеи пяти городов Северного Рейна - Вестфалии познакомят с бытом германских племен и римских легионеров.
Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 703_Girls on breakwater_ 291_meisjes op strekdam_sott__1.386.1 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает! 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 706_Ezra yoga teacher_ 280_sott_5Q4A9800-2 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Чем дышит Ваттовое море 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

Sondereinheiten der italienischen Polizei haben eine Anführerin der in Neapel operierenden Mafia-Organisation Camorra gefasst. Lady Camorra Maria Licciardi (undatierte Aufnahmen, links mit dunklem Haar, rechts blond) habe auf der Liste der 30 meistgesuchten Verbrecher Italiens gestanden, berichtete das italienische Fernsehen am 15.6.2001. Licciardi (50) werden mehrere Morde zur Last gelegt. Nach Angaben der Ermittler war sie die unbestrittene Herrscherin eines der mächtigsten Clans Neapels. Damit haben wir ihre Bande enthauptet, sagte der Polizeipräsident von Neapel, Nicola Izzo.

В Риме задержана глава мафиозного клана из "Каморры" 07.08.2021

Власти Италии обвиняют Марию Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве. Считается, что она возглавила клан из неаполитанской преступной структуры после выхода из тюрьмы.
Frank STAEBLER GER,gewinnt die Bronzemedaille,Platz 3,Jubel,Freude,Begeisterung, Schlussjubel, Ringen,MGR 67kg Maenner,Wrestling Men am 04.08.2021, Makuhari Messe Hall A. Olympische Sommerspiele 2020, vom 23.07. - 08.08.2021 in Tokio / Japan. *** Frank STAEBLER GER ,wins the bronze medal,place 3,cheers,joy,enthusiasm,final cheers,wrestling,MGR 67kg men,wrestling men on 04 08 2021,Makuhari Exhibition Hall A Summer Olympics 2020,from 23 07 08 2021 in Tokyo Japan

Олимпиада-2020: 4 августа Германия завоевала две бронзы 04.08.2021

Олимпийский награды принесли немецкой сборной борцы Франк Штеблер и Денис Кудла. Теперь в копилке ФРГ 32 медали.
Das Römerkastell Abusina an der Donau. Der sogenannte Donaulimes soll im Rahmen des bereits bestehenden Welterbes «Die Grenzen des Römischen Reiches» der Unesco aufgenommen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Дунайский лимес стал Всемирным наследием ЮНЕСКО 30.07.2021

Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Ein Grabungsgelände ist auf dem Hügel «Kleiner Klaus» oberhalb Helftas zu sehen. Die wiederentdeckte Königspfalz Helfta (Landkreis Mansfeld-Südharz) wird in einer Forschungsgrabung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt erkundet. Archäologen haben zunächst mit der Freilegung der Grundmauern der Kirche Kaiser Ottos des Großen (912-973) begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Археологи нашли в кукурузном поле церковь императора Оттона Великого 08.07.2021

Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.
Paris, FRANCE: (FILES) This file picture taken in the 1950s in Paris shows French foreign minister Robert Schuman in his office. Europe Day falls on 09 May each year, in commemoration of the date in 1950 on which the then French foreign minister, Robert Schuman, called on France, Germany and other European countries to pool coal and steel production as the first step towards a European federation. AFP PHOTO/FILES (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Ватикан готовится признать блаженным отца-основателя ЕС Робера Шумана 19.06.2021

Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
Eine Öllampe, deren Griff den römischen Gott Sol darstellt, liegt auf einem Sockel. Diese gehört zu Ausgrabungsfunden aus der Römerzeit, die nach Angaben der Stadt belegen, dass es sich bei dem vor mehr als 2000 Jahren gegründeten Augsburger Militärlager um den ältesten römischen Stützpunkt im heutigen Bayern handelt.

В Баварии археологи нашли более 400 кг древнеримских вещиц (фото) 08.06.2021

Монеты и керамика, обнаруженные на раскопках в Аугсбурге, указывают, что старейший военный лагерь римлян на территории нынешней Баварии возник между 8 и 5 годами до новой эры.
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