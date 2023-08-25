Почему у античных статуй маленькие пенисы?

Перед всемирно известной мраморной группой Лаокоона в ватиканском музее Пио-Клементино всегда толпятся туристы. Скульптура высотой более двух метров, созданная около 2000 лет тому назад, изображает троянского жреца Лаокоона и его сыновей. Говорят, что Лаокоон посоветовал троянцам не вносить в город греческого деревянного коня, предостерегая соотечественников от коварства ахейцев. В то время на Лаокоона, приносившего жертву Посейдону, и на его сыновей напали две приплывшие по морю змеи и задушили их. Троянцы восприняли их смерть как божественное знамение и все же внесли в город коня. И действительно, в нем прятались воины, которые затем ускорили падение Трои.

Такова захватывающая история из далекого прошлого, но одна деталь привлекает особое внимание зрителей: пенис у Лаокоона чрезвычайно мал, и не только у него. Статуи мускулистых мужчин с крошечными гениталиями расставлены по всему музею. Почему? Давайте разбираться.

Самоконтроль над похотью

Как вы думаете, почему скульпторы древности так скромно экипировали мужчин? "Хм, я гинеколог по профессии, - с улыбкой отвечает голландский турист, - меня не особо интересуют нижние части мужских тел". А затем добавляет: "Хотя, согласно статистике, пенисы у южных мужчин короче, чем у северных".

Однако причина явно не в этом, уточняет археолог и экскурсовод Кьяра Джатти. "Для древних греков и римлян большие гениталии считались уродливыми", - объясняет она. "Скульпторы моделировали маленькие гениталии только потому, что хотели подчеркнуть, что этот человек - рациональный интеллектуал, контролирующий свои инстинкты".

Древний шедевр - группа Лаокоона Фото: Frank Schneider/imageBROKER/IMAGO

Таким образом, можно сделать вывод, что древний человек обладал высокой степенью самообладания и самоконтроля - в отличие от варваров и некоторых богов, включая Диониса, бога виноделия, наслаждения и экстаза. В его окружении всегда были аномальные сатиры - промежуточные существа между человеком и козлом. Они устраивали пышные пиры и веселились с лесными нимфами.

"Эти боги и лесные духи были похотливы, поэтому их гениталии изображались соответственно большими", - говорит Джатти. У сына бога виноделия Диониса и богини любви Афродиты, Приапа, был явно самый большой пенис. Афродита бросила ребенка с ненормально огромным фаллосом в горах. Там пастухи нашли его, вырастили и поклонялись ему как носителю плодородия из-за его впечатляюще огромного пениса.

Микеланджело был вдохновлен античностью

Маленький пенис как идеал красоты изначально появился в древней Греции. Около 2400 лет назад древнегреческий поэт и комедиограф Аристофан впервые сформулировал, каким должно быть идеальное мужское тело: "Сияющая грудь, светлая кожа, широкие плечи, крошечный язычок, крепкие ягодицы и маленький пенис".

Статуя Давида работы Микеланджело во Флоренции Фото: Paolo Gallo/Zoonar/picture alliance

Эту идею подхватили римляне. И не только они: художники эпохи Возрождения, такие как Микеланджело и Рафаэль, были в восторге от идеально смоделированных шедевров древности и использовали их в качестве ориентира в своем творчестве. Скульптура ДавидаМикеланджело, созданная между 1501 и 1504 годами, которой сегодня можно полюбоваться в Галерее Академии во Флоренции, оснащена непропорционально маленьким пенисом по отношению к атлетическому телу. Однако, по мнению искусствоведов, это нисколько не умаляет красоту его тела.

Исследование: "Piselli" становятся больше

В настоящее время представление о мужских половых органах изменилось. Миниатюрные гениталии давно не в моде, символом мужественности и успеха считаются большие пенисы. Согласно недавнему исследованию Стэнфордского университета в Калифорнии, они даже становятся длиннее: за последние 30 лет мужские гениталии выросли на 24 процента в нескольких регионах мира и во всех возрастных группах. Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании в специализированном журнале World Journal of Men's Health.

Маленький пенис троянского жреца Лаокоона Фото: imagebroker/IMAGO

В древние времена изображения сегодняшних размеров мужских гениталий вызвали бы настоящий эстетический шок. "Длина вообще-то не имеет решающего значения, женщины это давно знают", - с улыбкой говорит туристка из Израиля, которая замерла перед группой Лаокоона и фотографирует его на память. Стоит напомнить, что в Италии пенисы в просторечии называют "piselli", что означает "горох". Как тут не вспомнить латинское изречение: Nomen est omen - имя говорит само за себя.

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