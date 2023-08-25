  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КультураЕвропа

Почему у античных статуй маленькие пенисы?

Сюзанне Кордс | Виктор Вайц
25 августа 2023 г.

Пенис считается символом мужественности. Почему скульпторы древности так скромно экипировали богов и героев?

https://p.dw.com/p/4PSBz
Статуя с отрубленным пенисом
Длинные пенисы в древности считались уродливымиФото: picture alliance / FotoMedienService

Перед всемирно известной мраморной группой Лаокоона в ватиканском музее Пио-Клементино всегда толпятся туристы. Скульптура высотой более двух метров, созданная около 2000 лет тому назад, изображает троянского жреца Лаокоона и его сыновей. Говорят, что Лаокоон посоветовал троянцам не вносить в город греческого деревянного коня, предостерегая соотечественников от коварства ахейцев. В то время на Лаокоона, приносившего жертву Посейдону, и на его сыновей напали две приплывшие по морю змеи и задушили их. Троянцы восприняли их смерть как божественное знамение и все же внесли в город коня. И действительно, в нем прятались воины, которые затем ускорили падение Трои.

Такова захватывающая история из далекого прошлого, но одна деталь привлекает особое внимание зрителей: пенис у Лаокоона чрезвычайно мал, и не только у него. Статуи мускулистых мужчин с крошечными гениталиями расставлены по всему музею. Почему? Давайте разбираться.

Самоконтроль над похотью

Как вы думаете, почему скульпторы древности так скромно экипировали мужчин? "Хм, я гинеколог по профессии, - с улыбкой отвечает голландский турист, - меня не особо интересуют нижние части мужских тел". А затем добавляет: "Хотя, согласно статистике, пенисы у южных мужчин короче, чем у северных".

Однако причина явно не в этом, уточняет археолог и экскурсовод Кьяра Джатти. "Для древних греков и римлян большие гениталии считались уродливыми", - объясняет она. "Скульпторы моделировали маленькие гениталии только потому, что хотели подчеркнуть, что этот человек - рациональный интеллектуал, контролирующий свои инстинкты". 

Группа Лаокоона
Древний шедевр - группа ЛаокоонаФото: Frank Schneider/imageBROKER/IMAGO

Таким образом, можно сделать вывод, что древний человек обладал высокой степенью самообладания и самоконтроля - в отличие от варваров и некоторых богов, включая Диониса, бога виноделия, наслаждения и экстаза. В его окружении всегда были аномальные сатиры - промежуточные существа между человеком и козлом. Они устраивали пышные пиры и веселились с лесными нимфами.

"Эти боги и лесные духи были похотливы, поэтому их гениталии изображались соответственно большими", - говорит Джатти. У сына бога виноделия Диониса и богини любви Афродиты, Приапа, был явно самый большой пенис. Афродита бросила ребенка с ненормально огромным фаллосом в горах. Там пастухи нашли его, вырастили и поклонялись ему как носителю плодородия из-за его впечатляюще огромного пениса.

Микеланджело был вдохновлен античностью

Маленький пенис как идеал красоты изначально появился в древней Греции. Около 2400 лет назад древнегреческий поэт и комедиограф Аристофан впервые сформулировал, каким должно быть идеальное мужское тело: "Сияющая грудь, светлая кожа, широкие плечи, крошечный язычок, крепкие ягодицы и маленький пенис". 

Статуя Давида работы Микеланджело
Статуя Давида работы Микеланджело во ФлоренцииФото: Paolo Gallo/Zoonar/picture alliance

Эту идею подхватили римляне. И не только они: художники эпохи Возрождения, такие как Микеланджело и Рафаэль, были в восторге от идеально смоделированных шедевров древности и использовали их в качестве ориентира в своем творчестве. Скульптура ДавидаМикеланджело, созданная между 1501 и 1504 годами, которой сегодня можно полюбоваться в Галерее Академии во Флоренции, оснащена непропорционально маленьким пенисом по отношению к атлетическому телу. Однако, по мнению искусствоведов, это нисколько не умаляет красоту его тела.

Исследование: "Piselli" становятся больше

В настоящее время представление о мужских половых органах изменилось. Миниатюрные гениталии давно не в моде, символом мужественности и успеха считаются большие пенисы. Согласно недавнему исследованию Стэнфордского университета в Калифорнии, они даже становятся длиннее: за последние 30 лет мужские гениталии выросли на 24 процента в нескольких регионах мира и во всех возрастных группах. Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании в специализированном журнале World Journal of Men's Health.

Маленький пенис троянского жреца Лаокоона
Маленький пенис троянского жреца ЛаокоонаФото: imagebroker/IMAGO

В древние времена изображения сегодняшних размеров мужских гениталий вызвали бы настоящий эстетический шок. "Длина вообще-то не имеет решающего значения, женщины это давно знают", - с улыбкой говорит туристка из Израиля, которая замерла перед группой Лаокоона и фотографирует его на память. Стоит напомнить, что в Италии пенисы в просторечии называют "piselli", что означает "горох". Как тут не вспомнить латинское изречение: Nomen est omen - имя говорит само за себя.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Раскопки в Италии: Бронзовая статуя времен этрусков

Сенсация в Тоскане. Археологи нашли уникальные статуи

Сенсация в Тоскане. Археологи нашли уникальные статуи

Во время раскопок на территории одного из курортов в Италии были найдены 24 бронзовые статуи этрусского и римского периодов. Археологи говорят о сенсации.
Культура10 ноября 2022 г.
Купол Пантеона в Риме

Изобретения древних римлян, которыми мы пользуемся по сей день

Изобретения древних римлян, которыми мы пользуемся по сей день

Краны, полы с подогревом, канализация: изобретения древних римлян до сих пор используются нами в повседневной жизни. Об этом рассказывает выставка в немецком городе Майнце.
Культура5 мая 2022 г.
Амфора, найденная в Средиземном море

Хромой Эрос, кетчуп Древнего Рима и другие тайны подводной археологии

Хромой Эрос, кетчуп Древнего Рима и другие тайны подводной археологии

Что прячется на дне морском? Узнать больше о тайнах подводной археологии можно на выставке в Бонне.
Культура15 ноября 2017 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаг Словении

Словения присоединилась к гарантиям G7 для Украины

Конфликты25 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин отвечает на вопрос: "Что случилось с самолетом?", говоря: "Он упал".

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Политика24 августа 2023 г.
Логотип YouTube

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Технологии25 августа 2023 г.
На месте крушения самолета Пригожина в Тверской области

Эксперты о гибели Пригожина: Путин укрепляет свою власть

Эксперты о гибели Пригожина: Путин укрепляет свою власть

Политика24 августа 2023 г.
Новая гражданка Германии родом из Индии демонстрирует свой немецкий паспорт

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

Политика24 августа 2023 г.
Колючая прволока на границе между Литвой и Беларусью

Страны ЕС из соображений безопасности отгораживаются от РБ

Страны ЕС из соображений безопасности отгораживаются от РБ

Политика24 августа 2023 г.
Замок Штайнорт в стиле барокко построен в 1689 году. Удастся ли его восстановить?

Что будет с особняком участника покушения на Гитлера?

Что будет с особняком участника покушения на Гитлера?

Общество24 августа 2023 г.
На главную страницу