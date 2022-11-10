Найдены уникальные статуи этрусков

Во время раскопок на территории одного из курортов в Италии были найдены 24 бронзовые статуи этрусского и римского периодов. Археологи говорят о сенсации.

На этой неделе в курортном городке Сан Кашано деи Баньи (San Casciano dei Bagni) в итальянской Тоскане команда археологов обнаружила два десятка древних бронзовых статуй, возраст которых более 2000 лет. Благодаря илистой почве и теплым термальным водам произведения искусства древности прекрасно сохранились.

Историческое открытие

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано (Gennaro Sangiuliano) говорит о "сокровище" и, по мнению экспертов, это действительно сенсационная находка. "Открытие войдет в историю", - заявил немецкому агентству dpa археолог Якопо Таболли (Jacopo Tabolli).

Античные бронзовые статуи, найденные на раскопках в Тоскане Фото: MINISTERO DELLA CULTURA/REUTERS

Некоторые статуи достигают в высоту почти метр, при этом они сохранились настолько хорошо, что на них видны этрусские и латинские надписи, например, имена влиятельных этрусских семей. Благодаря этим надписям ученые смогли определить, что статуи могут относиться к периоду между II веком до н.э. и I веком н.э., когда этруски имели большое влияние на территории современной северо-западной Италии.

Таинственные предки римлян

Первая развитая цивилизация на территории современной Италии была создана этрусками задолго до римлян и возникла между IX и I веками до н.э., достигнув пика между 6 и 5 веком до н.э. Этруски правили в самом сердце будущей империи, объединив маленькие деревни на семи холмах Рима в цивилизованный город.

Древние статуи этрусков, найденные в Италии Фото: ITALIAN CULTURE MINISTRY/AFP

Большая часть современных сведений об этрусках базируется на римских или греческих источниках. При этом до сих пор точно не установлено происхождение этого древнего народа. Существует множество версий, самая актуальная из которых базируется на генетическом анализе, проведенном немецкими учеными института Макса Планка, университета Тюбингена и их коллегами из университета Флоренции. В результате исследования , опубликованного в 2021 году, доказано, что ДНК древних этрусков похожа на ДНК других местных италийских популяций.

Что известно точно, так это то, что этруски повлияли на римлян в самых разных областях - от строительных технологий и архитектуры до моды и обрядов. Это объясняет то, почему статуи, найденные в Тоскане, изображают греческих богов: например, бога солнца Аполлона и богиню здоровья Гигиею. Дело в том, что верования этруссков находились под сильным влиянием греческой мифологии.

Уникальная находка

Как сообщает минкульт Италии, святилище, где были найдены статуи, было построено в этрусский период и расширено при римлянах. "Здесь в Тоскане было обнаружено самое большое количество бронзовых статуй этрусского и римского периодов из когда-либо найденных. Это одна из самых важных археологических находок всего региона Средиземноморья", - заявил Якопо Таболли в интервью агентству AFP.

Раскопки в Тоскане Фото: MINISTERO DELLA CULTURA/REUTERS

Таболли, эксперт по этрусскому периоду, руководит раскопками, которые шли с 2019 года на руинах античного банного комплекса, где и были найдены статуи. По его словам, находка обладает особой важностью, ведь "до сих пор этот период характеризовался статуями из терракоты (разновидность неглазурованной керамики. - Ред.)".

Сокровища сопоставимы со статуями "Воинов из Риаче"

Помимо статуй, в ходе трехлетних раскопок было найдено около 5 000 золотых, серебряных и бронзовых монет. Эксперты сравнивают находку со знаменитыми бронзовыми фигурами "Воинов из Риаче", одним из самых важных открытий в археологии. Тогда в 1972 году в море у побережья Калабрии на глубине всего 8 метров были обнаружены две статуи V века до н.э. Они являются одними из немногих сохранившихся древнегреческих бронзовых статуй классического периода в натуральную величину.

"Это, безусловно, одна из самых важных бронзовых находок в истории древнего Средиземноморья, - подчеркивает директор госмузеев Италии при минкульте страны Массимо Осанна (Massimo Osanna), - и самая важная со времени обнаружения бронзовых парных статуй Риаче". Находки из Тосканы станут в будущем центральным элементом экспозиции нового музея и археологического парка.

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