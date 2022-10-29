Археологическая сенсация: дома в поселке Cambodunum

Когда 2000 лет назад римляне строили свое поселение Cambodunum и закладывали каменные дома, они вряд ли были обеспокоены тем, что скажут о них будущие поколения. Они были озабочены тем, чтобы их работой остался доволен заказчик. Гипокауст, термы для отдыха, декоративная роспись на стенах, - этими и другими элементами были обустроены и украшены поселения.

Жилые постройки в поселении Cambodunum

Немецкие археологи обнаружили сохранившиеся до наших дней два дома в бывшем римском поселении Cambodunum. Находка вызвала восхищение! Поселение Cambodunum входит в список самых древних немецких городов, и сейчас на его месте расположен современный город Кемптен, обладающий уникальным археологическим парком. Его созданию предшествовали раскопки, продолжавшиеся полтора века. Изначально археологи придавали большое значение античным городским стенам, жилые постройки редко становились объектом их изучения.

Археологический парк Cambodunum Фото: Manfred Bail/imagebroker/IMAGO

Ситуация изменилась за последние три года. Археологи взялись за римские поселения и пригляделись к древним домам более внимательно. "Во всей Германии больше нет сравнимых с этими жилых построек того времени. Возможно, археологам еще удастся сделать похожие открытия в Кельне или Трире", - говорит Йоханнес Шисль (Johannes Schießl), заместитель руководителя археологического парка Cambodunum.

Место археологических раскопок "Insula 1"

С 2019 года баварский город Кемптен сотрудничает с учеными из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (LMU) и Баварским земельным ведомством по охране памятников (Bayerische Landesamt für Denkmalpflege). Для археологов Cambodunum, чей расцвет пришелся на I и II века н.э., является образцовым примером римских поселений городского типа.

"На примере здешних территорий можно хорошо проследить открытие и урбанизацию земель севернее Альп", - говорит руководитель раскопок, профессор Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана Сальваторе Ортизи (Salvatore Ortisi).

Место археологических раскопок в Кемптене получило название "Insula 1" - от латинского слова "Insula": в архитектуре Древнего Рима так обозначались жилые дома. Немецким археологам в Кемптене сильно повезло: центр римского поселения не был застроен с годами более современными постройками, дома хорошо сохранились. Археологи с нетерпением ждут новых находок.