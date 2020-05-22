 Изобретения древних римлян, которыми мы пользуемся по сей день | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.05.2022

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Культура и стиль жизни

Изобретения древних римлян, которыми мы пользуемся по сей день

Краны, полы с подогревом, канализация: изобретения древних римлян до сих пор используются нами в повседневной жизни. Об этом рассказывает выставка в немецком городе Майнце.

Купол Пантеона в Риме

Расцвет Древнего Рима начался более двух тысяч лет назад. Однако и сегодня повсюду в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке можно найти остатки самой большой и могущественной империи древности. В некоторых местах акведуки возвышаются над ландшафтом высотой с современные многоквартирные дома, то же самое можно сказать о колоннах древних купален. Эти сооружения свидетельствуют о созидательной силе античной культуры.

Земельный музей искусства и истории Майнца (Landesmuseum Mainz) посвятил новую выставку римскому инновационному духу под названием "High Tech Römer". Она - дань уважения технике, устройствам и феноменам, восходящим к выдающимся разработкам времен Римской империи.

Фрагмент выставки High Tech Römer в Майнце

На выставке "High Tech Römer" в Майнце

Посетители выставки могут узнать о том, как римляне строили санитарно-технические сооружения, бетон, который в течение двух тысяч лет оставался устойчивым к ветру и погодным условиям, а также о разработке первого в истории пола с подогревом. Посетители могут собственными глазами увидеть изобретения римской древности.

Архитектурные сооружения для вечности

Выставка дает понять, что римляне были изобретательны, и этот инновационный дух помог им построить свою великую империю. Именно он наиболее отражен в римской архитектуре.

Инструменты, оборудование и материалы - римская архитектурная культура была забыта после падения Римской империи. Хотя с помощью такого строительного материала, как opus caementitium, от которого произошло современное слово "цемент", римляне построили первые высокие жилые дома, акведуки и другие здания. Бетон был настолько прочным, что некоторые фрагменты зданий стоят до сих пор. Впечатляющими примерами являются "Золотой дом" Нерона (лат. Domus Aurea) - дворцово-парковый комплекс в Риме, строительство которого было начато после разрушительного пожара 64 года н. э., или Римский Колизей, как и так называемый "Храм всех богов" Пантеон с массивным бетонным куполом в центре Рима, построенный между 118 и 128 годами н. э. 

Технология бетонного строительства римлян стала вновь использоваться лишь в 19 веке. Но срок годности современного бетона составляет 50 лет, после этого он становится пористым и трескается. Исследователи обнаружили, что секретной составляющей римского бетона был вулканический пепел, который придавал ему необычайную прочность.

Но прочный бетон был не единственным достижением римлян. Несмотря на то, что для строительства они использовали в основном силу рабов, для возведения же многих своих зданий они придумали сложные механические краны и щипцы. На выставке в Майнце можно увидеть, как работает такой деревянный кран. 

Деревянный кран древних римлян

Деревянный кран древних римлян

Строительство для улучшения комфорта

Предание гласит, что когда после четырех лет строительства "Золотой дом" императора Нерона площадью в 80 гектаров был закончен, он воскликнул: "Теперь я, наконец, начинаю жить как человек". Однако факт того, что Нерон когда-либо действительно жил в могучем городском дворце, до сих пор оспаривается историками.

И тем не менее, одно можно с уверенностью сказать и сегодня: для римских строителей важную роль играл комфорт. Первые полы с подогревом были придуманы именно римлянами. В отличие от современного электрического подогрева полов, они использовали нагретый воздух в кирпичной системе труб, которые лежали под каменными плитами полов.

Все дороги ведут в Рим

Акведуки, дороги и городские постройки, фрагменты которых сохранились до сегодняшних дней, доказывают, что римляне были мастерами сложных систем. Прямые дорожные сообщения соединяли каждый отдаленный уголок империи со столицей Римом. Многие современные дороги строились по указанным древними римлянами направлениям.

Сами города были спланированы как на чертежной доске - с улицами и фасадами домов, идущими под прямым углом, в центре которых находились "Форумы" - прямоугольные площади, на которых располагались большие общественные здания, такие как суд и администрация, храмы и театры. Примером тому является "Романский форум" в центре Рима - он стал образцом для многих других городов Римской империи. 

Сложная система канализаций

Одной из важнейших особенностей градостроительства римских времен была канализационная система под городами. В Риме большая клоака, или как ее еще называли "Клоака Максима", первоначально служила для осушения заболоченной земли вокруг семи холмов города, но римляне быстро сообразили о возможности многократного использования подземной канализационной системы.

К первому веку нашей эры все одиннадцать римских акведуков были подключены к канализации, а сама она позже использовалась для опорожнения уборных и отвода дождевой воды. От Милана до Парижа и Лондона система быстро стала стандартом для римских городов. Историческая "Cloaca Maxima" частично используется и в сегодняшнем Риме.

Чистота превыше всего

В римском обществе важную роль играли чистота и гигиена. Именно поэтому существовали термические купальни и бани, которые были доступны каждому. Они становились местами встреч римлян и первыми оздоровительными оазисами. Изначально купальни и бани предназначались для тех, кто вел домашнее хозяйство, не имея собственных санитарных узлов. Но по мере роста популярности купален, в них стали появляться и римские императоры, чтобы таким образом продемонстрировать свою близость к народу. 

Фрагмент римских бань в немецком городе Цюльпихе

Фрагмент римских бань в немецком городе Цюльпихе

Выставка "High Tech Römer" пытается в игровой форме оживить все эти достижения римлян. Неслучайно она проходит в Майнце: римляне основали этот город как легионерский лагерь "Могонтиакум" (Mogontiacum) в 13 году до н. э., то есть чуть более двух тысяч лет тому назад. Он превратился в военный и гражданский центр региона. На выставке, которая продлится до 15 января 2023 года, представлены и археологические находки этого периода.

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    Автор: Бренда Хаас, Татьяна Вайнман


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