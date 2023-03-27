История с порнографией в американской школе набирает обороты

Школу, скандал в которой разразился из-за демонстрации детям статуи "Давида" Микеланджело, пригласил приехать во Флоренцию сам мэр города.

Директора американской школы вынудили уволиться из-за того, что на одном из уроков шестиклассникам показали "Давида" Микеланджело, сообщает в понедельник, 27 марта, информационное агентство dpa. Согласно сообщениям СМИ, родители школьников пожаловались на руководство учебного заведения, допускающее демонстрацию детям изображения голых людей.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла Фото: IPP/picture alliance

Узнав об этой истории, мэр Флоренции Дарио Нарделла пригласил всех участников скандала приехать в Италию, чтобы посетить флорентийскую Галерею Академии изящных искусств , увидеть "Давида" в подлиннике и убедиться, что ничего порнографического в статуе нет.

"Перепутать искусство с порнографией - это просто смешно", - заявил Нарделла и поблагодарил директора школы за труд, поскольку "искусство - это цивилизация", а тот, кто делает его объектом изучения, "заслуживает уважения". Историк искусств и нынешняя руководительница Галереи Академии изящных искусств во Флоренции, немка Сесили Холльберг (Cecilie Hollberg) также возмущена. По ее словам, для того, чтобы воспринимать одно из знаковых произведений эпохи Возрождения как порнографию, надо иметь весьма искаженное воображение.

Мэр Флоренции (на фото справа) недавно попал на первые полосы итальянских СМИ по другому поводу - после того, как он лично пытался предотвратить опрыскивание краской знаменитого дворца Палаццо Веккьо экоактивистами Фото: Comune Di Firenze/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Школа , о которой пишут теперь все мировые СМИ, находится в городе Таллахасси - столице штата Флорида, третьего по населению штата в США. Как сообщают американские сайты и агентства, ранее в этой школе с родителями всегда заранее обговаривались намерения учителей демонстрировать на уроках изображения, которые потенциально могут вызвать неоднозначную реакцию детей.

Что не так с "Давидом"?

Напомним, "Давид" - это мраморная статуя работы выдающегося итальянского скульптора Высокого Возрождения Микеланджело Буонарроти. Впервые она была представлена публике на площади Синьории во Флоренции в 1504 году. Изваяние ветхозаветного героя считается символом свободолюбия и борьбы за независимость Флорентийской республики.

"Давид" - главная гордость флорентийской Галереи Академии изящных искуств Фото: Guido Cozzi/Galleria dell’Accademia/picture alliance/dpa

В 1873 году статуя была перенесена в Галерею Академии изящных искусств - чтобы избежать порчи произведения от осадков и ветра, а ее место на площади заняла копия.

По словам Сесили Холльберг, руководительницы музея, где сейчас выставлен "Давид", актуальный скандал в школе - единичное явление, по которому нельзя судить обо всех американцах и их отношении к искусству. Ежегодно Галерею посещают сотни туристов из США, которые охотно фотографируются на фоне "Давида", отмечает искусствовед.

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