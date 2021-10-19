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Рига

Soldaten der mazedonischen Armee patrouillieren am Grenzzaun der griechisch-mazedonischen Grenze. Gevgelija, Republik Mazedonien, 01.03.2016

Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью 19.10.2021

Рига пошла на продление режима ЧС из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов. Латвийские пограничные службы сохраняют полномочия по выдворению прибывающих из Беларуси нелегалов.
Grenze zwischen Belarus und Litauen

Литва и Латвия приступили к строительству забора на границе с Беларусью 29.09.2021

Литва начала строительство забора на границе с Беларусью с укладки колючей проволоки возле Друскиникая. Вильнюс планирует завершить возведение заграждения в 2022 году, а Рига - в 2024-м.

Flaggenaustausch Belarus. Rot/Weiß Grüne Flagge wird gegen Rot/Weiße ersetzt Quelle: https://failiem.lv/u/pydvzycb9 -- via Ivan Sotnikov

Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов 24.05.2021

Причиной дипломатического скандала стал инцидент в Риге, где глава МИД Латвии и мэр латвийской столицы публично поменяли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends the announcement of the verdict in the defamation case at an offsite hearing of Russia s Magistrates court at Moscow s Babushkinsky District Court. The court has found Navalny guilty of defaming WWII veteran Ignat Artyomenko and has ordered to pay a 850,000 ruble $ 11,477 fine. Video screen grab. Press Office of Moscow s Babushkinsky District Court/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F761C

Таллин, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному 25.03.2021

Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
Es zeigt die Altstadt von Riga. Copyright: Nicole Meißner, die Kollegin stellt das Foto der Welle rechte- und kostenfrei zur Verfügung. Zulieferung durch Kerstin Schmidt

Рига станет единственной хозяйкой ЧМ-2021 по хоккею 02.02.2021

Международная федерация хоккея на льду объяснила решение провести ЧМ-2021 только в столице Латвии эпидемиологическими сложностями и техническими причинами. Ранее Минск был лишен права проводить первенство.
Building of Riga City Council at the Town Hall Square | Verwendung weltweit

Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы 24.02.2020

Закон о роспуске Рижской думы вступит в силу 25 февраля. Внеочередные выборы должны пройти в течение 2 месяцев. Партия "Согласие" собирается оспорить закон в Конституционном суде Латвии.
22.10.2003 Zwei lettische Grenzsoldaten halten am 22.10.2003 an der lettisch-russischen Grenze bei Terechow (Lettland) ein Fahrzeug an. Im Zuge des bevorstehenden EU-Beitritts ergriff Lettland Maßnahmen zur Verstärkung der Kontrollen an der Landesgrenze zu Russland. Lettland gehört zu den Ländern, die im Jahr 2004 die aus 15 Staaten bestehende Europäische Union auf insgesamt 25 Mitgliedstaaten erweitern werden. © picture-alliance/dpa/T.Subkhankulov

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией 11.03.2019

Проект предусматривает укрепление всей латвийско-российской границы протяженностью более 282 км. Общая стоимость строительства составляет более 21,1 млн евро.
HANDOUT - Vor dem Hintergrund der Altstadt in Riga (Lettland) sind zahlreiche Segler auf der Düna unterwegs. Die lettische Hauptstadt Riga präsentiert sich 2014 als Kulturhauptstadt. Die Altstadt gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Foto: Riga2014 (zu dpa Themenpaket «Kulturhauptstadt» vom 04.12.2013 - Achtung Redaktionen: Nur zur redaktionellen Verwendung bei vollständiger Nennung der Quelle Foto: Riga2014 und im Bezug auf genanntes Themenpaket/ Kein Verkauf oder Transfer an Dritte) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

100 лет независимости Латвии: Рожденные вместе со страной 18.11.2018

18 ноября Латвия отмечает столетие со дня провозглашения независимости. История страны глазами людей, которые родились и выросли вместе с ней.
Symbolbild, Laptop, Hackerangriff, Cybercrime, Computerkriminalität, Datenschutz, russische Flagge auf Smartphone | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Рига обвинила Москву в кибератаках на цели в Латвии 09.10.2018

Объектами шпионажа со стороны Главного управления Генштаба РФ становились в основном госучреждения Латвии, реже - медиакомпании, указали в институте госбезопасности этой страны.
Latvian President Raimonds Vejonis, left, indicates the way to Pope Francis as they arrive at the presidential palace, in Riga, Latvia, Monday, Sept. 24, 2018. Francis has travelled to the Baltic nation of Latvia to recognize its suffering under Soviet and Nazi occupation and encourage the Christian faith that endured. (AP Photo/Andrew Medichini) |

Папа римский призвал латвийцев к ответственности за будущее 24.09.2018

В ходе четырехдневной апостольской поездки по странам Балтии Франциск прибыл в Латвию. В Риге понтифик встретился с президентом страны Раймондсом Вейонисом и возложил цветы к памятнику Свободы.
Fotos von Volker Witting aus Riga. Sie zeigen die ehemalige Geheimdienstquartier (heute - Museum).

КГБ в Латвии: мрачные тени "углового дома" 20.12.2017

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, который раньше назывался Днем чекиста. Есть смысл в такой день пройтись по музею КГБ в Риге.
Leader of the pro-Russian Harmony Centre party and Mayor of Riga, Nils Usakovs speaks to the press after casting his ballot at a polling station during general elections in Riga on October 4, 2014. Latvia's hardline centre-right coalition is poised to return to power in an election overshadowed by alarm over a resurgent Russia and a Kremlin-allied party popular with the country's sizeable Russian minority. AFP PHOTO / ILMARS ZNOTINS (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

На местных выборах в Риге победила коалиция во главе с мэром Ушаковым 04.06.2017

Коалиция Нила Ушакова потеряла семь мандатов, но сохранила власть в латвийской столице.
RIGA, LATVIA. AUGUST 13, 2015. A view of the Riga Commercial Port. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS009A32 Riga Latvia August 13 2015 a View of The Riga Commercial Port Alexander Ryumin TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS009A32

Будущее в тумане: почему латвийские порты теряют грузы из России 26.05.2017

Как сообщает Reuters, РЖД почти полностью прекратила грузоперевозки в порты Латвии - возможно, из-за отказа Риги поддержать "Северный поток-2". DW выясняла, верны ли цифры.
22.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 96: KRASNODAR REGION, RUSSIA. MAY 22. A freight train enters the Big Loop Tunnel on the Armavir-Tuapse Line of the North Caucasus Railway. The tunnel has opened after reconstruction. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft 3 kbdig xmk 2006 quer o0 Nordkaukasus-Eisenbahn, Eisenbahntunnel, Bahn, Verkehr, Transport, Logistik Bildnummer 54172840 Date 22 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 96 Krasnodar Region Russia May 22 a Freight Train enters The Big Loop Tunnel ON The Armavir Line of The North Caucasus Railway The Tunnel has opened After Reconstruction PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Society 3 Kbdig xmk 2006 horizontal o0 North Caucasus Railway Railway tunnel Railway Traffic Transportation Logistics

Reuters: Россия сокращает грузовые перевозки в латвийские порты 24.05.2017

РЖД отклоняет большинство заявок на перевозки в порты Вентспилса и Риги. Ранее Вентспилсу было предложено участвовать в проекте "Северный поток-2", но правительство Латвии выступило против строительства газопровода.
HANDOUT - Vor dem Hintergrund der Altstadt in Riga (Lettland) sind zahlreiche Segler auf der Düna unterwegs. Die lettische Hauptstadt Riga präsentiert sich 2014 als Kulturhauptstadt. Die Altstadt gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Foto: Riga2014 (zu dpa Themenpaket «Kulturhauptstadt» vom 04.12.2013 - Achtung Redaktionen: Nur zur redaktionellen Verwendung bei vollständiger Nennung der Quelle Foto: Riga2014 und im Bezug auf genanntes Themenpaket/ Kein Verkauf oder Transfer an Dritte) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Рига и Минск примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году 19.05.2017

Заявка Риги и Минска оказалась успешнее заявки Тампере и Хельсинки. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столицах Латвии и Беларуси.
Titel: Hansehäuser in Riga Schlagworte: Riga, Stadtmitte, Zentrum, Lettland, Hauptstadt, Hansehäuser Wer hat das Bild gemacht?: Volker Witting Wann wurde das Bild gemacht?: 04.05.2015 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Lettland Bildbeschreibung: Hansehäuser in der lettischen Hauptstadt Riga

В Риге началась Европейская встреча молодых христиан 28.12.2016

Самая большая группа участников - 4500 человек - прибыла из Польши. Вторая по численности - 2200 делегатов - с Украины.
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