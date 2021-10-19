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Рига пошла на продление режима ЧС из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов. Латвийские пограничные службы сохраняют полномочия по выдворению прибывающих из Беларуси нелегалов.
Литва начала строительство забора на границе с Беларусью с укладки колючей проволоки возле Друскиникая. Вильнюс планирует завершить возведение заграждения в 2022 году, а Рига - в 2024-м.
Причиной дипломатического скандала стал инцидент в Риге, где глава МИД Латвии и мэр латвийской столицы публично поменяли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
Международная федерация хоккея на льду объяснила решение провести ЧМ-2021 только в столице Латвии эпидемиологическими сложностями и техническими причинами. Ранее Минск был лишен права проводить первенство.
Закон о роспуске Рижской думы вступит в силу 25 февраля. Внеочередные выборы должны пройти в течение 2 месяцев. Партия "Согласие" собирается оспорить закон в Конституционном суде Латвии.
Проект предусматривает укрепление всей латвийско-российской границы протяженностью более 282 км. Общая стоимость строительства составляет более 21,1 млн евро.
18 ноября Латвия отмечает столетие со дня провозглашения независимости. История страны глазами людей, которые родились и выросли вместе с ней.
Объектами шпионажа со стороны Главного управления Генштаба РФ становились в основном госучреждения Латвии, реже - медиакомпании, указали в институте госбезопасности этой страны.
В ходе четырехдневной апостольской поездки по странам Балтии Франциск прибыл в Латвию. В Риге понтифик встретился с президентом страны Раймондсом Вейонисом и возложил цветы к памятнику Свободы.
20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, который раньше назывался Днем чекиста. Есть смысл в такой день пройтись по музею КГБ в Риге.
Коалиция Нила Ушакова потеряла семь мандатов, но сохранила власть в латвийской столице.
Как сообщает Reuters, РЖД почти полностью прекратила грузоперевозки в порты Латвии - возможно, из-за отказа Риги поддержать "Северный поток-2". DW выясняла, верны ли цифры.
РЖД отклоняет большинство заявок на перевозки в порты Вентспилса и Риги. Ранее Вентспилсу было предложено участвовать в проекте "Северный поток-2", но правительство Латвии выступило против строительства газопровода.
Заявка Риги и Минска оказалась успешнее заявки Тампере и Хельсинки. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столицах Латвии и Беларуси.
Самая большая группа участников - 4500 человек - прибыла из Польши. Вторая по численности - 2200 делегатов - с Украины.
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