"Спасибо миру за Земфиру". Как прошел концерт певицы в Риге

15 августа в Риге дала концерт Земфира. Чтобы занять в фанзоне места, самые преданные поклонники певицы пришли за шесть часов до начала. Как ее встречали в столице Латвии - в репортаже DW.

На концерт Земфиры в Риге собрались поклонники ее творчества не только из стран Балтии, но и из России и Беларуси, где после начала войны в Украине российская певица не может выступать из-за своей позиции по этому поводу. Это второй ее концерт в ходе нынешнем тура, в марте Земфира пела в Объединенных Арабских Эмиратах, впереди еще два выступления в Казахстане, где ожидается больше всего фанатов из России - туда добраться теперь гораздо проще, чем в Латвию.

"Мы летели через Турцию, - рассказывает Елена, которая приехала на концерт с супругом. - Мы рассчитали, чтоб совместить концерт с отпуском, но, конечно, теперь попасть в Европу - настоящий квест. И у нас еще были визы, в фангруппах, я читала, многие и не надеялись попасть в Ригу. Хорошо, что будут еще концерты в Казахстане".

"Я, как и все, жду окончания войны"

Впрочем, самые преданные поклонники добрались и до Риги. За шесть часов до начала концерта они стали собираться у площадки под открытым небом Wondersala. Не испугала даже жара - в этот день в латвийской столице было больше 30 градусов.

Концерт начался с опозданием почти на час, Земфира влетела на сцену с песней "Таблетки". Зал взорвался криками приветствия, подпевая "Демоны молятся, нефть качается". И хотя большинство синглов исполнительницы были записаны задолго до войны в Украине, сейчас они звучат совсем по-другому. Песня "Небомореоблака" вышла в 2004-м, строчка "Теперь я знаю, кому поет певица Валерия" тогда была направлена против порядков в российском шоу-бизнесе, но сегодня, когда Валерия поддержала вторжение РФ в Украину, она воспринимается иначе, как и следующая строчка - "Мои мама и папа прекратились давно в телевизоры".

В начале августа Земфира поделилась в соцсетях, что ее коллектив разбросан если не по планете, то по всей Европе Фото: Darja Bertstein/DW

В начале августа Земфира поделилась в соцсетях, что ее коллектив разбросан если не по планете, то по всей Европе - и это неудобно: "Но что значит неудобство, когда идет война? Я пишу новый альбом, и в нем, конечно, есть "вечные песни", но я не чувствую, что время их выпускать - они слишком светлые. Я, как и все, жду окончания войны".

Земфира и до войны в Украине редко высказывалась на злободневные темы, особенно на своих концертах. Но, объясняя некоторую суету на сцене, она призналась, что не видела своих музыкантов с марта: "Проклятая война. Сейчас много вопросов, но я буду не говорить, а петь".

Ее композиция "Не стреляйте" появилась еще в 2010 году, но в 2022-м зазвучала как один из основных антивоенных синглов. И когда она исполнялась в Риге, было понятно без слов, почему зрители плачут, когда подпевают: "Не молчите в этой рыхлой тишине, я погибну". А когда над зрителями пролетал дрон, певица не удержалась от грустной иронии, мол, сейчас такие объекты воспринимаются уже иначе: "Но если вам нормально, то и нам. Эй, дрон, лети к нам!".

"Я надолго запомню эту атмосферу"

Концерт Земфиры - тот редкий случай, когда на одной площадке можно встретить фанатов, которым и 10 лет, и 40 - и у каждого будут свои любимые хиты. "Мы с подругами как будто вернулись на 20 лет назад, - призналась Алена, приехавшая на концерт из Клайпеды. - Вокруг столько негатива. И у Земфиры есть и грустные тексты, но у нее получилось создать такое светлое настроение. Мне кажется, она сама кайфанула, вы же видели, как она танцевала и улыбалась".

Самые преданные поклонники певицы заранее занимали места в фанзоне Фото: Darja Bertstein/DW

"Я даже не ожидала, что будет такой отличный концерт! Звук, голос - все на высоте, - делится Анна, которая прибыла с друзьями из Таллина. - Мы с трудом могли танцевать, кажется, расстояние между людьми было 10 сантиметров, но я надолго запомню эту атмосферу".

На концерте в Риге не было флагов и политических лозунгов, которые обычно звучат на выступления других российских исполнителей, осудивших войну в Украине. Но слушатели из Украины были. "Мы живем в Риге второй год, - рассказала Оксана, которая бежала с семьей в Латвию из Мариуполя. - И были сомнения, стоит ли идти на концерт, у нас же идет война. И все украинцы все время задают себе такие вопросы. Но знаете, за эти два часа я будто выдохнула. А когда все пели "Прогулку", даже всплакнула - вспомнила, как раньше мы жили, как все было беззаботно".

Впереди - гастроли в Казахстане

В Риге Земфира и правда была в хорошем настроении - прервала концерт, чтобы раздать автографы, что бывает крайне редко на ее выступлениях, передавала приветы фанатам прямо со сцены и посвятила песню фанзоне, которая больше 20 лет поддерживает ее. А еще спела три песни на бис. "Спасибо миру за Земфиру", - кричали восторженные фанаты.

Впереди у Земфиры - гастроли в Казахстане Фото: Darja Bertstein/DW

В своих соцсетях певица отмечала, что предложений по концертам ей сейчас поступает даже больше, чем в то время, когда она жила России. А еще она планирует написать музыку к балету и новый альбом - уже готовы четыре песни. Впереди - гастроли в Казахстане, 18 августа Земфира в Алматы, 20-го - в Астане. "Спасибо, Рига! Еще увидимся, я теперь живу близко", - сказала певица со сцены, имея в виду Францию, куда переехала в 2022-м.

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