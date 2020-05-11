 Германию освежит ″Северный ветер″ Ренаты Литвиновой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.04.2021

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Культура и стиль жизни

Германию освежит "Северный ветер" Ренаты Литвиновой

Красивые женщины, элегантные наряды, ретроавтомобили, шампанское, - фильм, саундтрек к которому написала Земфира, обещает стать ярким событием на кинофестивале goEast в Висбадене.

Рената Литвинова в роли Маргариты в фильме “Северный ветер”

Рената Литвинова в роли Маргариты в фильме “Северный ветер”

Меньше месяца осталось до старта кинофестиваля goEast, который ежегодно проходит в западногерманском Висбадене. Как только что объявили организаторы этого значимого и популярного кинофорумав период с 20 по 26 апреля в его рамках будет продемонстрировано 92 фильма - художественных, документальных и короткометражных лент, созданных кинематографистами из Центральной и Восточной Европы. В их числе - немало работ российского производства. Все они будут доступны для широкой публики в режиме онлайн. Представляем некоторые картины, вошедшие в конкурсную и внеконкурсную программы. 

"Жизнь Иванны" и "Чупакабра" 

Суровые будни 26-летней Иванны, матери пятерых детей, которая ведет кочевой образ жизни на севере Сибири, пася оленей и продолжая традиции своих предков. Из-за глобального потепления и изменений в экологии немало оленей из стада Иванны погибло. Чтобы прокормить семью, ее муж отправляется в город на заработки - в надежде устроиться там нефтяником. После того как его поиски работы успехом не увенчались, Иванна с детьми приезжает к нему и пытается найти работу сама, рассчитывая обеспечить достойную жизнь и будущее детям. В городе ненецкая женщина постоянно сталкивается с трудностямино пути назад уже нет. 

Плакат кинофестиваля goEast - 2021

Плакат кинофестиваля goEast - 2021

Таково краткое содержание документальной ленты "Жизнь Иванны" совместного производства России и ЭстонииЕе снял молодой режиссер из Гватемалы Ренато Боррайо Серрано - выпускник авторской Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Этот фильм вошел в число 16 включенных в конкурсную программу картин, которым предстоит побороться за "Золотую лилию" - главный приз фестиваля, дотируемый 10 тыс. евро. 

О нелегкой судьбе девятилетнего мальчика, страдающего из-за отсутствия родительской любви и заботы, повествует художественная кинодрама "Чупакабра", поставленная российским режиссером Григорием Коломийцевым. Однажды в шторм мальчуган находит на берегу моря мертвую собаку. Он принимает ее за мифическое существо Чупакабру и пребывает в уверенности, что оно наделено волшебной силой и поможет ему обрести жизнь, наполненную любовью и счастьем. 

"Папье-маше" 

"Папье-маше" - трагикомедия российского режиссера Виталия Суслина. Герои истории в духе театра абсурда - жители российской глубинки Иван Лашин и его мать, причем эти персонажи не вымышленные, они играют самих себя. Скотник Иван Лашин, по уши влюбившись в случайно встреченную им девушку-горожанку, бросает все, покидает свою родную деревню и уезжает в город за счастьем 

Там он послушно, по чужой подсказке, набирает астрономические кредиты на свое имя. Жизнь кажется сказкой. Но немного погодя возникают требующие возвращения долга коллекторы. Знакомый участковый предлагает простофиле свое покровительство - в обмен на "сделку". В результате Лашин оказывается за решеткой. Как и задумывал режиссер, получилась история про маленького человека, который, несмотря на все перипетии судьбы, сохраняет доверие к людям и продолжает радоваться жизни. 

"Северный ветер" 

Ярким событием кинофестиваля goEast обещает стать показ вошедшего во внеконкурсную программу российского полнометражного фильма "Северный ветер" - новой работы Ренаты Литвиновой. Кинокартина, саундтрек к которой написала Земфирастала экранизацией одноименного спектакляпоставленного Литвиновой на сцене МХТ им. ЧеховаРената также написала сценарий и сыграла в киноленте главную роль. 

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Действие фильма "Северный ветер" разворачивается во времена матриархата. Правящее семейство, женщины влиятельного клана, проживавшего на территории неких Северных полей, обладают особым даром: им подвластно время. По своей прихоти они постоянно отмечают Новый год, так что атмосфера праздника сохраняется на протяжении почти всего фильма. 

А еще они воюют друг с другом за обладание любимым, за сферы влияния и, конечно же, из-за денег. На чарующих, окутанных тайной героинях красуются элегантные наряды первой половины XX века, летают они на старинных авиалайнерах, пьют изысканное шампанское. Иными словами, все в духе неповторимой Ренаты Литвиновой. 

"Желтая кошка" 

А откроет кинофестиваль в Висбадене фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Желтая кошка" - совместное производство Казахстана и Франции. Действие картины, поставленной в жанре трагикомедии, разворачивается на бескрайних просторах казахстанских степей, где все устроено "по понятиям". Главный герой Кермек после очередного преступления оказывается за решеткой, где всерьез задумывается о том, как жить дальше. 

Посмотрев фильм "Самурай" и придя в восторг от Алена Делона, он решает после выхода на свободу открыть свой кинотеатр. Но реальность разбивает мечты. После тюрьмы жизнь Кермека становится сродни последним часам желтой кошки - так называют "технику" подпала леса для его нелегальной вырубки и продажи: кошку обливают бензином, поджигают и запускают в чащу. Обезумевшее животное мечется, пытается спастись, но все напрасно. Шансов - никаких. 

Помимо главного приза фестиваля "Золотая лилия", вручаемого за победу в номинации "Лучший фильм", на goEast также предусмотрены награды за лучший документальный фильм (10 тыс. евро), за лучшую режиссуру (7500 евро), за художественную оригинальность (2000 евро). Победители в каждой категории определяются международным жюри. Международная награда кинокритиков присуждается жюри ФИПРЕССИ - Международной федерации кинопрессы. 

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