Протесты в Беларуси: Рига не хочет проводить ЧМ-2021 по хоккею вместе с Минском

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 8 сентября.
В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 8 сентября (время московское).
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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в украинском МИДе. Это информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе дипмиссии. Посол был отозван для консультаций после отказа белорусских властей передать Киеву предполагаемых членов ЧВК Вагнера, а также, как заявил глава МИД Украины, из-за неоднократных и совершенно безосновательных обвинений в недружественных шагах со стороны Александра Лукашенко.
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Правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея (IIHF) письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Беларуси. Об этом сообщил латвийский портал Skaties. "Если ситуация в Беларуси не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии вынуждено будет отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года", - говорится в документе. Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.
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