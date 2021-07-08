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Реформация

Ein Grabungsgelände ist auf dem Hügel «Kleiner Klaus» oberhalb Helftas zu sehen. Die wiederentdeckte Königspfalz Helfta (Landkreis Mansfeld-Südharz) wird in einer Forschungsgrabung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt erkundet. Archäologen haben zunächst mit der Freilegung der Grundmauern der Kirche Kaiser Ottos des Großen (912-973) begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Археологи нашли в кукурузном поле церковь императора Оттона Великого 08.07.2021

Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.
1-L76-E1521-6-B (462416) 'Luther in Worms' Luther, Martin; Reformator; 1483-1546. - 'Luther in Worms'. - (Auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser Karl V. u.Kurfürsten, 17./18. 4.1521). Holzstich nach Emil Jacobs (1802-1866), spätere Kolorierung. Aus: F.Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2.Bd., Dresden (C.C.Meinhold) 1862. F: 'Luther à Worms' Luther, Martin ; réformateur religieux ; Eisleben 10.11.1483 - id. 18.2.1546. - 'Luther à Worms'. - (Devant Charles Quint à la Diète impériale de Worms, 17-18 avril 1521). Grav. sur bois d'ap. Emil Jacobs (1802-1866), coloriée ultérieurement. In : F. Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2e vol., Dresde (C.C.Meinhold) 1862.

На том стою и не могу иначе! Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге 16.04.2021

500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
Sankt Martin (Martin von Tours, Der heilige Martin), Wandmalerei, Liebfrauenkirche Oberwesel am Rhein. Mittelrhein, Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Как празднуют день Святого Мартина в Германии 10.11.2019

День памяти Святого Мартина отмечается 11 ноября. Кем был национальный святой французов и немцев - покровитель бедных, нищих, беженцев, пастухов, виноградарей и мельников?
10.05.2019, Thüringen, Schmalkalden: Sanierte Fachwerkhäuser prägen das Bild der historischen Altstadt. In einem restaurierten Fachwerk-Haus am Schmalkalder Altmarkt wurde jetzt das Otto Mueller Museum der Moderne eingerichtet. Gezeigt werden große Teile des Werkes des deutschen Expressionisten Otto Müller auf zwei Etagen. Das Museum wird am 11. Mai eröffnet. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Фахверковый Шмалькальден (фото) 19.05.2019

Эта фотография была сделана на днях в тюрингском Шмалькальдене. Какую роль этот небольшой город сыграл в истории Германии?
Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten auf Briefmarken picture-alliance/dpa/A.Weigel Die Sonderbriefmarke mit dem Dom von Regensburg, aufgenommen am Freitag (04.02.2011) in Regensburg (Oberpfalz). Die 75-Cent-Marke mit dem Regensburger Dom als zentralem Motiv ist im Rahmen einer Serie über das Weltkulturerbe erschienen. Foto: Armin Weigel dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Филателистический путеводитель по Германии 09.10.2018

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
Wartburg: Copyright/Fotograf André Nestler bereit gestellt von Eisenach-Wartburg Region Touristik GmbH

10 причин любить Тюрингию 09.03.2018

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
Das Denkmal für den Reformator Martin Luther ist am 31.10.2017 neben dem Turm der Stadtkirche auf dem Markt in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) zu sehen. Mit Gottesdiensten und einem Festakt erinnert die Evangelische Kirche an Luthers Thesenanschlag auf den Tag genau vor 500 Jahren. Der Theologe Martin Luther (1483-1546) soll der Überlieferung nach am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Schlosskirche angeschlagen haben. Das Datum gilt als Beginn weltweiter Veränderungen in Kirche und Gesellschaft. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии празднуют 500-летие Реформации (видео) 31.10.2017

500 лет назад Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов на дверях церкви в Виттенберге. Он критиковал католическую церковь за индульгенции - отпущение грехов за деньги. Так в Европе началась Реформация.

500 лет Реформации: Как Мартин Лютер изменил мир (31.10.2017) 31.10.2017

500 лет назад Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов на дверях церкви в Виттенберге. Он критиковал католическую церковь за индульгенции - отпущение грехов за деньги. Так в Европе началась Реформация.

От пива до носков: как Мартин Лютер стал в Германии настоящим брендом (31.10.2017) 31.10.2017

31 октября в Германии празднуют 500-летие Реформации. Сейчас имя Мартина Лютера - основателя протестантизма в Германии - стало настоящим брендом. Вот, что можно найти в одном из магазинчиков в Виттенберге, где жил и проповедовал Лютер.
Ausschnitt aus der Predella des Reformationsaltars in der Wittenberger Stadtkirche St. Marien von Lucas Cranach dem Älteren (1472 - 1553), der über 40 Jahre als Hofmaler, Druckereibesitzer, Verleger, Buchhändler, Apothekenbesitzer, Ratsherr und Bürgermeister in Wittenberg lebte. Aufgenommen am 10.09.2002. Der Altar entstand um 1540 in dessen Werkstatt in Wittenberg und wurde im Jahre 1547 in der Stadtkirche eingeweiht. Der Reformator Martin Luther predigt auf der Kanzel und weist, mit einer Hand auf der Bibel, auf Jesus Christus den Gekreuzigten und Auferstandenen. St. Marien war bevorzugte Predigtstätte Luthers. In der Gemeinde haben sich u. a. Luthers Frau Katharina mit einem der Söhne sowie der Maler Lucas Cranach d.Ä.selbst versammelt. | Verwendung weltweit

500 лет Реформации: Озарение, наследие и черное пятно в жизни Лютера 31.10.2017

31 октября в Германии отмечается юбилей Реформации. Продолжим рассказ о жизни Мартина Лютера, начатый накануне этого праздничного дня.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ Bildnummer: 59487959 Datum: 23.09.2009 Copyright: imago/epd Denkmal des Reformators Martin Luther auf dem Marktplatz in Eisleben (Sachsen-Anhalt) mit dem Turm der St. Andreaskirche im Hintergrund am 23.9.2009. Das Denmal, das 1883 von dem Berliner Bildhauer Rudolf Siemerin errichtet wurde, zeigt Luther, wie er die Bannbulle des Papstes zerreißt. In Eisleben wurde der Reformator am 10.11.1483 geboren; am 18.2.1546 starb er hier. In der Andreaskirche hielt er seine letzten Predigten. Der Überlieferung nach schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Das Ereignis gilt als Beginn der Kirchenreformation. Der 31. Oktober wird deshalb von evangelischen Christen als Reformationstag gefeiert. 2017 jährt sich der legendäre Thesenanschlag Martin Luthers an der Schlosskirche zum 500. Mal. Reformationstag am 31. Oktober xns x0x 2009 quer Aufmacher Architektur bauten Burgen Denkmäler Evangelische_Kirche gebäude Kultur Reformation Religionen 59487959 Date 23 09 2009 Copyright Imago epd Monument the Reformer Martin Luther on the Market Square in Eisleben Saxony Anhalt with the Tower the St Andreas Church in Background at 23 9 2009 the Denmal the 1883 from the Berlin Sculptors Rudolf built was shows Luther like he the the Pope tears in Eisleben was the Reformer at 10 11 1483 born at 18 2 1546 died he here in the Andreas Church held he his last Sermons the Tradition after suggested Martin Luther at 31 October 1517 his 95 Theses against the Indulgences the Church to the Door the Wittenberg Castle Church the Event is as Beginning the the 31 October will therefore from Protestant Christians as Reformation Day celebrated anniversary to the legendary These stop Martin Luther to the Castle Church to 500 times Reformation Day at 31 October xns x0x 2009 horizontal Highlight Architecture Buildings Castles Monuments Building Culture Reformation Religions

Комментарий: Неожиданная Реформация 31.10.2017

Германия - главный центр протестантизма? Уже нет. Большинство протестантов живут сегодня в Африке, Азии и Латинской Америке. И дебаты о наследии Лютера надо вести там, считает Астрид Пранге.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ Bildnummer: 59487959 Datum: 23.09.2009 Copyright: imago/epd Denkmal des Reformators Martin Luther auf dem Marktplatz in Eisleben (Sachsen-Anhalt) mit dem Turm der St. Andreaskirche im Hintergrund am 23.9.2009. Das Denmal, das 1883 von dem Berliner Bildhauer Rudolf Siemerin errichtet wurde, zeigt Luther, wie er die Bannbulle des Papstes zerreißt. In Eisleben wurde der Reformator am 10.11.1483 geboren; am 18.2.1546 starb er hier. In der Andreaskirche hielt er seine letzten Predigten. Der Überlieferung nach schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Das Ereignis gilt als Beginn der Kirchenreformation. Der 31. Oktober wird deshalb von evangelischen Christen als Reformationstag gefeiert. 2017 jährt sich der legendäre Thesenanschlag Martin Luthers an der Schlosskirche zum 500. Mal. Reformationstag am 31. Oktober xns x0x 2009 quer Aufmacher Architektur bauten Burgen Denkmäler Evangelische_Kirche gebäude Kultur Reformation Religionen 59487959 Date 23 09 2009 Copyright Imago epd Monument the Reformer Martin Luther on the Market Square in Eisleben Saxony Anhalt with the Tower the St Andreas Church in Background at 23 9 2009 the Denmal the 1883 from the Berlin Sculptors Rudolf built was shows Luther like he the the Pope tears in Eisleben was the Reformer at 10 11 1483 born at 18 2 1546 died he here in the Andreas Church held he his last Sermons the Tradition after suggested Martin Luther at 31 October 1517 his 95 Theses against the Indulgences the Church to the Door the Wittenberg Castle Church the Event is as Beginning the the 31 October will therefore from Protestant Christians as Reformation Day celebrated anniversary to the legendary These stop Martin Luther to the Castle Church to 500 times Reformation Day at 31 October xns x0x 2009 horizontal Highlight Architecture Buildings Castles Monuments Building Culture Reformation Religions

500 лет Реформации: Лютер и религиозная революция в Германии 30.10.2017

31 октября отмечается юбилей события, ставшего отправной точкой в истории протестантизма. В этот день Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои 95 тезисов.
Porträt des Reformators Martin Luther, Ölgemälde auf Holz von Lukas Cranach d.Ae., 1528. Das Bild hängt in der Lutherhalle in Wittenberg, dem grössten reformationsgeschichtlichen Museum der Welt. Die von Lucas Cranach und seiner Werkstatt ab 1520 geschaffenen Bilder sind als Grundtypen bis heute prägend für die Vorstellung von Martin Luther (1483 bis 1546). Martin Luther ist die Schlüsselgestalt der Reformation. Daran erinnert der Reformationstag am 31. Oktober. Nicht von ungefähr gehört der Reformator zu den am häufigsten dargestellten Personen der Geschichte. Allein die Lutherhalle in Wittenberg bewahrt um die 2.400 verschiedene Lutherbilder auf. Rund 500 Bilder sind bereits zu Luthers Lebzeiten entstanden.

Памятные места Лютера в Германии 27.10.2017

В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.
Moskau - St.-Peter-und-Paul-Kirche

К юбилею Реформации лютеранам России вернули главную церковь 25.10.2017

25 октября в присутствии президента ФРГ Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Москве, почти 80 лет принадлежавший государству, передали в собственность лютеранской общины.
2017 Augusteum und Lutherhaus in Wittenberg: Autogramm, Peter der Große

Где в Германии оставил свой автограф Петр Первый 29.08.2017

Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.
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