Реформация

От пива до носков: как Мартин Лютер стал в Германии настоящим брендом (31.10.2017)

31 октября в Германии празднуют 500-летие Реформации. Сейчас имя Мартина Лютера - основателя протестантизма в Германии - стало настоящим брендом. Вот, что можно найти в одном из магазинчиков в Виттенберге, где жил и проповедовал Лютер.