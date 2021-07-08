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Церковь святой Радегунды в Саксонии-Анхальт в X веке служила пфальцем - дворцом для правителей Священной Римской империи. Храм был снесен в ходе Реформации 500 лет назад.
500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
День памяти Святого Мартина отмечается 11 ноября. Кем был национальный святой французов и немцев - покровитель бедных, нищих, беженцев, пастухов, виноградарей и мельников?
Эта фотография была сделана на днях в тюрингском Шмалькальдене. Какую роль этот небольшой город сыграл в истории Германии?
Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
500 лет назад Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов на дверях церкви в Виттенберге. Он критиковал католическую церковь за индульгенции - отпущение грехов за деньги. Так в Европе началась Реформация.
31 октября в Германии празднуют 500-летие Реформации. Сейчас имя Мартина Лютера - основателя протестантизма в Германии - стало настоящим брендом. Вот, что можно найти в одном из магазинчиков в Виттенберге, где жил и проповедовал Лютер.
31 октября в Германии отмечается юбилей Реформации. Продолжим рассказ о жизни Мартина Лютера, начатый накануне этого праздничного дня.
Германия - главный центр протестантизма? Уже нет. Большинство протестантов живут сегодня в Африке, Азии и Латинской Америке. И дебаты о наследии Лютера надо вести там, считает Астрид Пранге.
31 октября отмечается юбилей события, ставшего отправной точкой в истории протестантизма. В этот день Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои 95 тезисов.
В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.
25 октября в присутствии президента ФРГ Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Москве, почти 80 лет принадлежавший государству, передали в собственность лютеранской общины.
Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.
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