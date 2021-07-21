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Республика Карелия - субъект Российской Федерации в составе Северо-Западного федерального округа.
Загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии выявлено в шести районах Сахалина. Авиалесоохрана вызвала в трех районах региона искусственные дожди.
По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это - значительно хуже средних многолетних значений", - отметил он.
В Якутии сохраняется сложная обстановка, там насчитали 216 природных пожаров. В поселке Найстенъярви в Карелии ситуацию взяли под контроль, сообщил глава региона.
Суд оставил без удовлетворение обращение защиты историка, которая требовала отменить решение Верховного суда Карелии, ужесточившего наказание Дмитриеву с 3,5 до 13 лет лишения свободы.
Пикет солидарности с Юрием Дмитриевым, осужденным в Петрозаводске по статье о педофилии, был организован в Берлине единомышленниками председателя карельского отделения "Мемориала".
Глава карельского отделения "Мемориала" признан виновным в насильственных действиях в отношении приемной дочери. Омбудсмены ФРГ и Франции призывали прекратить его преследование.
Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев не намерен "складывать руки" после решения суда ужесточить наказание. "Печалька??? Нет! Закономерно. Видно, сильно я кому-то хвост прищемил", - считает историк.
Пресс-секретарь президента РФ пообещал ознакомиться с изменением приговора Юрию Дмитриеву, адвокат намерен подать жалобу на решение Верховного суда Карелии.
Верховный суд Карелии почти в четыре раза ужесточил приговор суда первой инстанции. Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.
Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, останется под арестом до 25 июля, постановил суд в Карелии.
Суд отклонил апелляцию адвокатов на решение продлить содержание историка Дмитриева под стражей. И не прислушался к открытому письму правозащитников, деятелей науки и культуры с просьбой избрать иную меру пресечения.
Депутаты от "Единой России" и ЛДПР высказали идею провести досрочные выборы в Думу. Спикер парламента Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день.
По данным "Новой газеты", а также изданий Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и центра "Досье", Вадим Красиков вместе с двумя сотрудниками группы ФСБ "Вымпел" в 2007 году совершил убийство бизнесмена в Карелии.
По данным общества "Мемориал", в урочище Сандармох покоятся останки жертв Большого террора. Попытку РВИО вскрыть их могилы правозащитники называют актом вандализма.
"У стороны обвинения нет доказательств, которые можно положить в основу обвинительного приговора", - сказал адвокат Виктор Ануфриев. Главное для его подзащитного – выйти на свободу "с высоко поднятой головой".
Суд вынес вердикт шести фигурантам дела о гибели детей, отдыхавших в лагере "Парк-отель "Сямозеро".
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