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Республика Карелия

Республика Карелия - субъект Российской Федерации в составе Северо-Западного федерального округа.

10.7.2020, Sibirien, Russland, An aerial view shows smoke rising from a forest fire burning in Krasnoyarsk region, Russia, in this still image taken from undated handout video obtained by Reuters July 10, 2020. The Aerial Forest Protection Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

На Сахалине превышен уровень вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Якутии 21.07.2021

Загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии выявлено в шести районах Сахалина. Авиалесоохрана вызвала в трех районах региона искусственные дожди.
This image made from video provided by the RU-RTR Russian television provided Thursday, July 2, 2020, shows firefighters work on a site of a forest fire in the republic of Sakha also knows as Yakutia, Russia Far East. More than 2,000 hectares of forest were alight over a large area of the Russia's region, according to the ministry of emergency situations. The fires already destroyed over a million hectares of forest, the number of wildfires has been increased in the past 24 hours. Strong winds are helping to spread the blaze. (RU-RTR Russian Television via AP) RUSSIA OUT

Эксперт: Справиться с пожарами в Якутии удастся лишь к середине августа 20.07.2021

По словам эксперта "Гринпис" в России Куксина, в РФ одновременно горят порядка 3 млн гектаров леса. "Это - значительно хуже средних многолетних значений", - отметил он.

6307321 13.08.2020 In this handout photo released by the Aerial Forest Protection Service, a view shows flames and smoke from a forest fire at the unknown location in the Republic of Sakha (Yakutia), Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Aerial Forest Protection Service

Пожары в Якутии: более 60 населенных пунктов - в зоне задымления 19.07.2021

В Якутии сохраняется сложная обстановка, там насчитали 216 природных пожаров. В поселке Найстенъярви в Карелии ситуацию взяли под контроль, сообщил глава региона.
Copyright: DW Russisch (Screenshot aus dem Beitrag von der DW-Reporterin Yuliya Vishnevetskaya) Tags: Juri Dmitrijew, Karelien, Memorial, Juri Dmitriev Beschreibung: Fall von Juri Dmitrijew in Karelien

Кассационный суд оставил в силе приговор Юрию Дмитриеву 16.02.2021

Суд оставил без удовлетворение обращение защиты историка, которая требовала отменить решение Верховного суда Карелии, ужесточившего наказание Дмитриеву с 3,5 до 13 лет лишения свободы.

Protestaktion in Berlin vor der russischen Botschaft gegen die Verurteilung des Historikers Yuri Dmitriew von Memorial --- Berlin am 24.11.2020

В Берлине прошел пикет перед посольством РФ в защиту историка Юрия Дмитриева 24.11.2020

Пикет солидарности с Юрием Дмитриевым, осужденным в Петрозаводске по статье о педофилии, был организован в Берлине единомышленниками председателя карельского отделения "Мемориала".
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Карельский историк Юрий Дмитриев оставлен под стражей до 27 февраля 24.11.2020

Глава карельского отделения "Мемориала" признан виновным в насильственных действиях в отношении приемной дочери. Омбудсмены ФРГ и Франции призывали прекратить его преследование.
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Карельский историк Юрий Дмитриев прокомментировал ужесточение приговора 30.09.2020

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев не намерен "складывать руки" после решения суда ужесточить наказание. "Печалька??? Нет! Закономерно. Видно, сильно я кому-то хвост прищемил", - считает историк.
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

В Кремле отказались комментировать изменение приговора Юрию Дмитриеву 30.09.2020

Пресс-секретарь президента РФ пообещал ознакомиться с изменением приговора Юрию Дмитриеву, адвокат намерен подать жалобу на решение Верховного суда Карелии.
Copyright: DW Russisch (Screenshot aus dem Beitrag von der DW-Reporterin Yuliya Vishnevetskaya) Tags: Juri Dmitrijew, Karelien, Memorial, Juri Dmitriev Beschreibung: Fall von Juri Dmitrijew in Karelien

Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет 29.09.2020

Верховный суд Карелии почти в четыре раза ужесточил приговор суда первой инстанции. Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года.
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Историку Юрию Дмитриеву на месяц продлили арест 16.06.2020

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, останется под арестом до 25 июля, постановил суд в Карелии.
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Верховный суд Карелии оставил Юрия Дмитриева в СИЗО 07.05.2020

Суд отклонил апелляцию адвокатов на решение продлить содержание историка Дмитриева под стражей. И не прислушался к открытому письму правозащитников, деятелей науки и культуры с просьбой избрать иную меру пресечения.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах 10.03.2020

Депутаты от "Единой России" и ЛДПР высказали идею провести досрочные выборы в Думу. Спикер парламента Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день.
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СМИ установили связь предполагаемого берлинского убийцы с ФСБ 07.12.2019

По данным "Новой газеты", а также изданий Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и центра "Досье", Вадим Красиков вместе с двумя сотрудниками группы ФСБ "Вымпел" в 2007 году совершил убийство бизнесмена в Карелии.

Beschreibung: Erinnerung an die Opfer von Gedenkstätte Sandarmokh Schlagworte: Karelien, Russland, Gedenkstätte Sandarmokh Jahr/Ort: 2018, Karelien Fotograf: Korrespondent in Moskau Yuliya Vischnevetskaya

"Мемориал" попросил Генпрокуратуру проверить законность раскопок РВИО в Сандармохе 14.08.2019

По данным общества "Мемориал", в урочище Сандармох покоятся останки жертв Большого террора. Попытку РВИО вскрыть их могилы правозащитники называют актом вандализма.
Russischer Historiker Yuri Dmitriev (Karelien). Copyright:Y. Golovkin.

Адвокат Юрия Дмитриева надеется на оправдательный приговор историку 13.06.2019

"У стороны обвинения нет доказательств, которые можно положить в основу обвинительного приговора", - сказал адвокат Виктор Ануфриев. Главное для его подзащитного – выйти на свободу "с высоко поднятой головой".
KARELIA, RUSSIA - JUNE 19, 2016: Kids return to the Syamozero Park Hotel in the Pryazhinsky District. At least 10 children from Moscow and one adult died in the early hours of June 19 as storm hit a tourist boat on Lake Syamozero. Igor Podgorny/TASS |

Экс-руководители лагеря на Сямозере в Карелии приговорены к 9,5 годам колонии 18.03.2019

Суд вынес вердикт шести фигурантам дела о гибели детей, отдыхавших в лагере "Парк-отель "Сямозеро".
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