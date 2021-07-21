Республика Карелия

Адвокат Юрия Дмитриева надеется на оправдательный приговор историку

"У стороны обвинения нет доказательств, которые можно положить в основу обвинительного приговора", - сказал адвокат Виктор Ануфриев. Главное для его подзащитного – выйти на свободу "с высоко поднятой головой".