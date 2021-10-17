Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.