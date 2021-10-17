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Религия

Религия - особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, религиозная община).

DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ислам в Турции: что угрожает секуляризму 17.10.2021

Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.

ARCHIV - Undatierte Aufnahme der katholischen Philosophin Dr. Edith Stein. Am 12. Oktober 1891 wurde sie in Breslau als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Von 1911 bis 1915 Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte. 1922 Eintritt in die Katholische Kirche. Vor 70 Jahren wurde die Nonne Edith Stein in Auschwitz ermordet. Mithäftlinge beschrieben sie als «Engel», der Papst sprach sie 1998 heilig. Doch ob die Jüdin wirklich als katholische Märtyrerin gelten kann, ist umstritten. (zu dpa: Jüdin und katholische Heilige - Vor 70 Jahren starb Edith Stein) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн 12.10.2021

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
19.03.2017 ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 19, 2017: A sign outside the Russian administrative centre of Jehovah's Witnesses based in the town of Solnechnoye. Russia's Justice Ministry has filed a lawsuit against Jehovah's Witnesses to declare it an extremist organisation, a hearing of Russia's Supreme Court scheduled for April 5, 2017. Alexander Demianchuk/TASS |

"Свидетели Иеговы" в Иркутске рассказали о пытках при задержании 11.10.2021

Представители организации "Свидетели Иеговы в России" сообщили, что силовики применили насилие к верующим во время массовых обысков 4 октября в Иркутске.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада Украины приняла закон о противодействии антисемитизму 23.09.2021

Согласно документу, к проявлениям антисемитизма относятся среди прочего призывы к убийству евреев и его оправдание, отрицание Холокоста, а также повреждение религиозных зданий.
22.08.2021, Afghanistan, Kabul: Taliban-Kämpfer stehen an einem Kontrollpunkt im Viertel Wazir Akbar Khan in afghanischen Hauptstadt Kabul und sprechen mit einem Rollerfahrer. In Kabul sind im Gedränge rund um den Flughafen nach Angaben der britischen Regierung sieben Menschen ums Leben gekommen. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС раскритиковал созданное талибами правительство Афганистана 08.09.2021

Состав переходного правительства в Кабуле не отражает этнического и религиозного многообразия Афганистана, указали в Брюсселе. Зампред Еврокомиссии Шефчович призвал талибов уважать права женщин.
Eine Flagge mit dem Alten Wappen der Republik Belarus trägt ein Teilnehmer eines Ökumenischen Gottesdienstes für Belarus im Berliner Dom. Der Gottesdienst ist initiiert von der Evangelischen Kirche in Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Bischofskonferenz, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland und der Arbeitsgruppe «Christliche Vision» des Koordinierungsrates für Belarus.

Карикатура, которая будет дорого стоить: как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение 08.09.2021

В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.
Bibles and Quran, interfaith symbols of Christianity, Islam and Judaism, the three monotheistic religions, Haute-Savoie, France, Europe

Теологии в межрелигиозном контексте - уникальная магистратура в Германии 04.08.2021

Иудейство, христианство и ислам. В чем их сходство, и как научиться решать разногласия между представителями этих религий? В Тюбингене студентам предлагают уникальную программу.
Russian Orthodox Patriarch Kirill (C, in white) leads believers in a nightime procession marking 100 years since the Bolsheviks shot dead Tsar Nicholas II and his family after he abdicated outside Yekaterinburg early on July 17, 2018. - The powerful church leader led the procession that began in the early hours from the murder site to a monastery commemorating the victims outside the city of Yekaterinburg just east of the Ural mountains. Another 20,000 people joined the commemorations when the procession arrived at the monastery in Ganina Yama after covering the distance of 21 kilometres (13 miles). (Photo by Vlad LONSHAKOV / AFP) (Photo credit should read VLAD LONSHAKOV/AFP/Getty Images)

В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о царской семье 17.07.2021

В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
Symbolfoto zum Thema EM-Ausscheiden der Nationalelf im Halbfinale Deutschland gegen Frankreich (0:2) bei der Fußball-Europameisterschaft 2016. Köln, 07.07.2016

Что нужно знать о покровителях футбола (фотогалерея) 11.06.2021

Кому на чемпионате Европы по футболу будут помогать Георгий Победоносец, Владимир Великий, Андрей Первозванный и другие покровители национальных сборных?

Фигуры святых Бонифация, Бенедикта и Стурмия перед Старой ратушей в немецком городе Фульда

Святые покровители футбольных сборных 11.06.2021

Какие святые покровительствуют национальным сборным по футболу на чемпионате Европы?
Verschiedene Pelzmäntel hängen am 20.11.2013 in Frankfurt am Main (Hessen) in einem Pelzfachgeschäft. Großmutters klassischer Pelzmantel ist out. Das Pelzgeschäft boomt dennoch wie eh und je - trotz Warnungen der Tierschützer. Doch nicht nur die Ware, auch der Kundenkreis hat sich gewandelt. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (zu dpa-Korr «Pelze - Neuer Schick und alter Streit» vom 09.12.2013) +++ (C) picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

Израиль стал первой страной, запретившей торговлю натуральным мехом 10.06.2021

Запрет на торговлю мехом не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды. Власти Израиля рассчитывают сделать отрасль моды более дружелюбной к окружающей среде.
Illustration: ***ACHTUNG: Bild nur zur Berichtersttaung über House of one verwenden!*** Das House of One ist ein geplantes interreligiöses Gebäude, das voraussichtlich ab 2019 am Petriplatz im Berliner Ortsteil Mitte entstehen soll

В Берлине заложили уникальный межконфессиональный центр 27.05.2021

Здание из желтого песчаника с возвышающейяся 42-метровой башней станет единым домом для еврейской синагоги, христианской церкви и мусульманской мечети.
A police vehicle is seen next to a synagogue in Halle, Germany October 10, 2019, after two people were killed in a shooting. REUTERS/Fabrizio Bensch

В Германии растет число нападений на религиозные общины 04.05.2021

В 2020 году около 30 процентов выявленных в ФРГ преступлений на почве ненависти пришлось на атаки на религиозные общины, говорится в отчете BKA о политически мотивированной преступности.
Medics and rescue workers attend to the Lag B'Omer event in Mount Meron, northern Israel, where fatalities were reported among the thousands of ultra-Orthodox Jews gathered at the tomb of a 2nd-century sage for annual commemorations that include all-night prayer and dance, at Mount Meron, Israel April 30, 2021. REUTERS/ David Cohen-JINIPIX/ ATTENTION EDITORS - ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

В Израиле в давке на религиозном празднике погибли десятки людей 30.04.2021

Трагедия произошла при восхождении на гору Мерон, когда десятки людей поскользнулись на крутом подъеме. Погибли не менее 38 человек, еще более ста получили травмы.

1-L76-E1521-6-B (462416) 'Luther in Worms' Luther, Martin; Reformator; 1483-1546. - 'Luther in Worms'. - (Auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser Karl V. u.Kurfürsten, 17./18. 4.1521). Holzstich nach Emil Jacobs (1802-1866), spätere Kolorierung. Aus: F.Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2.Bd., Dresden (C.C.Meinhold) 1862. F: 'Luther à Worms' Luther, Martin ; réformateur religieux ; Eisleben 10.11.1483 - id. 18.2.1546. - 'Luther à Worms'. - (Devant Charles Quint à la Diète impériale de Worms, 17-18 avril 1521). Grav. sur bois d'ap. Emil Jacobs (1802-1866), coloriée ultérieurement. In : F. Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2e vol., Dresde (C.C.Meinhold) 1862.

На том стою и не могу иначе! Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге 16.04.2021

500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
PARIS, FRANCE - DECEMBER 14: A police car logo is seen as French police officers demonstrate in front of the Arc de Triomphe on Place de l'Etoile in Paris on December 14, 2020, over their working conditions. The recurring allegations of racism and brutality against the police have become a major headache for French President Emmanuel Macron who recently announced plans for a summit in January on how to improve relations between the police and communities, adding that the summit would also address the police's longstanding complaints over working conditions. Julien Mattia / Anadolu Agency

В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему ножом мужчину 14.03.2021

По предварительным данным, покушение неизвестного на жизнь сотрудника полиции в Париже не имело террористических мотивов.
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