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Религия - особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, религиозная община).
Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.
Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
Представители организации "Свидетели Иеговы в России" сообщили, что силовики применили насилие к верующим во время массовых обысков 4 октября в Иркутске.
Согласно документу, к проявлениям антисемитизма относятся среди прочего призывы к убийству евреев и его оправдание, отрицание Холокоста, а также повреждение религиозных зданий.
Состав переходного правительства в Кабуле не отражает этнического и религиозного многообразия Афганистана, указали в Брюсселе. Зампред Еврокомиссии Шефчович призвал талибов уважать права женщин.
В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.
Иудейство, христианство и ислам. В чем их сходство, и как научиться решать разногласия между представителями этих религий? В Тюбингене студентам предлагают уникальную программу.
В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
Кому на чемпионате Европы по футболу будут помогать Георгий Победоносец, Владимир Великий, Андрей Первозванный и другие покровители национальных сборных?
Какие святые покровительствуют национальным сборным по футболу на чемпионате Европы?
Запрет на торговлю мехом не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды. Власти Израиля рассчитывают сделать отрасль моды более дружелюбной к окружающей среде.
Здание из желтого песчаника с возвышающейяся 42-метровой башней станет единым домом для еврейской синагоги, христианской церкви и мусульманской мечети.
В 2020 году около 30 процентов выявленных в ФРГ преступлений на почве ненависти пришлось на атаки на религиозные общины, говорится в отчете BKA о политически мотивированной преступности.
Трагедия произошла при восхождении на гору Мерон, когда десятки людей поскользнулись на крутом подъеме. Погибли не менее 38 человек, еще более ста получили травмы.
500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
По предварительным данным, покушение неизвестного на жизнь сотрудника полиции в Париже не имело террористических мотивов.
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