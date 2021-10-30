Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска

Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.