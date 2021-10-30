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Ракета

Der ESA-Astronaut Matthias Maurer beim Training (zu dpa «Der Countdown läuft: Astronaut Maurer vor dem Start zur ISS»). +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска 30.10.2021

Немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на МКС. Незадолго до старта DW поговорила с ним о том, как он готовился к этой миссии, чем будет заниматься на орбите и как будет проходить полет.
Karikatur - ein Duell im Stil eines Westerns: Chinesischer Präsident Xi zielt mit einer Hyper-Toller-Schallrakete auf einen Cowboy. Ein Plakat ist zu sehen, von dem russischer Präsident Wladimir Putin verkündet: Wir testen. Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden.

Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы? 28.10.2021

Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.
28/09/2021 Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley listens to a SenatorâÂÂs question during a Senate Armed Services Committee hearing on the conclusion of military operations in Afghanistan and plans for future counterterrorism operations, Tuesday, Sept. 28, 2021, on Capitol Hill in Washington. Photo by Patrick Semansky/Pool/ABACAPRESS.COM

Пентагон подтвердил испытания гиперзвуковой ракеты в КНР 28.10.2021

По словам главы американского генштаба, речь идет о прорывном испытании гиперзвукового оружия. По значимости генерал Милли сравнил его с запуском советского спутника в 1957 году.
Passanten schauen auf einem Fernsehbildschirm in einem Bahnhof in Seoul. Bei einer Nachrichtensendung wird ein Bild der von Nordkorea abgefeuerten Rakete gezeigt. Das nordkoreanische Militär hat nach Informationen Südkoreas am Dienstagmorgen erneut eine ballistische Rakete getestet. Das Projektil unbekannter Bauart sei in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden. +++ dpa-Bildfunk +++

США призвали Северную Корею прекратить ракетные испытания 24.10.2021

В ходе консультаций в Сеуле спецпредставитель США по Северной Корее назвал очередные испытательные пуски "провокацией" и вновь призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Совбез ООН готовит экстренное заседание.
A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

КНДР выпустила ракеты в сторону Японского моря 19.10.2021

КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
(211016) -- JIUQUAN, Oct. 16, 2021 (Xinhua) -- The crewed spaceship Shenzhou-13, atop a Long March-2F carrier rocket, is launched from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China's Gobi Desert, Oct. 16, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)

Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты 18.10.2021

Как утверждает МИД КНР, тестировалась не гиперзвуковая ракета с ядерным зарядом, а космическая технология, которая могла бы стать удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях.
The Long March-7 Y3 rocket carrying the automated cargo resupply spacecraft Tianzhou-2 as one of the missions to complete China's space station, takes off from Wenchang Space Launch Center in Hainan province, China May 29, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету 17.10.2021

Испытания застали врасплох разведку США и повергли ее в шок. Американцы не ожидали, что Китай продвинулся так далеко в разработке гиперзвукового оружия, сообщила The Financial Times.
In this handout photo released by Roscosmos, Actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko' right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship pose at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Sunday, Sept. 19, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions. (Roscosmos Space Agency via AP)

Корабль "Союз МС-19" с группой для съемок фильма в космосе выведен на орбиту 05.10.2021

Российская съемочная группа планирует впервые снимать в космосе художественный фильм. В числе продюсеров - Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст.
19.07.2021| In this handout video grab released by the Russian Defence Ministry, a Tsirkon (Zircon) hypersonic cruise missile is fired from the Admiral Gorshkov ship, in the White Sea, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry

Россия провела пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды 04.10.2021

Гиперзвуковая ракета "Циркон" была запущена с атомной подлодки "Северодвинск" в Белом море, сообщает Минобороны РФ. Условная цель ракеты находилась в Баренцевом море.
A newly developed anti-aircraft missile is seen during a test conducted by the Academy of Defence Science, in this undated photo released on October 1, 2021 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.

Северная Корея сообщила об испытании новой зенитной ракеты 01.10.2021

Согласно агентству ЦТАК, в ходе теста подтверждены "удивительные боевые характеристики" новой ракеты. На днях КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
People watch a TV showing a file image of North Korea's missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Sept. 28, 2021. North Korea on Tuesday fired a suspected ballistic missile into the sea, Seoul and Tokyo officials said, the latest in a series of weapons tests by Pyongyang that raised questions about the sincerity of its recent offer for talks with South Korea. (AP Photo/Ahn Young-joon)

КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 29.09.2021

По заявлению Пхеньяна, результаты теста подтвердили надежность навигационного контроля и стабильность ракеты. В Южной Корее отметили иные, чем обычно, характеристики полета северокорейской ракеты.
People watch a TV showing a file image of North Korea's missile launch during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Sept. 28, 2021. North Korea on Tuesday fired a suspected ballistic missile into the sea, Seoul and Tokyo officials said, the latest in a series of weapons tests by Pyongyang that raised questions about the sincerity of its recent offer for talks with South Korea. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Северная Корея вновь провела ракетные испытания 28.09.2021

Власти КНДР, по всей видимости, осуществили запуск баллистической ракеты. Постпред КНДР в ООН подчеркнул право своей страны на проведение ракетных испытаний.
In this Sunday, Sept. 12, 2021 photo made available by SpaceX, from left, Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman and Hayley Arceneaux sit in the Dragon capsule at Cape Canaveral in Florida, during a dress rehearsal for the upcoming launch. The fully automated Dragon is the same kind that SpaceX uses to send astronauts to and from the International Space Station for NASA. But the chartered flight won't be going there. (SpaceX via AP)

SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж 16.09.2021

Впервые среди членов космического корабля нет ни одного профессионального астронавта. Цель миссии - набрать 200 млн долларов пожертвований для детской больницы.
U.S. Soldiers, Airmen and civilian staff receive casualties who were injured outside of Hamid Karzai International Airport and evacuated to the U.S. Army-operated Landstuhl Regional Medical Center (LRMC) for further care in Landstuhl, Germany August 27, 2021. Picture taken August 27, 2021. Landstuhl Regional Medical Center/Marcy Sanchez/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

В Кабуле прогремел взрыв 29.08.2021

Ракета попала в район к северо-западу от международного аэропорта Кабула, сообщил начальник афганской полиции. В результате взрыва есть жертвы.

Кто на самом деле сбил MH-17 в Донбассе: процесс перешел в решающую фазу. DW Новости (07.06.2021) 07.06.2021

В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.

Судебный процесс по делу MH-17: семьи жертв ждут правды о роли России (07.06.2021) 07.06.2021

Суд в Гааге начал рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге". Все 298 пассажиров погибли. Следователи уверены, что ракета была выпущена по самолету из ЗРК "Бук" с территории, которая находилась под контролем пророссийских сепаратистов.
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