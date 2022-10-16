Награда за поимку Гиркина и другие события 235-го дня войны

Началось формирование региональной группировки в Беларуси. Объявлена награда за задержание Игоря Гиркина. Обстрел горадминистрации Донецка. Британская разведка считает, что у России проблемы с боеприпасами

На 235-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 16 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Хроника боевых действий

Российские оккупационные власти в Херсоне начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения из оккупированной части Херсонской области в аннексированный Крым, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. По его информации, из Херсона вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Генштаб указывает, что российские войска пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение суток по украинским позициям нанесен один ракетный и десять авиационных ударов, совершено восемь обстрелов из РСЗО. Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов, в частности Стрелечья и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка - Донецкой и Правдиное и Белогорка - Херсонской области.

Украинская авиация нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций ЗРК противника, сбит один вражеский БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один российский командный пункт, говорится в сводке украинского Генштаба.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили наступление ВСУ на Купянском направлении, убив "до 50 украинских военнослужащих" и уничтожив пять боевых бронированных машин и три пикапа с вооружением. Кроме того, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, российские войска в течение суток "продолжали нанесение ударов" не только по военным целям, но и "по объектам системы энергетики Украины".

Обстрел Донецка

Пророссийские сепаратисты сообщили об обстреле Донецка украинской армией. Как передает ТАСС со ссылкой на "мэра" города Алексея Кулемзина, обстрелу подверглось здание "горадминистрации" Донецка. По его словам, строение "очень сильно повреждено". Два человека госпитализированы, сведений о погибших нет.

Началось формирование региональной группировки в Беларуси

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, которые войдут в состав региональной группировки, формируемой Москвой и Минском, уже начали прибывать в Беларусь. Как заявили в Минобороны Беларуси, "передислокация займет несколько дней". Кроме того, в Беларусь из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси Виктор Тумар уточнил, что основу региональной группировки составят белорусские подразделения "по штату мирного времени", а также отдельные формирования России. Численность российских военнослужащих не превысит 9 тысяч человек.

У России проблема с боеприпасами

Россия, скорее всего, не способна эффективно обеспечивать свою армию боеприпасами - к такому выводу приходит британская разведка, упоминая ракетные удары 10 октября. Тогда в течение одного дня по Украине было нанесено более 80 ракетных ударов, причем более половины российских ракет были сбиты. "Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы в том темпе, в котором они расходуются. Эти удары свидетельствуют о дальнейшем сокращении запасов ракет дальнего действия", - считают эксперты Минобороны Великобритании.

С тем, что положение России в войне против Украины ухудшается с каждой неделей, согласен и бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. "Говорят, что война - это испытание воли и логистики - и у Украины есть огромное превосходство по обоим этим пунктам", - считает военный. При этом, по его словам, российские войска должны однозначно проиграть в войне, "иначе через два-три года они попытаются снова".

Иранские баллистические ракеты Zolfaghar Фото: Tasnimnews

Иран планирует поставить России вооружения для нанесения воздушных ударов по городам Украины, сообщает со ссылкой на американских чиновников газета The Washington Post. По информации издания, еще 18 сентября Тегеран направил в Москву официальных лиц для согласования условий поставки дополнительных вооружений, включая два типа иранских ракет класса "земля-земля". Иранская оружейная промышленность уже готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar - баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно, сообщает разведка.

Кроме того, Иран также готовит новые поставки в Россию беспилотных летательных аппаратов, включая "десятки" дополнительных Mohajer-6 и большее количество Shahed-136.

Объявлена награда за Игоря Гиркина

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины объявило награду в 100 тысяч долларов за поимку бывшего "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). О том, что Гиркин вновь отправился в Украину стало известно 15 октября, после того как его жена опубликовала фото с ним, одетым в военную форму. Некоторые российские Telegram-каналы сообщили, что Гиркин отправился на фронт "добровольцем" - начальником штаба или замкомандира батальона. Кроме того, премию за пленение Гиркина предложили украинский активист Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, военный и писатель Валерий Маркус, экс-звезда украинского тенниса Сергей Стаховский, а также председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай - каждый по 10 тысяч долларов.

В Украине Гиркина разыскивают по обвинениям в террористической деятельности, пытках, убийствах и нарушении государственного суверенитета, Нидерланды объявили его в международный розыск в связи с крушением гражданского авиарейса MH17 в 2014 году, который, предположительно, был сбит сепаратистами.

Семь судов покинули украинские порты

Из украинских портов вышли семь судов с подсолнечным маслом, кукурузой и пшеницей, они перевозят в общей сложности 101 251 тонну зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы. "По состоянию на 15 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 549 455 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 690 судов - 349 на прибытие в украинские порты и 341 - на выход из них", - говорится в сообщении совместного координационного центра. Срок соглашения о вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного, – подписанного 22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины, истекает 19 ноября.

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