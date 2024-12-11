Об успехе испытаний по перехвату баллистической ракеты средней дальности, выпущенной с воздуха на Гуаме, сообщило министерство обороны США. В Пентагоне заявили о важной вехе в обороноспособности острова.

США впервые смогли перехватить баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования. Американское агентство по противоракетной обороне провело успешные испытания у побережья Гуама в западной части Тихого океана, что стало важной вехой в обороноспособности этого острова, заявило во вторник, 10 декабря, министерство обороны США.

Во время теста система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска, выпустила ракету Standard Missile-3 Block IIA, произведенную корпорацией RTX Corp. Эта ракета успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха у побережья авиабазы Андерсен, сообщили в Пентагоне.

США укрепляют ПВО и ПРО острова Гуам

Директор Агентства по противоракетной обороне США Хит Коллинз назвал испытания "колоссальным групповым достижением" и подчеркнул их значимость в проверке эффективности совместной архитектуры отслеживания и интегрированных возможностей ПВО и ПРО для Гуама.

Как отмечается в заявлении, успешные испытания свидетельствуют о приверженности Пентагона укреплению обороны Гуама от ракетных угроз. Они являются частью более широкой инициативы по созданию усовершенствованной системы ПВО и ПРО Гуама.

Принадлежащий США, но не входящий в их состав Гуам является стратегическим военным форпостом, расположенным ближе к Китаю, чем к Гавайям - самому западному штату США. Он играет важную роль в сдерживании потенциальных противников США в регионе, отмечает Reuters.

Источники The Moscow Times: Пуск "Орешника" - часть пропагандистской кампании Кремля

Издание The Moscow Times (MT) напоминает, что испытания в США прошли вскоре после того, как Россия 21 ноября нанесла по городу Днепру удар баллистической ракетой средней дальности, которую Владимир Путин назвал новой разработкой под названием "Орешник". По словам Путина, эта атака стала ответом на применение западных ракет по российской территории. Между тем в министерстве обороны США считают "Орешник" модифицированной версией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж", испытанной в 2011 году. Такой же точки зрения придерживается и Минобороны Великобритании. Оно утверждает, что у России имеется лишь ограниченное количество таких ракет.

Источники The Moscow Times из числа чиновников в различных эшелонах российской власти утверждают, что заявление о применении новейшей ракеты "Орешник" стало частью пропагандистской кампании Кремля, направленной на запугивание западных политиков и общества. Они сообщили, что эта атака была тщательно спланирована пиарщиками из Кремля. Сначала был нанесен сам удар, видеозапись которого распространили в СМИ и социальных сетях. Затем в ходе брифинга официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой позвонил куратор СМИ в Кремле Алексей Громов и потребовал "не комментировать" удар. Кульминацией стало выступление Путина на саммите ОДКБ. Однако, по словам источников MT, у России практически отсутствуют запасы "Орешников", а для их запуска в массовое производство могут потребоваться годы.