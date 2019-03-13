Путин и Трамп пошли по стопам Брежнева и Хонеккера (фото)

Бинц • Такую современную интерпретацию знаменитого поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эрика Хонеккера (Erich Ernst Paul Honecker), запечатленного на исторической фотографии 1979 года, можно будет увидеть на очередном Фестивале песчаных скульптур на немецком острове Рюген (Sandskulpturen-Festival in Binz, 16.03.2019 - 03.11.2019). В этом году он проводится на морском курорте Бинц уже в десятый раз. Посетители смогут увидеть 45 скульптурных композиций, созданных из песка в большом павильоне.

Эта композиция посвящена 30-летию падения Берлинской стены. Поцелуй Брежнева и Хонеккера - известный мотив, использованный в 1990 году художником Дмитрием Врубелем для создания граффити на сохранившемся участке Берлинской стены. На рюгенском фестивале лидеров СССР и ГДР заменили Дональд Трамп и Владимир Путин.

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Как немцы смеются над Ангелой Меркель

Ангела Меркель на карнавале 2001 год - Штоках Политическая карьера Ангелы Меркель началась около трех десятилетий назад. Постоянным персонажем карнавальной сатиры в Германии она стала в начале 2000-х годов - еще до канцлерства. Эта фотография была сделана в феврале 2001 года в баден-вюртембергском Штокахе, где на карнавальном заседании шуты обвинили Меркель в том, что она плохо руководит оппозицией, но лидер ХДС откупилась бочкой вина.

Ангела Меркель на карнавале 2000 и 2002 годы - Дюссельдорф В первое время Меркель на карнавале изображали в образах (потенциальной) жертвы своих заклятых политических... друзей. В 2000 году шуты раскрыли коварные планы баварского ХСС отправить Меркель-Жанну-д'Арк на костер. В 2002 году мечты почти осуществились, когда она уступила право выдвинуться в канцлеры баварскому премьеру Эдмунду Штойберу. Он проиграл. Канцлером остался Герхард Шредер.

Ангела Меркель на карнавале 2003 год - Дюссельдорф На этой фотографии изображен еще один (давно забытый) внутрипартийный конкурент Ангелы Меркель - тогдашний премьер-министр Гессена Роланд Кох. Г-н "Повар", а именно так переводится эта фамилия, очень бы хотел сервировать голову Меркель своим приятелям по ХДС на подносе, как точно подметили создатели этой сатирической повозки. Он явно переоценил свои способности.

Ангела Меркель на карнавале 2003 год - Дюссельдорф В этом же дюссельдорфском шествии 2003 года Ангелу Меркель можно было увидеть в таком виде и... месте. Тогдашнее "красно-зеленое" правительство под руководством Герхарда Шредера и Йошки Фишера занимало критическую позицию по поводу планов США вторгнуться в Ирак. Лидер оппозиции Меркель считала военную операцию в Ираке неизбежным шагом.

Ангела Меркель на карнавале 2004 год - Дюссельдорф Путь Ангелы Меркель в ведомство канцлера не был устлан цветами. Она возглавила правительство ФРГ осенью 2005 года после досрочных выборов в бундестаг. За полтора года до этого, о чем свидетельствует данное произведение карнавальной сатиры и юмора, она окончательно обезвредила своих главных партийных конкурентов. Штойбера и Коха мы уже видели. Третья голова - Фридриха Мерца.

Ангела Меркель на карнавале 2006 год - Дюссельдорф Пора и важно отметить, что из всех главных карнавальных бастионов Германии самой едкой политической сатирой славится Дюссельдорф, так что фотографий из этого рейнского города будет еще много. По итогам первых месяцев канцлерства дюссельдорфские шуты представили Ангелу Меркель в образе "Lady Angie" - домины, которую немецкий Михель, то есть немцы выбрали себе сами.

Ангела Меркель на карнавале 2006 год - Дюссельдорф В 2005-2009 годах в Германии действовала так называемая "большая коалиция", созданная консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией. Как СДПГ чувствовала себя в этой коалиции, хорошо видно на этом снимке.

Ангела Меркель на карнавале 2006 год - Кельн В этом же году данная тема также нашла отражение во время карнавального шествия в Кельне, однако здесь суперженщина Меркель скрутила (так сказать, в бараний рог) не только чужих, но и своих.

Ангела Меркель на карнавале 2007 год - Кельн Непростые отношения партнеров по тогдашней "большой коалиции" не оставались без карнавальных комментариев и в последующие годы. Например, здесь канцлер Ангела Меркель представлена в образе белки из "Ледникового периода", а в качестве того самого орешка использована голова тогдашнего вице-канцлера от СДПГ и министра труда Франца Мюнтеферинга.

Ангела Меркель на карнавале 2008 год - Дюссельдорф Счастливый и крепкий брак выглядит явно иначе. Таким увидели политический союз между ХДС/ХСС и СДПГ организаторы карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2008 году, снабдив свою сатирическую композицию надписью "Еще два года" ("большой коалиции" - до новых выборов). Спиной к нам - тогдашний председатель СДПГ - Курт Бек. Ох, как много их сменилось на веку Меркель.

Ангела Меркель на карнавале 2009 год - Кельн Как избавиться от проблем вроде роста государственного долга? Что насчет политическо-пластической хирургии? Посмотрите на обновленную Ангелу Меркель на кельнском карнавале 2009 года. Первоначально она вообще была изображена в костюме Евы, но накануне шествия канцлеру решили выдать купальник.

Ангела Меркель на карнавале 2010 год - Дюссельдорф Вправе ли государство приобретать краденые базы данных о швейцарских счетах, немецкие владельцы которых укрываются от уплаты налогов в Германии? Эта тема была очень актуальна в начале 2010 года. "Грехопадение канцлера" - так назвали эту повозку в Дюссельдорфе. Вместо яблока познания - жесткий диск с банковской информацией. Костюм Евы здесь, как видим, без цензуры.

Ангела Меркель на карнавале 2011 год - Дюссельдорф Помните, был на веку Ангелы Меркель такой французский президент - Николя Саркози. Как тогда прозвали этот тесный германо-французский политический тандем, можно прочитать на татуировке: "Меркози".

Ангела Меркель на карнавале 2012 год - Дюссельдорф В начале 2010-х годов в Греции, Ирландии и Португалии обострились долговые кризисы, для борьбы с которыми в еврозоне был создан Европейский фонд финансовой стабильности, позже - Европейский стабилизационный механизм. "Euro-Rettungsschirm", то есть "Спасательный зонтик для евро" - так эти меры называли в Германии, что нашло отражение во время карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2012 году.

Ангела Меркель на карнавале 2012 год - Дюссельдорф Второй кабинет Меркель был создан после парламентских выборов осенью 2009 года. Политический союз консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной партии СвДП был не только тандемом по расчету, но и браком по любви, то есть желанной коалицией. Однако, находясь у власти, либералы стали сильно чахнуть и ослабли до такого уровня, что в 2013 году даже не прошли на очередных выборах в бундестаг.

Ангела Меркель на карнавале 2013 год - Кельн "Ferkel" и "Merkel" ("Поросята" и "Меркель") - банальная замена первой буквы, однако карнавальный юмор живет по своим плоским законам. Голодные "поросята" Меркель из еврозоны остались за этим кадром, но на повозке они присутствовали, окрашенные в национальные цвета Италии, Испании, Греции и Португалии.

Ангела Меркель на карнавале 2014 год - Дюссельдорф Немецкое экономическое ожирение и французская экономическая дистрофия на улицах Дюссельдорфа в "бешеный понедельник" 2014 года. Сакрози, а вмести с ним - "Меркози", уже в прошлом. На этом шутовском празднике жизни пару немецкому канцлеру составил новый кавалер - месье Франсуа Олланд.

Ангела Меркель на карнавале 2014 год - Кельн В соседнем Кельне во время главного карнавального шествия 2014 года Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

Ангела Меркель на карнавале 2015 год - Кельн Непростые германо-греческие отношения во время греческого экономического кризиса неоднократно становились темой карнавальной сатиры. Здесь только что избранный премьер-министр Алексис Ципрас, вспомнивший уроки тактики легендарного Одиссея, метит в глаз немецкому циклопу - правда, из пращи или рогатки, а не как в оригинале, где был использован обожженный кол.

Ангела Меркель на карнавале 2016 год - Дюссельдорф Ангела Меркель несет на себе крест гуманной политики в отношении беженцев, за что оголтелые соратники из братского и баварского Христианско-социального союза (ХСС) вполне "по-христиански" готовы канцлера распять.

Ангела Меркель на карнавале 2016 год - Дюссельдорф Одной сатирической повозкой на эту тему в Дюссельдорфе в 2016 году не ограничились. Здесь Меркель захлестнула волна беженцев, но канцлер сохраняет невозмутимое спокойствие, демонстрируя всему миру свой фирменный "треугольник власти", он же - "ромб Меркель", он же - Merkel-Raute.

Ангела Меркель на карнавале 2018 год - Дюссельдоорф Почти двенадцать сотен кораблей перечисляется в знаменитом списке плавсредств из "Илиады" Гомера - том самом, который Осип Мандельштам "прочел до середины". Список политических партнеров, съеденных Черной-вдовой-Меркель за долгие годы партийной и канцлерской карьеры, конечно, меньше, но в качестве средства от бессонницы он тоже волне сгодится.

Ангела Меркель на карнавале 2018 год - Майнц "Последняя в своем роде" - такой надписью снабдили эту повозку организаторы карнавального шествия в Майнце в феврале 2018 года. Осенью 2017 года блок ХДС/ХСС вновь набрал больше всего голосов на выборах в бундестаг, однако переговоры о создании правительственной коалиции затянулись до... карнавала. 14 марта 2018 года Меркель в четвертый раз принесла присягу в качестве федерального канцлера.

Ангела Меркель на карнавале 2019 год - Берлин Еще во время переговоров о создании своей четвертой коалиции она заявила, что это канцлерство станет последним. Подводить политические итоги эпохи Меркель пока рано, но сатирическая ретроспектива уже вполне уместна. Начали мы с карнавальной фотографии реальной Меркель в 2001 году. Закончим нынешним приемом для карнавальных принцев, принцесс и прочих действующих лиц в ведомстве канцлера в Берлине. Автор: Максим Нелюбин



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