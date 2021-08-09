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Псков

Город в России.

Административный центр Псковской области и Псковского района. Расположен на реке Великой при ее слиянии с рекой Псковой.

Aktivisten aus Pskow Lia und Artem Miluschkin. Organisation Otkritaja Rossija berichtet über die Festnahme dieser Aktivisten. (c) Otkritaja Rossija

Прокурор требует для экс-главы "Открытой России" в Пскове 12 лет колонии 09.08.2021

Гособвинение утверждает, что факт встречи Лии и Артема Милушкиных с закупщиком в ходе контрольной закупки наркотиков подтвержден видеосъемкой. Подсудимые своей вины не признают.
Lew Schlosberg von der russischen Partei Yabloko, Moskau, August 2016 Copyright: DW/Y. Wyschewezkaya via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковский областной парламент 03.08.2021

Региональный избирком Псковской области снял с выборов в местный парламент двух политиков "Яблока": Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Причиной этого стало их участие в митинге в поддержку Навального.
Russian journalist Svetlana Prokopyeva charged with publicly justifying terrorism attends a court hearing in Pskov, Russia July 6, 2020. REUTERS/Anton Vaganov

Верховный суд РФ оставил в силе приговор журналистке Прокопьевой 06.07.2021

Светлана Прокопьева, признанная виновной по делу "об оправдании терроризма", сообщила, что подаст жалобу в ЕСПЧ. "Все инстанции в России мы уже прошли", - сказала она.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Обвиняемого в оправдании терроризма художника отправили в СИЗО 12.05.2021

Хабаровский политический активист и художник Максим Смольников, обвиняемый в публичном оправдании терроризма за пост в соцсети, два ближайших месяца проведет в СИЗО. Так решил суд в Хабаровске.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Главред "Псковской губернии" подал в суд из-за статуса "иноагент" 03.03.2021

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин был включен в список СМИ-"иностранных агентов" в конце 2020 года вместе с рядом других правозащитников и журналистов.
30.03.2016, Deutsche evangelische Organisation Initiative Pskow unterstützt seit 30 Jahren behinderte Menschen in der russischen Stadt. In Deutschland werden handgemachte Engelchen aus Holz verkauft und das Geld geht nach Pskow, wo die Werkstätte für Behinderten finanziell unterstützt werden. Bilder von Frau Martha Vahrenkamp, Geschäftsführerin der Initiative Pskow

Ангелы для немцев прилетают из Пскова 07.01.2021

Регулярные поставки фигурок ангелов из дерева в Германию, которые производятся в Пскове, из-за пандемии временно заморожены. Что это за ангелы и почему их так полюбили немцы?
Nicht genehmigte Demonstration in Moskau. Mütter deren Kinder aus politischen Gründen eingesperrt worden sind, nahmen an Demonstrationen teil oder werden des Extremismus beschuldigt. Lev Ponomarev von der Moskauer Helsinki Gruppe.

Минюст РФ внес правозащитника Пономарева в список СМИ-"иноагентов" 28.12.2020

Минюст впервые включил 5 физлиц в список СМИ-"иноагентов". В их числе - основатель движения "За права человека", художница-активистка и журналисты "Псковской губернии", "Радио Свобода" и "7х7".
FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019/File Photo/File Photo

Депутаты в Пскове потребовали от СК РФ возбудить дело из-за отравления Навального 17.12.2020

Депутаты Псковского облсобрания обратились к председателю СК РФ Бастрыкину. Шлосберг и Гайдук считают, что в свете публикации расследования об отравлении Навального должно быть возбуждено дело о посягательстве на жизнь.
TYUMEN REGION, RUSSIA. MARCH 18, 2015. An oil sample taken at the central oil refinery at Sorovskoye field of the LLC Burneftegaz acquired by Bashneft Group. Maxim Slutsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D599 Tyumen Region Russia March 18 2015 to Oil Sample Taken AT The Central Oil Refinery AT Field of The LLC Acquired by Bashneft Group Maxim Slutsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D599

Под Псковом разлилось 10 тонн мазута 04.08.2020

Прокуратура Псковской области проводит проверку по факту разлива топочного мазута в поселке Середка.
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2018: The offices of the Russian Investigative Committee (SK). Mikhail Pochuyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS08507C

В России возбудили дело о геноциде в Псковской области 03.08.2020

Из массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области следователи извлекли останки 46 человек.

Russian journalist Svetlana Prokopyeva charged with publicly justifying terrorism attends a court hearing in Pskov, Russia July 6, 2020. REUTERS/Anton Vaganov

Защита Светланы Прокопьевой обжаловала решение суда 16.07.2020

Адвокаты псковской журналистки, приговоренной к штрафу в размере 500 тысяч рублей за оправдание терроризма, подали апелляционную жалобу.

Критик Кадырова убит в Австрии: кого обвиняют в чеченской диаспоре. DW Новости (06.07.20) 06.07.2020

В пригороде Вены убит гражданин РФ, выходец из Чечни, получивший убежище в Австрии. В последние месяцы он приобрел известность как видеоблогер "Анзор из Вены", который позиционировал себя как противник Кадырова.

Beschreibung: Journalistin Swetlana Prokopjewa. Schlagworte:Swetlana Prokopjewa Jahr/Ort: 2019 Pskow Fotograf: Lew Schlosberg

Светлана Прокопьева: Власти хотят табуировать темы терроризма и спецслужб 06.07.2020

Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за комментария взрыва, устроенного перед отделением ФСБ в Архангельске. Накануне приговора Прокопьева рассказала DW об абсурдности обвинения.
Russland, St Petersburg, Newski Prospekt, Hauptstrasse | Verwendung weltweit

ПЕН-клуб в Петербурге требует прекратить дело Прокопьевой 05.07.2020

Дело журналистки Светланы Прокопьевой - это "дело против всех нас, против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны", считают члены петербургского ПЕН-клуба.
Beschreibung: Demonstration zur Unterstützung der Journalistin Swetlana Prokopjewa in Pskow am 10.02.2019. Schlagworte: Pskow, Swetlana Prokopjewa, Demonstration Jahr/Ort: 2019 Pskow Fotograf: Artem Avanesow

В Пскове из-за акции в защиту Прокопьевой задержаны журналисты 04.07.2020

В ходе одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой задержаны главред и корреспондент "Псковской губернии". Их отпустили после составления административных протоколов.
Lenin Platz in der Stadt Pskov, Russland, aufgenommen am 24.06.2020 Autor: Sergej Satanovski, DW-Korrespondentin in Sankt Petersburg, Russland d.h. Copyright DW

СПЧ критикует запрос прокуратуры назначить срок журналистке Прокопьевой 04.07.2020

Попытки разобраться в мотивах террористов "не делают людей соучастниками преступления", заявил глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ.
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