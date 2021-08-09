Город в России.
Административный центр Псковской области и Псковского района. Расположен на реке Великой при ее слиянии с рекой Псковой.
Депутаты Псковского облсобрания обратились к председателю СК РФ Бастрыкину. Шлосберг и Гайдук считают, что в свете публикации расследования об отравлении Навального должно быть возбуждено дело о посягательстве на жизнь.
В пригороде Вены убит гражданин РФ, выходец из Чечни, получивший убежище в Австрии. В последние месяцы он приобрел известность как видеоблогер "Анзор из Вены", который позиционировал себя как противник Кадырова.
Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за комментария взрыва, устроенного перед отделением ФСБ в Архангельске. Накануне приговора Прокопьева рассказала DW об абсурдности обвинения.