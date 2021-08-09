 Прокурор требует для экс-главы ″Открытой России″ в Пскове 12 лет колонии | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2021

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Россия

Прокурор требует для экс-главы "Открытой России" в Пскове 12 лет колонии

Гособвинение утверждает, что факт встречи Лии и Артема Милушкиных с закупщиком в ходе контрольной закупки наркотиков подтвержден видеосъемкой. Подсудимые своей вины не признают.

Лия и Артем Милушкины

Лия и Артем Милушкины (фото из архива)

Гособвинение требует назначить псковским активистам оппозиции, экс-координатору отделения "Открытой России" в Пскове Лии Милушкиной и ее мужу Артему Милушкину соответственно 12 и 16 лет колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков. Об этом в понедельник, 9 августа, передал из зала суда корреспондент "Псковской губернии".

Для двух других фигурантов дела прокуратура запросила значительно меньшее наказание: 1 год и 2 месяца условно для Дениса Трухана и 4,5 года колонии и штраф 15 тысяч рублей - для Станислава Павлова.

Прокурор Алексей Ахрамович утверждает, что факт встречи Милушкиных с закупщиком в ходе контрольной закупки подтверждается видеосъемкой.

Адвокат активистов Татьяна Мартынова сообщила ряду СМИ, что ее подзащитные полностью не признают вину. По ее словам, то, что прокурор требует для Артема Милушкина более строгого наказания, связано с тем, что кроме сбыта наркотиков его обвиняют в поджогах кафе и шиномонтажных помещений.

Полицейские угрожали подкинуть наркотики

Известных в Пскове организаторов и участников протестных акций Артема и Лию Милушкиных задержали январе 2019 года, причем чтобы проникнуть в дом, полицейские выбили окна и двери. Им были предъявлены обвинения в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Лия Милушкина была отправлена под домашний арест, а ее муж - в следственный изолятор. Ранее активисты сообщали, что в ходе их задержания перед одной из акций осенью 2018 года, сотрудники полиции "угрожали им подбросить наркотики",

В марте 2019 года против Лии Милушкиной по той же статье о сбыте наркотиков в крупном размере было возбудено второе уголовное дело.

В мае 2021 года движение "Открытая Россия" Михаила Ходорковского объявило о прекращении своей деятельности. Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования в связи с готовящемся ужесточением Госдумы статьи уголовного кодекса о деятельности организации, признанной "нежелательной".

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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