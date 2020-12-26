Протесты в Беларуси: в Минске начались задержания

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 27 декабря (время московское).

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В минском микрорайоне Сокол задержаны несколько человек. Видео задержаний опубликовал Telegram-канал Nexta.

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Появилась информация о первых задержаниях на "дворовых маршах" в Минске, сообщает белорусский телеканал "Белсат".

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За время протестов в Беларуси сегодняшнее воскресенье стало первым, когда марш протеста не был анонсирован или организован, отмечает Telegram-канал NEXTA Live. Белорусы "сплотились, переняли тактику децентрализованного протеста и стали выходить на баррикады с самого утра, пока полицаи спят", отмечается далее в сообщении. Между тем протестный марш проходит в минском районе Чижовка, а также в Лошицком парке.

В Минске замечено скопление техники и силовиков

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В Минске замечено скопление спецтехники и силовиков. Очевидцы сняли видео в районе улицы Снайперов.

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После 7 дней ареста на свободу вышла фотограф издания "Наша Нива" Шура Пилипович-Сущиц, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября в Минске и составили протокол об участии в "несанкционированной акции". Фотографа пригласили 19 ноября в суд, но позже выяснилось, что 18 ноября ей уже вынесли приговор заочно, писала "Наша Нива".

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Жители Минска запускают бело-красные воздушные шары. В столице на протесты вышли, в частности, жители микрорайонов Лебяжий и Домбровка, а также улицы Янки Мавра. Между тем акции проходят или и прошли и в других населенных пунктах Беларуси, например, в Ждановичах и Лиде.

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МВД Беларуси "перешло на усиленный вариант несения службы" в связи новогодними и рождественскими праздниками, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. По ее словам, на акции протеста "акцента нет", но "если они будут проводиться, то, конечно, будет соответствующее реагирование".

В Минске проходят локальные акции протеста

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Жители Минска с раннего утра выходят на отдельные протестные марши. В частности, на акцию собрались жители районов Тивали и Красный Бор, сообщает портал Tut.by.

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В районе станции метро "Спортивная" в Минске прошла колонна людей с бело-красно-белыми флагами, скандирующих: "Далучайся!" ("Присоединяйся!"). Колонна людей с такой же символикой прошла и в Гродно.

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В Санкт-Петербурге с 26 декабря белорусам запретили собираться у здания посольства Беларуси с бело-красно-белой атрибутикой и скандировать лозунги. "Вчера задержали 14 человек, когда белорусы в 140-й раз собрались у посольства", - сообщил телеграм-канал брестского портала "Бинокль".

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Ранним утром в Минске собирались люди с бело-красно-белыми флагами. Колонна прошла по районам Шарики и Тракторный, кроме того люди выстроились в цепи солидарности в Тракторозаводском поселке и на проспекте Независимости, передают телеграм-каналы белорусских СМИ.

Запуск бело-красно-белых воздушных шаров в знак протеста

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Активисты оппозиции призывают белорусов даже в праздники можно не останавливаться и вносить свой вклад в борьбу с режимом Лукашенко. В воскресенье в Минске планируется массовая акция по запуску бело-красно-белых воздушных шаров, наполненных гелием, сообщает агентство dpa. Агенство цитирует призыв участников демократического движения: "Вам достаточно открыть окно и выпустить свой шарик... Мы надеемся на ветер - наш ветер перемен".

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Несмотря на то, что в столице Беларуси не планируется проведение централизованных протестных маршей 27 декабря, в Минске пройдут многочисленные локальные акции районные марши, чаепития и флэшмобы.

Хроника протестов 26 декабря>>>

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