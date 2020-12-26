Протесты в Беларуси: в Минске начались задержания

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 27 декабря.
Протесты в Минске, 16 ноября
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 27 декабря (время московское).
++14.00++
В минском микрорайоне Сокол задержаны несколько человек. Видео задержаний опубликовал Telegram-канал Nexta.
++13.45++
Появилась информация о первых задержаниях на "дворовых маршах" в Минске, сообщает белорусский телеканал "Белсат".
++13.40++
За время протестов в Беларуси сегодняшнее воскресенье стало первым, когда марш протеста не был анонсирован или организован, отмечает Telegram-канал NEXTA Live. Белорусы "сплотились, переняли тактику децентрализованного протеста и стали выходить на баррикады с самого утра, пока полицаи спят", отмечается далее в сообщении. Между тем протестный марш проходит в минском районе Чижовка, а также в Лошицком парке.
В Минске замечено скопление техники и силовиков
++13.30++
В Минске замечено скопление спецтехники и силовиков. Очевидцы сняли видео в районе улицы Снайперов.
++13.15++
После 7 дней ареста на свободу вышла фотограф издания "Наша Нива" Шура Пилипович-Сущиц, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября в Минске и составили протокол об участии в "несанкционированной акции". Фотографа пригласили 19 ноября в суд, но позже выяснилось, что 18 ноября ей уже вынесли приговор заочно, писала "Наша Нива".
++13.00++
Жители Минска запускают бело-красные воздушные шары. В столице на протесты вышли, в частности, жители микрорайонов Лебяжий и Домбровка, а также улицы Янки Мавра. Между тем акции проходят или и прошли и в других населенных пунктах Беларуси, например, в Ждановичах и Лиде.
++12.15++
МВД Беларуси "перешло на усиленный вариант несения службы" в связи новогодними и рождественскими праздниками, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. По ее словам, на акции протеста "акцента нет", но "если они будут проводиться, то, конечно, будет соответствующее реагирование".
В Минске проходят локальные акции протеста
++11.30++
Жители Минска с раннего утра выходят на отдельные протестные марши. В частности, на акцию собрались жители районов Тивали и Красный Бор, сообщает портал Tut.by.
++09.00++
В районе станции метро "Спортивная" в Минске прошла колонна людей с бело-красно-белыми флагами, скандирующих: "Далучайся!" ("Присоединяйся!"). Колонна людей с такой же символикой прошла и в Гродно.
++08.00++
В Санкт-Петербурге с 26 декабря белорусам запретили собираться у здания посольства Беларуси с бело-красно-белой атрибутикой и скандировать лозунги. "Вчера задержали 14 человек, когда белорусы в 140-й раз собрались у посольства", - сообщил телеграм-канал брестского портала "Бинокль".
++07.00++
Ранним утром в Минске собирались люди с бело-красно-белыми флагами. Колонна прошла по районам Шарики и Тракторный, кроме того люди выстроились в цепи солидарности в Тракторозаводском поселке и на проспекте Независимости, передают телеграм-каналы белорусских СМИ.
Запуск бело-красно-белых воздушных шаров в знак протеста
++02.00++
Активисты оппозиции призывают белорусов даже в праздники можно не останавливаться и вносить свой вклад в борьбу с режимом Лукашенко. В воскресенье в Минске планируется массовая акция по запуску бело-красно-белых воздушных шаров, наполненных гелием, сообщает агентство dpa. Агенство цитирует призыв участников демократического движения: "Вам достаточно открыть окно и выпустить свой шарик... Мы надеемся на ветер - наш ветер перемен".
++00.00++
Несмотря на то, что в столице Беларуси не планируется проведение централизованных протестных маршей 27 декабря, в Минске пройдут многочисленные локальные акции районные марши, чаепития и флэшмобы.
Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Бело-красно-белый флаг как символ протестов
С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Как используют главный символ протеста в Беларуси
Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Мирная революция в каждом дворе
Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Минские "диджеи перемен"
В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Одежда на балконе - с политическим подтекстом
Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Названия СМИ - на мусорных баках
На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Надписи на стенах - популярная форма протеста
Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Коллективные граффити
Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Политическая борьба на уровне символов
Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.
Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Протесты в Беларуси не кончаются
Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.
Автор: Наталья Позднякова
Смотреть видео26:50
Поделиться
Латушко: Белорусы за то, чтобы Путин поменял Лукашенко