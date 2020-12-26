Протесты в Беларуси: воздушные шарики против режима Лукашенко

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 27 декабря (время московское).

++02.00++

Активисты оппозиции призывают белорусов даже в праздники можно не останавливаться и вносить свой вклад в борьбу с режимом Лукашенко. В воскресенье в Минске планируется массовая акция по запуску бело-красно-белых воздушных шаров, наполненных гелием, сообщает агентство dpa. Агенство цитирует призыв участников демократического движения: "Вам достаточно открыть окно и выпустить свой шарик... Мы надеемся на ветер - наш ветер перемен".

++00.00++

Несмотря на то, что в столице Беларуси не планируется проведение централизованных протестных маршей 27 декабря, в Минске пройдут многочисленные локальные акции районные марши, чаепития и флэшмобы.

Хроника протестов 26 декабря>>>

Смотрите также: