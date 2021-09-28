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Проект "Турецкий поток"

2.2.2017***Der russische Präsident Wladimir Putin (l) und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reichen sich am 02.02.2017 in Budapest die Hände. Putin ist zu einem eintägigen Besuch in der ungarischen Hauptstadt eingetroffen. (zu dpa Putin zu Besuch in Budapest eingetroffen vom 02.02.2017) Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии 28.09.2021

"Газпром" обеспечил Москве тройной геополитический успех, поскольку в Евросоюзе и Киеве сосредоточились на "Северном потоке-2" и недооценили "Турецкий поток", считает Андрей Гурков.

Газ в обход Украины: "Газпром" договорился с Венгрией о поставках по "Турецкому потоку". DW Новости (28.09.2021) 28.09.2021

"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.

Новый газовый конфликт: Украина и Венгрия выясняют отношения из-за контракта с "Газпромом" (28.09.2021) 28.09.2021

Венгрия подписала с "Газпромом" контракт на 15 лет. 4,5 млрд кубометров газа в год пустят по "Турецкому потоку" и через Балканы в Венгрию. Официальный Киев выразил недовольство.
File - A view of the gas measuring station Sudzha, just 200 metres from the Ukrainian border, Kursk region, Russian Federation, 13 January 2009. EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa (zu dpa Energie bleibt das Herzstück der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland vom 12.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Оператор ГТС Украины" сообщил о снижении транзита газа из России 04.04.2021

Запуск "Турецкого потока" лишил Украину транзита газа из РФ в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию, заявил Сергей Макогон. Глава "Оператора ГТС Украины" назвал транзит элементом энергетической безопасности.
+++CC/Peretz Partensky+++ 29. August 2009, geladem am 22.05.2013 Kaspisches Meer http://www.flickr.com/photos/ifl/3892498628/sizes/o/in/photostream/ Lizens: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Спорное месторождение на Каспии: как Ашхабад и Баку разделят нефть и газ 27.01.2021

Туркмения и Азербайджан договорились, как делить нефть и газ на спорном каспийском месторождении. Даст ли это новую жизнь Транскаспийскому трубопроводу?
02.01.2006, Russland, Moskau: Blick auf das Gazprom Hauptquartier. (zu dpa:Schwerfälliger Gas-Riese? - Russlands Gazprom wird 25 vom 12.02.2018) Foto: epa Maltsev/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Газпром" утратил монополию в Болгарии и Хорватии из-за TAP и СПГ 05.01.2021

Подключение Сербии к "Турецкому потоку" не изменило расклада сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы. Это сделали поставки газа из Азербайджана и СПГ-терминал у острова Крк.
WASHINGTON, DC - DECEMBER 28: The sun rises over the US Capitol on December 28, 2020 in Washington, DC. President Donald Trump signed the Relief Bill and government funding bill into law Sunday night, averting a government shutdown. Tasos Katopodis/Getty Images/AFP

Конгресс США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету 01.01.2021

Это первый в истории случай отмены Конгрессом вето, наложенного Трампом во время его президентских полномочий.
AT SEA, UNSPECIFIED - JUNE 23 : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKSTREAM PROJECT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Pioneering Spirit is seen at the construction site of TurkStream and Russian company Gazprom gas pipelineÄôs offshore of Anapa city in the Black Sea on June 23, 2017. Construction is run with the world's largest construction vessel Pioneering Spirit with the length of 382 meters and width of 124 meters. Pioneering Spirit departed from Port of Rotterdam. TurkStream will directly connect the large gas reserves in Russia to the Turkish gas transportation network, creating a reliable source of energy for Turkey and south-east Europe as construction of the project began today. TurkStream Project / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Сербии начали прием газа по продолжению "Турецкого потока" 01.01.2021

Президент Сербии Александар Вучич ввел в строй газопровод "Балканский поток". Белграду предстоит много работы по развитию вторичной сети, предупредил Вучич.

(FILES) In this file photo taken on December 07, 2020 US President Donald Trump looks on during a ceremony presenting the Presidential Medal of Freedom to wrestler Dan Gable in the Oval Office of the White House in Washington, DC. - Donald Trump, after caving to pressure and signing a $900 billion coronavirus relief and stimulus package, faces another potential embarrassment this week in the waning days of his presidency with Congress poised to override his veto of a defense bill. A two-thirds majority vote is needed in the 435-member House of Representatives and the 100-seat Senate, which appear able to strike down a Trump veto for the first time. The House is to vote to override Trump's veto on December 28, 2020 and Democrats are optimistic they have enough Republican support to do so. The Senate will take the matter up on December 29, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету 29.12.2020

Если Сенат вновь поддержит проект оборонного бюджета США на 2021 год, это станет первым в истории случаем преодоления Конгрессом вето действующего президента.
Republican presidential candidate President Donald Trump participates in the final presidential debate with Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden, on the campus of Belmont University, in Nashville, Tennessee, on Thursday, October 22, 2020. Photo by Kevin Dietsch/UPI Photo via Newscom picture alliance

Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет 23.12.2020

Президент США Дональд Трамп заблокировал законопроект, предусматривающий в том числе и новые санкции в отношении России. В Палате представителей заявили, что будут добиваться отмены вето.
Construction works in Berat, Albania, December 2016 https://www.tap-ag.com/media-library

Газопровод TAP и Южный газовый коридор в обход России вошли в строй 17.11.2020

Азербайджанский газ начал через Турцию и Грецию поступать в Италию - второй по значению рынок сбыта для "Газпрома" в ЕС. А скоро пойдет и в Болгарию. Стратегия Евросоюза сработала.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

"Северный поток - 2": в США назвали новые объекты санкций 20.10.2020

Санкции США будут распространяться не только на суда, прокладывающие трубы для газопровода "Северный поток -2", но и на компании, оказывающие этим судам разного рода услуги, заявили в Госдепе.
FILE PHOTO: Pipes for the Nord Stream 2 Baltic Sea pipeline are stored on a site at the port of Mukran in Sassnitz, Germany, September 10, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo/File Photo

Не только "Северный поток-2": у "Газпрома" три долгостроя в Европе 13.10.2020

Газопровод в Германию, вторая нитка "Турецкого потока" в Болгарии, СПГ-терминал в России: сроки завершения любимых газовых проектов Владимира Путина продолжают срываться.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (zu dpa USA fordern offen den Ausstieg aus Nordstream 2 vom 10.12.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Если "Северный поток-2" остановят: какие будут последствия? 03.09.2020

Чего опасается Меркель? Чего лишится Германия? Кто еще пострадает, кроме "Газпрома"? Кто выиграет? DW проанализировала, к чему может привести срыв российского проекта газопровода.
14.07.2020, Armenien, Tawusch: Ein armenischer Soldat schaut an der Frontlinie durch ein Fernglas. Bei den seit Tagen andauernden Gefechten an der Grenze zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus sind auf beiden Seiten erneut mehrere Menschen gestorben. Foto: Uncredited/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Военные учения Турции и Азербайджана: игра с огнем на Южном Кавказе 05.08.2020

За военными учениями Турции и Азербайджана с тревогой наблюдают в соседней Армении - особенно на фоне нового конфликта между Ереваном и Баку. Действия Анкары объясняются и экономическими интересами.

Немецкий бизнес защищает Северный поток-2: ждать ли США ответных санкций? DW Новости (22.07.2020) 22.07.2020

В Восточном комитете немецкой экономики заговорили о принятии контрмер в случае введения США санкций против участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Россию и ФРГ. И если ранее немецкий бизнес выступал против ответных штрафных мер, то теперь он их допускает. Несовместимыми с международным правом готовящиеся в США санкции опять назвали и в правительстве ФРГ.
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