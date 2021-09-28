Проект "Турецкий поток"

"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.
В Восточном комитете немецкой экономики заговорили о принятии контрмер в случае введения США санкций против участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Россию и ФРГ. И если ранее немецкий бизнес выступал против ответных штрафных мер, то теперь он их допускает. Несовместимыми с международным правом готовящиеся в США санкции опять назвали и в правительстве ФРГ.