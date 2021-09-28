Проект "Турецкий поток"

Газ в обход Украины: "Газпром" договорился с Венгрией о поставках по "Турецкому потоку". DW Новости (28.09.2021)

"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.