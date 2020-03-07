При обрушении переоборудованного под карантин отеля в КНР погибли 10 человек

Не менее десяти человек погибли в Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) на востоке Китая в результате обрушения многоэтажного отеля Xinjia Express Hotel, который был переоборудован под карантинный центр для контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в министерстве КНР по чрезвычайным ситуациям.

Данные приведены по состоянию на 16.00 местного времени (11.00 мск). По информации ведомства, ранены 38 человек, они госпитализированы. Самостоятельно покинуть здание смогли 8-9 человек. Без вести пропавшими числятся 23. По данным властей городского района Личэн, в здании на момент происшествия могли находились свыше 70 человек.

Дезинфекция и меры предосторожности

Как было видно на кадрах с места трагедии, из-под завалов извлечены несколько детей, спасатели надели на них медицинские маски, прежде чем приступить к оказанию помощи. Кроме того, было видно, как персонал распыляет друг на друга дезинфицирующее средство в целях спецобработки, чтобы предотвратить заражение.

Владелец отеля задержан

По информации агентства Xinhua, владелец отеля задержан, начато расследование. По предварительным данным, в здании на момент обрушения велись ремонтные работы - в частности, на территории двух супермаркетов, расположенных на первом этаже. Агентство AFP передало, что рабочие звонили хозяину гостиницы за несколько минут до обрушения, чтобы сообщить, что одна из несущих конструкций получила деформацию. На данный момент выясняется, что именно - изначальные недостатки конструкции или ремонт - могло привести к трагедии.

Более 800 спасателей

В министерстве по ЧС уточнили, что на месте были задействованы более 800 спасателей, 750 медицинских работников, дежурили около 20 карет скорой помощи. Кроме того, оперативно были вызваны 18 экспертов-медиков из близлежащих городов Фучжоу и Сямынь.

Газета The People's Daily уточняет, что в отеле было около 80 номеров. Там находились как те, у кого подозревали заражение Covid-19, так и контактировавшие с заболевшими и прибывшие из очагов заражения. По свидетельствам очевидцев, в момент произошедшего был слышен "громкий хлопок, похожий на взрыв".

По сведениям The Beijing News, отель был одним из двух карантинных центров в этом районе. КНР занимает первое место в мире по числу инфицированных SARS-CoV-2. К утру 8 марта число заболевших в этой стране составляет 80 696, 3097 человек погибли.

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