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Приянка Шанкар

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Приянка Шанкар: другие публикации

Порт Одессы, март 2022 года

Блокада украинских портов: помогут ли военные конвои?

Блокада украинских портов: помогут ли военные конвои?

Литва предлагает создать конвой для обеспечения безопасности судов с украинским зерном в Черном море. Это возможно?
Политика
28 мая 2022 г.
Демонстрация в Стокгольме против вступления Швеции в НАТО, 14 мая 2022 года

Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО

Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО

Большинство шведов поддерживает решение страны вступить в НАТО. Однако есть и те, кто выходит на улицы в знак протеста.
Общество
21 мая 2022 г.
Флаги Швеции и Финляндии, а также символика НАТО на мониторах компьютеров

Прием Швеции и Финляндии в НАТО: какие вызовы ждут альянс

Прием Швеции и Финляндии в НАТО: какие вызовы ждут альянс

Финляндия объявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО. Ожидается, что Швеция также скоро сделает этот шаг.
Конфликты
14 мая 2022 г.
Фотоколлаж с изображением президента Украины Владимира Зеленского, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Откажется ли КНР от пророссийского нейтралитета из-за ЕС

Откажется ли КНР от пророссийского нейтралитета из-за ЕС

Китай пытается придерживаться нейтральной позиции в отношении войны РФ против Украины, не выражая осуждения Москвы.
Политика
1 апреля 2022 г.
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