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Приянка Шанкар
Пропустить раздел Приянка Шанкар: другие публикации
Приянка Шанкар: другие публикации
Блокада украинских портов: помогут ли военные конвои?
Блокада украинских портов: помогут ли военные конвои?
Литва предлагает создать конвой для обеспечения безопасности судов с украинским зерном в Черном море. Это возможно?
Политика
28.05.2022
28 мая 2022 г.
Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО
Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО
Большинство шведов поддерживает решение страны вступить в НАТО. Однако есть и те, кто выходит на улицы в знак протеста.
Общество
21.05.2022
21 мая 2022 г.
Прием Швеции и Финляндии в НАТО: какие вызовы ждут альянс
Прием Швеции и Финляндии в НАТО: какие вызовы ждут альянс
Финляндия объявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО. Ожидается, что Швеция также скоро сделает этот шаг.
Конфликты
14.05.2022
14 мая 2022 г.
Откажется ли КНР от пророссийского нейтралитета из-за ЕС
Откажется ли КНР от пророссийского нейтралитета из-за ЕС
Китай пытается придерживаться нейтральной позиции в отношении войны РФ против Украины, не выражая осуждения Москвы.
Политика
01.04.2022
1 апреля 2022 г.
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