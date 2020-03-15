Президентские выборы во Франции 2017

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля, второй - 7 мая.
Основная борьба за пост французского президента развернулась между лидером движения "Вперед" (En Marche) Эмманюэлем Макроном и лидером правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Кандидат от "Республиканцев" и экс-премьер Франции Франсуа Фийон, представитель Французской социалистической партии Бенуа Амон и кандидат от Левой партии Жан-Люк Меланшон не прошли во второй тур голосования. По итогам второго тура победу одержал Эмманюэль Макрон.