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Президентские выборы во Франции 2017

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля, второй - 7 мая.

Основная борьба за пост французского президента развернулась между лидером движения "Вперед" (En Marche) Эмманюэлем Макроном и лидером правопопулистского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Кандидат от "Республиканцев" и экс-премьер Франции Франсуа Фийон, представитель Французской социалистической партии Бенуа Амон и кандидат от Левой партии Жан-Люк Меланшон не прошли во второй тур голосования. По итогам второго тура победу одержал Эмманюэль Макрон.

A picture taken on March 15, 2020 shows a hand sanitizer and an electoral card at a polling station in Mulhouse, eastern France, during the first round of mayoral elections in France, as France battling the coronavirus that causes the COVID-19 disease. - Officials have been told to disinfect voting booths and ballot boxes throughout the day, and sinks and hand gels will be made available. People will be urged to get in and out quickly to avoid lines, and floor markings will be laid out to ensure they stay one metre (3.3 feet) from one another. Authorities have already eased proxy voting rules for people at risk or infected with coronavirus and ordered to confine themselves to their homes, as well as for people in retirement homes. People can also come with their own pens for marking ballots. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Муниципальным выборам во Франции не помешал коронавирус 15.03.2020

Вопреки требованиям перенести муниципальные выборы во Франции, власти заявили, что при соблюдении мер предосторожности опасности для здоровья избирателей нет. Участвовать в выборах должны около 47,7 млн человек.
French former president Nicolas Sarkozy attends the French Cup round of 16 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Guingamp (EAG) at the Parc des Princes stadium in Paris on January 24, 2018. / AFP PHOTO / GEOFFROY VAN DER HASSELT (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

В отношении Саркози открыто официальное расследование 21.03.2018

Экс-президенту Франции грозят обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании и получении доходов вследствие расхищения ливийских госфондов.
French President Emmanuel Macron gestures from his car as he leaves to vote in Le Touquet, northern France, during the second round of the French parliamentary elections (elections legislatives in French), on June 18, 2017. / AFP PHOTO / Philippe HUGUEN (Photo credit should read PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images)

Вся власть - Макрону и его движению "Республика на марше" (видео) 19.06.2017

Движение нового президента Франции "Республика на марше" получает абсолютное большинство в парламенте страны, оставляя не у дел традиционные партии. Однако явка на выборах была крайне низкой.
French President Emmanuel Macron casts his ballot as he votes at a polling station in the second round parliamentary elections in Le Touquet, France, June 18, 2017. REUTERS/Christophe Archambault/Pool

Комментарий: Теперь вперед, Эмманюэль Макрон! 19.06.2017

Французскому президенту, похоже, удается все. Почти без усилий он получил большинство мест в парламенте. Однако проводить реформы во Франции ему будет непросто, считает Барбара Везель.
LE TOUGUET, June 18, 2017 French President Emmanuel Macron greets his supporters after he voted at the city hall in the second round of the parliamentary elections in Le Touquet, France on June 18, 2017. gl |

Выборы во Франции: сторонники Макрона получили парламентское большинство 19.06.2017

Возглавляемое президентом Макроном движение "Республика на марше" получит 308 из 577 мест в Национальном собрании Франции, центристы из "Демократического движения" - еще 42.
French President Emmanuel Macron gestures from his car as he leaves to vote in Le Touquet, northern France, during the second round of the French parliamentary elections (elections legislatives in French), on June 18, 2017. / AFP PHOTO / Philippe HUGUEN (Photo credit should read PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images)

Президент Франции с абсолютным большинством (фотогалерея) 18.06.2017

18 июня во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. О том, как голосовали французы, галерея DW.
12.06.2017+++ French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with his Senegalese counterpart following their meeting at the Elysee palace on June 12, 2017 in Paris. French President Emmanuel Macron's party is on course for an overwhelming parliamentary majority, after the June 11, 2017 first round of voting for the National Assembly left traditional parties in disarray. / AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Комментарий: Макрон получил огромный кредит доверия 12.06.2017

У движения президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше" есть все шансы получить абсолютное большинство в парламенте. Во французской политике произошла революция, считает Барбара Везель.
French presidential election candidate for the En-Marche movement Emmanuel Macron delivers a speech during a campaign rally in Dijon on March 23, 2017. / AFP PHOTO / Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

Удастся ли Макрону закрепить свой успех на парламентских выборах? 11.06.2017

Эмманюэль Макрон находится на посту президента меньше месяца, но уже успел заручиться поддержкой многих французов. Насколько она велика, покажут парламентские выборы 11 и 18 июня.

Zu Bildergalerie Instagram: beliebteste Sehenswürdigkeiten: Die französische Flagge weht am 19.05.2016 am Heck eines Schiffes vor dem Eiffelturm in Paris (Frankreich). Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Цвет политической элиты в новом правительстве Франции 17.05.2017

Президент Эмманюэль Макрон объявил состав своего кабинета, в который вошли политики правого и левого толка. DW рассказывает о тех, кто будет управлять Францией в ближайшие 5 лет.
Brigitte Trogneux looks on during a meeting of her husband, Former French Economy Minister, founder and president of the political movement En Marche ! and candidate for the 2017 presidential elections Emmanuel Macron on December 13, 2016 in Talence, southwestern France. / AFP / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Самые амбициозные женщины мира (фотогалерея) 13.05.2017

14 мая состоится инаугурация нового прездента Франции Эмманюэля Макрона. В "должность" первой леди вступит его супруга Брижит. DW рассказывает о самых ярких первых леди мира.
©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Franck Dubray ; 18/04/2013. L' ancien président de la Pologne et prix Nobel de la Paix Lech Walesa était présent aux commémorations du soulèvement vendéen de 1793 à l' Historial de la Vendée en présence de Bruno Retailleau président du conseil général. 2013/04/18. Former Poland President Lech Welesa is in France.

Лех Валенса: Германия в ответе за развитие всей Европы 10.05.2017

В интервью DW экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса рассказал, что думает о борьбе с популизмом, развитии Европы и роли Германии в нем.
French presidential election candidate for the far-right Front National (FN) party, Marine Le Pen (L) and French presidential election candidate for the En Marche ! movement, Emmanuel Macron pose prior to the start of a live brodcast face-to-face televised debate in television studios of French public national television channel France 2, and French private channel TF1 in La Plaine-Saint-Denis, north of Paris, on May 3, 2017 as part of the second round election campaign. Pro-EU centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen face off in a final televised debate on May 3 that will showcase their starkly different visions of France's future ahead of this weekend's presidential election run-off. / AFP PHOTO / POOL / Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

Для Макрона и Ле Пен борьба только начинается 08.05.2017

Макрон победил во Франции. Но эта победа не так много значит, если ему не удастся выиграть следующие выборы - в парламент. Тем более что у его соперницы есть свой план. Анализ DW.
Karikatur von Sergey Elkin. Stichwörter: Wahlen in Frankreich, Moskau, Le Pen, Putin, Paris, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

Ле Пен и Путину с Макроном не по пути 08.05.2017

Эмманюэль Макрон победил на выборах во Франции. Марин Ле Пен эта новость, конечно, расстроила. Но ей есть, с кем разделить неудачу, считает карикатурист Сергей Елкин.
Mit einer Europafahne und einer Fahne in den französischen Nationalfarben an seiner Jacke nimmt ein Mann am 07.05.2017 in Potsdam (Brandenburg) an einer Kundgebung der Bewegung Pulse of Europe teil. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

И все же Макрон: Европа вздохнула с облегчением 08.05.2017

Ле Пен, которая для многих - ужас Европы, проиграла на выборах президента Франции. В столицах стран ЕС чувствуется облегчение после победы Макрона. Но слышны и предостережения.
+++Optimiert für mobile Angebote+++07.05.2017 French President elect Emmanuel Macron and his wife Brigitte Trogneux celebrate on the stage at his victory rally near the Louvre in Paris, France May 7, 2017. , France May 7, 2017. REUTERS/Benoit Tessier

Комментарий: Макрону выиграть легче, чем править 08.05.2017

Финал выборов президента Франции оказался чуть лучше, чем ожидалось: Макрон смог уверенно победить Ле Пен. Но это была еще простая задача, дальше будет сложнее, считает Барбара Везель.
24.04.2017 *** French centrist presidential candidate Emmanuel Macron arrives for a ceremony marking the102nd anniversary of the slaying of Armenians by Ottoman Turks in a brief ceremony, Monday April 24, 2017 in Paris. Macron, a centrist with pro-business, pro-European views, will face far-right leader Marine Le Pen in the May 7 runoff of the presidential election. (Lionel Bonaventure, Pool via AP) |

Чего ждать от нового французского президента Макрона 07.05.2017

К власти во Франции пришел независимый технократ, либерал, поборник ЕС и еврозоны. Если верить его обещаниям, то страну ждет "полное преобразование", фактически - перестройка.
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