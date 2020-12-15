Предполагаемый отравитель Навального рассказал ему о деталях операции

Российский оппозиционер Алексей Навальный позвонил под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева одному из фигурантов расследования Bellingcat и The Insider о причастности ФСБ к его отравлению. Звонок военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву был сделан 14 декабря за несколько часов до публикации результатов расследования, сообщил Навальный в понедельник, 21 декабря, на своем сайте. Оппозиционер утверждает, что голос на аудиозаписи телефонного разговора принадлежит Кудрявцеву.

Телефонный разговор длился почти час

"У Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которым они звонили сами. Анализ этих данных показал, что для того, чтобы скрыть содержание разговоров, они используют специальный номер. Нечто вроде ФСБ-шного коммутатора. Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставили вместо него нужный нам номер. Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать", - написал Навальный.

По его словам, практически все, кому он позвонил, взяли трубку, но почти сразу же повесили. Телефонный разговор с Константином Кудрявцевым длился около 49 минут, в его ходе он рассказал о деталях операции и предположил, что причинами ее неудачи стали оперативная посадка самолета в Омске и помощь медиков скорой помощи. Кроме того, собеседник указал, что считает операцию хорошо спланированной.

Кудрявцев летал в Омск

Предполагаемый Кудрявцев подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того как того увезли в Берлин, чтобы забрать ее для устранения следов боевого вещества "Новичок". Он сообщил, что ему поручили уделить особое внимание при очистке одежды внутренней стороне трусов, что, по мнению Навального, подтверждает гипотезу о нанесении яда именно туда.

В ходе разговора собеседник Навального упоминает фамилии двух предполагаемых исполнителей покушения - Алексея Александрова и Ивана Осипова, а также своего начальника Станислава Макшакова. Кроме того, он называет еще одного участника операции - Василия Калашникова, который в журналистском расследовании не упоминается. "Удалось установить, что Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, это современный метод обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Калашников публиковал статьи по этой теме, подписываясь как сотрудник НИИ-2 ФСБ", - пишет The Insider.

Второй звонок - главе омского управления ФСБ

По данным издания, Макшаков звонил Калашникову в день отравления Навального после приземления самолета в Омске, а также на следующий день за несколько минут до отмены запрета на вылет Навального в Германию. "Можно предположить, что именно Калашников принял решение о том, что Навального уже можно перевозить в Берлин, так как определить "Новичок" по анализу крови уже не удастся", - считает The Insider.

Кудрявцев также сообщил, что одежду Навального ему выдал глава местного управления ФСБ по борьбе с терроризмом по имени Михаил. После разговора с Кудрявцевым Навальный позвонил и ему. Михаил подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду. Как утверждает The Insider, речь идет о Михаиле Евдокимове, который запечатлен на фотографии людей в штатском в омской больнице.

Полную расшифровку записей телефонных разговоров Навального с предполагаемыми Кудрявцевым и Евдокимовым приводит The Insider.

Отравление Навального и расследование о его исполнителях

В расследовании Bellingcat и The Insider, основанном на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров, утверждается, что Алексея Навального отравила группа сотрудников ФСБ, сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. По словам самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ и лично российского президента Владимира Путина.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

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