 Правительство ФРГ приняло беспрецедентный антикризисный пакет | Новости из Германии о Германии | DW | 23.03.2020

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Германия

Правительство ФРГ приняло беспрецедентный антикризисный пакет

Берлин намерен поддержать в ходе пандемии коронавируса граждан, бизнес и больницы. Для этого правительство Германии приостанавливает действие "долгового тормоза".

Экстренное заседание кабинета министров ФРГ

Экстренное заседание кабинета министров ФРГ

Кабинет министров Германии одобрил обширный пакет мер для поддержки экономики, несущей потери в ходе пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В ходе экстренного заседания в понедельник, 23 марта, правительство приняло ряд законопроектов, призванных спасти граждан страны и компании от потери средств к существованию в ходе кризиса, вызванного глобальной вспышкой коронавирусной инфекции. Беспрецедентный в истории ФРГ пакет помощи предусматривает финансирование различных мер посредством новой задолженности в объеме 156 миллиардов евро.

Поддержка бизнеса, граждан и больниц

В частности 50 миллиардов евро будут  предоставлено на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий. Также принят пакет мер социальной поддержки населения. В частности, квартиросъемщики будут защищены от потери жилья даже при наличии задолженности по арендной плате. Упрощен и доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также условия временного перехода на сокращенный график труда.

Отдельный законопроект касается финансовой помощи больницам. В закон о защите от инфекций предполагается внести изменения, расширяющие полномочия федеральных властей в борьбе с пандемиями.

Кроме того, будет создан Фонд экономической стабильности объемом 600 миллиардов евро. Он будет включать кредитные гарантии на общую сумму 400 миллиардов евро, которые откроют компаниям дополнительный доступ к капиталу в кризисные времена. Еще 100 миллиардов евро выделят на тот случай, если государству придется вступить в долю в находящихся на грани банкротства предприятиях. И еще 100 миллиардов евро будут предоставлены для специальных программ немецкого банка развития KfW.

Конец политики нулевой задолженности

При этом для финансирования пакета помощи правительство Германии намерено приостановить действие закрепленного в Основном законе "долгового тормоза". Тем самым решение кабинета министров прерывает проводившуюся на протяжении последних лет политику по предотвращению роста госдолга. Берлину удавалось избегать новой задолженности с 2014 года.

Заседание кабинета министров прошло без физического присутствия канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Находящаяся на карантине глава правительства руководила им в режиме телефонной конференции. Из-за предписания по соблюдению дистанции заседание проходило в большом зале Ведомства федерального канцлера. Предполагается, что бундестаг проголосует за пакет помощи 25 марта, бундесрат - 27 марта.

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2

По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила 192 страну и территорию, общее число заразившихся превысило 350 тысяч. От последствий заболевания скончались более 15 тысяч человек, выздоровели более 100 тысяч. В Германии коронавирус выявлен у более чем 26 тысяч человек.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не фиксируются на протяжении последних недель. На данный момент наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились 59 тысяч человек, 5,5 тысячи скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 35 тысяч случаев коронавируса.

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    Автор: Марина Барановская


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В Германии приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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