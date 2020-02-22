По соседству с коронавирусом: как живут итальянцы на границе с карантинной зоной

Городок Виттадоне на севере Италии граничит с "красной зоной", в которую из-за коронавируса попали почти 50 тыс. человек. Его жители больше не целуются при встрече и не пожимают друг другу руки. Репортаж DW.
"Мы больше не пожимаем друг другу руку и не целуемся при приветствии и прощании. И это довольно-таки невежливо для итальянцев", - шутит Марко, житель маленького городка Виттадоне в итальянской Ломбардии. Его смех звучит немного приглушенно из-за защитной маски, которую он носит с 23 февраля, - с того дня, когда была объявлена чрезвычайная ситуация. "В аптеке за нее взяли 10 евро! Это же просто возмутительно", - восклицает он. Но защитные маски и дезинфицирующие средства для рук почти везде распроданы, так что цены на них растут. Впрочем, в Виттадоне мало кто носит маски - многие считают, что это ни к чему. В конце концов, они живут еще не в "красной зоне", которая начинается сразу за выездом из городка. В так называемую "красную зону", созданную в Ломбардии в связи с угрозой распространения коронавируса, попали десять населенных пунктов, находящихся на более или менее строгом карантине в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции.
Власти хотят соблюсти все меры предосторожности
Никто не должен входить в "красную зону" или покидать ее. За этим следят два карабинера в униформе из отдела уголовной полиции, сидящие в блестящей черной "Альфа-Ромео". Но фермеры на тракторах, велосипедисты и местные жители, которые хотят пойти в супермаркет или в аптеку в соседней деревне, спокойно курсируют туда-сюда. "Нужно просто придумать убедительное объяснение, и тогда тебя пропустят. Людей нельзя полностью изолировать", - говорит живущий в Виттадоне Энцо, который уже ходил за покупками в супермаркет в "красную зону". На его взгляд, меры, которые принимают местные власти и итальянское правительство, уж слишком радикальны. "Зачем закрывать границы с Францией или Австрией? - недоумевает он. - Ведь коронавирус уже здесь".
"Людей нельзя полностью изолировать": Энцо из Виттадоне (слева) считает меры предосторожности слишком радикальными
Энцо не понимает, почему закрыли кафедральный собор и оперный театр в Милане. В конце концов, большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией - 165 из 229 - выявлены в Ломбардии и в соседней области Венето. Премьер-министр Джузеппе Конте, пораженный быстрым распространением коронавируса COVID-19, хочет соблюсти все меры предосторожности, но при этом не хочет нагнетать панику, как он неоднократно подчеркивал в ходе многочисленных выступлений. "Но отменить карнавал и футбол в Италии - это просто ужасно!" - восклицает Энцо, стоя на залитой солнцем деревенской улице, где уже чувствуются первые признаки приближения весны.
В местной церкви отменили службу
Школу в Виттадоне закрыли. Закрыты также магазины и единственный на весь городок бар Ренцо, где в полдень можно выпить чашку кофе. Люди сидят по домам и ждут, чем все закончится. Джузеппе, пару лет назад вышедший на пенсию, говорит, что к вирусу относится с уважением, но страха не испытывает. Он был шокирован тем, что в воскресенье в его деревне была закрыта церковь, а мессу отменили. "У нас были похороны, и людям пришлось сразу нести гроб на кладбище - без поминального богослужения. Это плохо, - говорит Джузеппе. - Теперь в Виттадоне еще тише, чем обычно, и никто не знает, как долго это продлится".
В поисках "нулевого пациента"
На этот вопрос в настоящее время не в состоянии ответить даже правительство в далеком Риме. Медики почти уверены, что им удалось найти "нулевого пациента": жителя городка Кодоньо неподалеку от Виттадоне. 38-летний мужчина несколько недель назад заразил коронавирусом целый ряд пациентов в больнице, куда он пришел, жалуясь на симптомы гриппа. СМИ пишут, что почти все случаи заражения в Ломбардии ведут к нему.
В настоящее время власти пытаются обнаружить всех, кто тем или иным образом общался с "нулевым пациентом", чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Сотрудник ныне закрытой больницы в Кодоньо, с которым агентству новостей ANSA удалось связаться лишь по телефону из-за карантина, жалуется на хаос. "Здесь царит паника, потому что никто не знает, что делать дальше и как справляться с чрезвычайной ситуацией, в которой мы оказались", - говорит он.
До сих пор остается невыясненным, где "нулевой пациент" мог заразиться коронавирусной инфекцией. Вначале подозревали, что он мог подхватить вирус от приятеля, который в январе вернулся из Китая и мог быть потенциальным носителем вируса, однако результаты тестов на наличие в его организме COVID-19 оказались отрицательными, так что версия не подтвердилась.
Вместо защитной маски - очки для дайвинга
Ближе к обеду Энцо в Виттадоне начинает размышлять о том, куда пойти поесть. Его любимый ресторан, в который он обычно ходит, находится в "красной зоне". Поэтому он решает сходить в тратторию в "чистой" деревне, расположенной к северу от Виттадоне. К группке местных жителей, болтающей с корреспондентом DW, подходит мальчик. Его лицо закрывает маска для дайвинга. На вопрос, к чему этот странный аксессуар, он отвечает, что на защитную маску нет денег, так что сойдет и эта. Кроме того, маска для подводного плавания, закрывающая все лицо, выглядит "круто".
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