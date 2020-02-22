 По соседству с коронавирусом: как живут итальянцы на границе с карантинной зоной | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.02.2020

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Европа

По соседству с коронавирусом: как живут итальянцы на границе с карантинной зоной

Городок Виттадоне на севере Италии граничит с "красной зоной", в которую из-за коронавируса попали почти 50 тыс. человек. Его жители больше не целуются при встрече и не пожимают друг другу руки. Репортаж DW.

На границе с красной зоной: житель городка Виттадоне в Ломбардии в защитной маске

На границе с "красной зоной": житель городка Виттадоне в Ломбардии

"Мы больше не пожимаем друг другу руку и не целуемся при приветствии и прощании. И это довольно-таки невежливо для итальянцев", - шутит Марко, житель маленького городка Виттадоне в итальянской Ломбардии. Его смех звучит немного приглушенно из-за защитной маски, которую он носит с 23 февраля, - с того дня, когда была объявлена чрезвычайная ситуация. "В аптеке за нее взяли 10 евро! Это же просто возмутительно", - восклицает он. Но защитные маски и дезинфицирующие средства для рук почти везде распроданы, так что цены на них растут. Впрочем, в Виттадоне мало кто носит маски - многие считают, что это ни к чему. В конце концов, они живут еще не в "красной зоне", которая начинается сразу за выездом из городка. В так называемую "красную зону", созданную в Ломбардии в связи с угрозой распространения коронавируса, попали десять населенных пунктов, находящихся на более или менее строгом карантине в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции.

Власти хотят соблюсти все меры предосторожности

Никто не должен входить в "красную зону" или покидать ее. За этим следят два карабинера в униформе из отдела уголовной полиции, сидящие в блестящей черной "Альфа-Ромео". Но фермеры на тракторах, велосипедисты и местные жители, которые хотят пойти в супермаркет или в аптеку в соседней деревне, спокойно курсируют туда-сюда. "Нужно просто придумать убедительное объяснение, и тогда тебя пропустят. Людей нельзя полностью изолировать", - говорит живущий в Виттадоне Энцо, который уже ходил за покупками в супермаркет в "красную зону". На его взгляд, меры, которые принимают местные власти и итальянское правительство, уж слишком радикальны. "Зачем закрывать границы с Францией или Австрией? - недоумевает он. - Ведь коронавирус уже здесь".

Энцо из Виттадоне (слева) считает меры предосторожности слишком радикальными

"Людей нельзя полностью изолировать": Энцо из Виттадоне (слева) считает меры предосторожности слишком радикальными

Энцо не понимает, почему закрыли кафедральный собор и оперный театр в Милане. В конце концов, большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией - 165 из 229 - выявлены в Ломбардии и в соседней области Венето. Премьер-министр Джузеппе Конте, пораженный быстрым распространением коронавируса COVID-19, хочет соблюсти все меры предосторожности, но при этом не хочет нагнетать панику, как он неоднократно подчеркивал в ходе многочисленных выступлений. "Но отменить карнавал и футбол в Италии - это просто ужасно!" - восклицает Энцо, стоя на залитой солнцем деревенской улице, где уже чувствуются первые признаки приближения весны.

В местной церкви отменили службу

Школу в Виттадоне закрыли. Закрыты также магазины и единственный на весь городок бар Ренцо, где в полдень можно выпить чашку кофе. Люди сидят по домам и ждут, чем все закончится. Джузеппе, пару лет назад вышедший на пенсию, говорит, что к вирусу относится с уважением, но страха не испытывает. Он был шокирован тем, что в воскресенье в его деревне была закрыта церковь, а мессу отменили. "У нас были похороны, и людям пришлось сразу нести гроб на кладбище - без поминального богослужения. Это плохо, - говорит Джузеппе. - Теперь в Виттадоне еще тише, чем обычно, и никто не знает, как долго это продлится".

Бар Ренцо закрыт

Бар "Ренцо" закрыт - его посетители сидят по домам и ждут, чем все закончится

В поисках "нулевого пациента"

На этот вопрос в настоящее время не в состоянии ответить даже правительство в далеком Риме. Медики почти уверены, что им удалось найти "нулевого пациента": жителя городка Кодоньо неподалеку от Виттадоне. 38-летний мужчина несколько недель назад заразил коронавирусом целый ряд пациентов в больнице, куда он пришел, жалуясь на симптомы гриппа. СМИ пишут, что почти все случаи заражения в Ломбардии ведут к нему.

В настоящее время власти пытаются обнаружить всех, кто тем или иным образом общался с "нулевым пациентом", чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Сотрудник ныне закрытой больницы в Кодоньо, с которым агентству новостей ANSA удалось связаться лишь по телефону из-за карантина, жалуется на хаос. "Здесь царит паника, потому что никто не знает, что делать дальше и как справляться с чрезвычайной ситуацией, в которой мы оказались", - говорит он.

Контекст

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До сих пор остается невыясненным, где "нулевой пациент" мог заразиться коронавирусной инфекцией. Вначале подозревали, что он мог подхватить вирус от приятеля, который в январе вернулся из Китая и мог быть потенциальным носителем вируса, однако результаты тестов на наличие в его организме COVID-19 оказались отрицательными, так что версия не подтвердилась.

Вместо защитной маски - очки для дайвинга

Ближе к обеду Энцо в Виттадоне начинает размышлять о том, куда пойти поесть. Его любимый ресторан, в который он обычно ходит, находится в "красной зоне". Поэтому он решает сходить в тратторию в "чистой" деревне, расположенной к северу от Виттадоне. К группке местных жителей, болтающей с корреспондентом DW, подходит мальчик. Его лицо закрывает маска для дайвинга. На вопрос, к чему этот странный аксессуар, он отвечает, что на защитную маску нет денег, так что сойдет и эта. Кроме того, маска для подводного плавания, закрывающая все лицо, выглядит "круто".

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    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

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    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

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    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз коронавируса подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 03:10

Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин

 

Контекст

Резкий скачок коронавируса в Италии

По распространению нового коронавируса Италия вышла на первое место в ЕС. Из-за резкого роста числа случаев заражения на севере страны 23 февраля одиннадцать населенных пунктов были переведены на режим карантина. (24.02.2020)  

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