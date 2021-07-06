Порноиндустрия

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На мобильном телефоне вице-чемпиона мира по футболу были обнаружены 297 файлов, содержащих детскую и юношескую порнографию. Аналогичные файлы Кристоф Метцельдер разослал трем женщинам, утверждает прокуратура.
Париж неразрывно связан с модой. Не удивительно, что этот город одновременно сотрясают скандалы в мире моды и потрясают невероятные шоу. Сейчас в Париже громче всего говорят о рекламе Yves Saint Laurent и показе Chanel.