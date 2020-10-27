"Салон Китти", или Плотские утехи для элиты нацистской Германии

Секс, шпионы и злодеи… Классическая смесь для остросюжетного боевика, подумал швейцарский кинопродюсер Урс Бруннер, когда случайно узнал, что в Европе до сих пор пользуется спросом софт-порно итальянского режиссера Тинто Брасса "Салон Китти", снятое еще в 1976 году. Об этом салоне - элитном борделе в Берлине во времена нацизма - ходили легенды. И ходят до сих пор, если почитать "Википедию".

Вместе со знакомой австрийской журналисткой Юлией Шраммель (Julia Schrammel) Бруннер решил сделать серьезный, опирающийся на исторические факты ремейк того фильма. Исходником должна была послужить полудокументальная книга автора детективных романов Петера Нордена (Peter Norden). Купили права на экранизацию. Оказалось, однако, что проверенных фактов в той книге крайне мало. Пришлось заново окунуться в историю, чтобы понять, что правда, а что вымысел, фантазия писателя.

Дом терпимости в двух шагах от Курфюрстендамм

Но результатом четырехлетних изысканий стал не фильм, а для начала - книга "Салон Китти. Легенды, факты, вымыслы. Китти Шмидт и ее скандально известный шпионский бордель". Место для ее презентации 27 октября авторы выбрали подходящее - Музей шпионажа в Берлине.

Урс Бруннер и Юлия Шраммель на презентации книги в берлинском Музее шпионажа

На самом деле, рассказал Урс Бруннер, бордель выглядел совсем не так, как в фильме Брасса, и сексуальных оргий там тоже, скорее всего, не устраивали. Важно было обеспечить конфиденциальность, селебрити того времени не желали огласки, ведь проституция, напомнил Бруннер, была во времена нацизма официально под запретом, но самим себе нацистские бонзы в плотских утехах не отказывали.

Так что никакой таблички "Салон Китти" на дверях квартиры на третьем этаже дома по адресу Гизебрехтштассе, 11 в двух шагах от фешенебельной Курфюрстендамм не было. Бордель был замаскирован под "Пансион Шмидт" для артистов и деятелей искусства. Квартира была большая, около 500 квадратных метров: прихожая, элегантная гостиная, а дальше по коридору несколько небольших комнат.

Китти Шмидт, фото 1930-х годов

Гостей встречала сама Китти Шмидт, проводила их в гостиную, где обычно находились две-три куртизанки и служанка, подававшая бокал шампанского. Если присутствовавшие дамы посетителя не устраивали, ему вручали альбом с фотографиями и понравившуюся вызывали по телефону.

Стоили сексуальные услуги в элитном борделе по тогдашним временам запредельные суммы, в пересчете на сегодняшние цены до 800 евро. Позволить себе такие расходы могли только очень состоятельные люди. Особенно почетных гостей, знавших пароль "Ротенбург", обслуживали по самому высшему разряду.

Куртизанки и их клиенты

По свидетельствам очевидцев, которых с немалым трудом в разных странах удалось разыскать авторам книги, Китти Шмидт брала на работу только высоко образованных, интеллигентных дам в возрасте от 20 до 30 лет, знавших иностранные языки и с изысканными манерами. Гостей они должны были встречать в элегантных вечерних или коктейльных платьях.

В Словении авторы книги нашли дальнюю родственницу Китти Шмидт, сохранившую старые фотографии и открытки

Их клиентами были сливки берлинского общества тех времен, а также дипломаты из дружественных нацистской Германии стран, в частности, Италии и Испании. К числу самых известных постоянных посетителей, как удалось выяснить Юлии Шраммель, относились министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп (Joachim von Ribbentrop), его итальянский коллега, зять Бенито Муссолини граф Галеаццо Чиано, о чем позднее рассказал сопровождавший его повсюду переводчик.

Бывали у Китти Шмидт начальник охраны Гитлера генерал СС Йозеф (Зепп) Дитрих (Josef "Sepp" Dietrich), руководитель Германского трудового фронта, заведующий организационным отделом НСДАП Роберт Лей (Robert Ley), а кроме того - шеф Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих (Reinhard Heydrich) и начальник внешней разведки службы безопасности Вальтер Шелленберг (Walter Schellenberg).

Гитлер, презиравший проституцию, судя по всему, не был в "Салоне Китти" ни разу и вообще едва ли знал о его существовании. А вот его министр пропаганды Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels) однажды зашел.

Бордель "под колпаком" Шелленберга?

Вальтер Шелленберг в своих мемуарах, опубликованных в 1956 году уже после его смерти, из которых, собственно, и стало известно о существовании элитного борделя, написал, что "Салон Китти" был важным инструментом внутреннего шпионажа, то есть, слежки за "своими". И что офицеры СС участвовали в подборе и обучении куртизанок-шпионок, которые должны были быть истинными арийками и убежденными сторонницами национал-социализма.

Рейнхард Гейдрих, фото 1940 года

Но авторам книги удалось доподлинно установить только один факт, когда неосторожно обмолвленное слово о Гейдрихе вышло боком высокопоставленному посетителю этого борделя. В 1940 году был арестован и отдан под гитлеровский "специальный суд чести" ("Sonderehrengericht") герой Первой мировой войны граф Феликс фон Люкнер (Felix von Luckner) по прозвищу "Морской дьявол".

В остальном же Урс Бруннер и Юлия Шраммель не смогли найти подтверждения бытующим до сих пор слухам о вмонтированных в изголовья кроватей микрофонах, двойных стенах, прозрачных с одной стороны зеркалах или тянущихся проводах с третьего этажа в подвал, где якобы сидели в наушниках агенты гестапо и даже записывали разговоры в борделе на восковые пластинки.

Сексуальные фантазии молодых эсэсовских генералов

Все это, по словам авторов книги, скорее всего, шпионские фантазии эсэсовцев Гейдриха и Шелленберга. "Это были молодые генералы СС, - говорит Бруннер. - Первому тогда было в районе 35 лет, второму около 30. Оба считали образцом для подражания британскую разведку, читали взахлеб шпионские романы. Так что все это было, очевидно, фантазиями молодых властолюбивых одержимых желанием всех контролировать фанатиков".

Китти Шмидт и ее дочь Катлеен

На самом же деле, указывает Бруннер, "Салон Китти" был просто "высококлассным местом плотских утех для берлинской властной элиты и их иностранных друзей в ханжеском того времени Берлине". Расцвет этого заведения пришелся на 1939-1942 годы. В 1943 году в дом на Гизебрехтштассе попала английская бомба, выгорели верхние этажи - третий и четвертый.

Бордель переехал на куда менее престижный цокольный этаж и утратил свою былую элитарность. Сохранился он и после войны. И вплоть до своей смерти в 1954 году им бессменно заведовала Китти Шмидт, о которой ее бывшие "сотрудницы" вспоминают с большой теплотой.

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