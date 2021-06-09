В России не покажут в прокате фильм-победитель Берлинале

Фильм румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно", награжденный в 2021 году "Золотым медведем" на кинофестивале Берлинале, не будет показан в российском кинопрокате. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
По данным министерства, решение отказать компании "Капелла фильм" в выдаче прокатного удостоверения для картины было принято после проверки ленты на соответствие законодательству Российской Федерации. "Фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию", - говорится в сообщении Минкультуры.
Фильм, название которого на английском языке звучит как Bad Luck Banging or Loony Porn, а на румынском - Babardeala cu bucluc sau porno balamuc, рассказывает историю школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях. После этого ее карьера и репутация оказались под угрозой, а сама она подверглась общественному осуждению.
О чем фильм "Невезучий трах, или Безумное порно"
В фильме - три главы. В первой части он рассказывает, как было снято "порно", и как оно попало в интернет. Во второй части он становится историко-политическим просветительским фильмом (с отрывками из настоящего, а также из коммунистической и посткоммунистической истории Румынии).
В третьей части мы видим суд, организованный родителями школьников. Некоторые участники этого "родительского трибунала" неожиданно настаивают на разделении личных и профессиональных вопросов. Спор разоблачает псевдоморализаторов.
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Фильм начинается весьма драматично: учительница с мужем сняли секс-видео, которое вскоре не по их воле становится достоянием общественности. Фильм румынского режиссера Раду Жуде (обладатель "Серебряного медведя" 2015 года за лучшую режиссуру) становится наглядным материалом для размышлений о морали и двойных стандартах.
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Автор: Торстен Ландсберг, Виктор Вайц