 В России не покажут в прокате фильм-победитель Берлинале | Новости из Германии о России | DW | 12.06.2021

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Россия

В России не покажут в прокате фильм-победитель Берлинале

Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Невезучий трах, или Безумное порно", сочтя, что он пропагандирует порнографию.

Кадр из фильма Невезучий трах, или Безумное порно, победившего на кинофестивале Берлинале 2021

Кадр из фильма "Невезучий трах, или Безумное порно"

Фильм румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно", награжденный в 2021 году "Золотым медведем" на кинофестивале Берлинале, не будет показан в российском кинопрокате. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

По данным министерства, решение отказать компании "Капелла фильм" в выдаче прокатного удостоверения для картины было принято после проверки ленты на соответствие законодательству Российской Федерации. "Фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию", - говорится в сообщении Минкультуры.

Фильм, название которого на английском языке звучит как Bad Luck Banging or Loony Porn, а на румынском - Babardeala cu bucluc sau porno balamuc, рассказывает историю школьной учительницы, чьи личные данные оказались в соцсетях. После этого ее карьера и репутация оказались под угрозой, а сама она подверглась общественному осуждению.

О чем фильм "Невезучий трах, или Безумное порно"

В фильме - три главы. В первой части он рассказывает, как было снято "порно", и как оно попало в интернет. Во второй части он становится историко-политическим просветительским фильмом (с отрывками из настоящего, а также из коммунистической и посткоммунистической истории Румынии). 

В третьей части мы видим суд, организованный родителями школьников. Некоторые участники этого "родительского трибунала" неожиданно настаивают на разделении личных и профессиональных вопросов. Спор разоблачает псевдоморализаторов. 

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    Автор: Торстен Ландсберг, Виктор Вайц


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