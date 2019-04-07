Поврежденные ураганом золотые грифоны вернулись во дворец Глинике (фото)

Берлин • Эти позолоченные грифоны - наши давние знакомые. Они несут службу около въездных ворот во дворец Глинике на границе Берлина и Потсдама, о котором DW подробно рассказывала в нашей туристической рубрике. Фоторепортаж - смотрите ниже. На знаменитом "Мосту шпионов" около этого дворца во времена холодной войны обменивали разоблаченных разведчиков и диссидентов.

Грифоны, позолота на которых уже давно оставляла желать лучшего, получили повреждения во время сильного урагана Хавьер в октябре 2017 года. Один из них даже лишился головы. Сейчас они вернулись на свои пьедесталы после реставрации, осуществленной на частные пожертвования и стоившей 40 тысяч евро. Фигуры этих мифических существ были созданы из отлитых и позолоченных цинковых частей в середине XIX века.

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Дворец Глинике под Берлином

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Дворцово-парковый ансамбль Глинике расположен на границе Берлина и Потсдама в столичном районе Ванзе - около того самого знаменитого моста, на котором во времена холодной войны производили обмен шпионов. Эта усадьба входит в число прусских памятников Берлина и Бранденбурга, включенных в список Всемирного наследия - наряду со знаменитым Сан-Суси, Павлиньим островом и русской деревней Александровка.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином За почти четверть века на мосту Глинике, по которому проходила граница между Западным и Восточном Берлином, обменяли сорок человек. Первыми в 1962 году были американский летчик Гэри Пауэрс и советский разведчик Рудольф Абель. Такой вид открывается от замка Бабельсберг. Дворец Глинике расположен справа. В 2015 году Стивен Спилберг снимал здесь фимльм "Шпионский мост" с Томом Хэнксом в главной роли.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Однако меняли здесь не только шпионов. На этом снимке 1986 года запечатлен момент перехода на территорию Западного Берлина известного диссидента Анатолия Щаранского. Вряд ли в такие моменты кто-то обращал внимание на здешние достопримечательности, но мы мимо дворца, встречающего посетителей золотыми львами и сфинксами, пройти, конечно же, не можем.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Из всех прусских дворцов и замков он чаще всего менял владельцев и перестраивался, а также использовался в самых разных целях. Заложен он был как помещичья усадьба, позже стал резиденций одного из прусских принцев, пришел в запустение, использовался берлинскими городскими властями, был лазаретом, советским офицерским клубом и спортивным отелем, а музеем стал лишь в конце 1980-х годов.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Так дворец Глинике выглядит сейчас, а предыдущий рисунок был сделан в 1825 году главным немецким архитектором эпохи классицизма Карлом Фридрихом Шинкелем. Он дважды отвечал за перестройку дворца. Именно перед Шинкелем была поставлена задача воплотить около Берлина "итальянскую мечту" принца Карла Прусского (1801-1883), возникшую во время поездки на Апеннинский полуостров.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Чтобы разработать планы создания этого уголка средиземноморской Италии на берегу бранденбургской реки Хафель, Шинкель изучил некоторые труды древнеримского политического деятеля и писателя Плиния Младшего, описавшего в них свои собственные виллы. Позже Шинкель также использовал эти идеи при работе над планами дворца Шарлоттенхоф и Римских бань, расположенных в потсдамском парке Сан-Суси.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Новую резиденцию прусского принца Шинкелю предстояло создать, перестроив помещичью усадьбу, заложенную в 1753 году. Принц купил эти владения в 1824 году. До этого усадьба уже многократно меняла владельцев, перестраивалась и расширялась, но при этом все же сохраняла облик типичного прусского поместья, то есть была не дворцом, а господским домом в центре обширного и прибыльного имения.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином До принца Карла эти владения принадлежали государственному канцлеру - князю Карлу Августу фон Гарденбергу. Он получил этот титул за заслуги перед Пруссией, в первую очередь, за проведение либерально-демократических реформ после изгнания Наполеона. Помимо Шинкеля свой вклад в создание этого памятника Всемирного наследия внес еще один знаменитый представитель той эпохи - Петер Йозеф Ленне.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Петер Йозеф Ленне - садовый художник и ландшафтный архитектор эпохи классицизма, оказавший определяющее влияние на развитие садового искусства первой половины XIX века в Германии. В Потсдаме это имя встречается на каждом шагу, но работу над ансамблем в Глинике он начал, будучи еще подмастерьем. То есть парк дворца - одно из первых его творений, над которым он трудился несколько десятилетий.

Дворец Глинике - памятник Всемирного наследия под Берлином Не случайно именно здесь в 2006 году открылся первый в Европе музей, рассказывающий об истории придворных садовников. Завершая наше знакомство с этим дворцом, отметим, что недалеко от него находится охотничий дворец Глинике, построенный в 1682-1693 годах. Мимо него вы пройдете, если отправитесь отсюда пешком к замку Бабельсберг, которому мы посвятим отдельный репортаж. Автор: Максим Нелюбин



Мост Глинике помнит шпионов

Смотреть видео 06:01 Мост Глинике помнит шпионов



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